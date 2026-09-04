El Salvador cerró su tercer período de sequía meteorológica tras lluvias dispersas

El Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador informó que el tercer período de sequía meteorológica de 2026 terminó el 3 de septiembre tras lluvias dispersas. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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El tercer período de sequía meteorológica finalizó en El Salvador después de que se registraran lluvias dispersas en los últimos días, según informó este jueves el Ministerio de Medio Ambiente en su más reciente informe.

El documento, elaborado por la Dirección del Observatorio de Amenazas Naturales, la Gerencia de Meteorología y el Área de Clima y Agrometeorología, señala que la falta de lluvias se extendió desde el 7 de agosto hasta el 3 de septiembre. Durante ese lapso, el fenómeno alcanzó su categoría máxima: sequía meteorológica severa, definida como más de 21 días consecutivos sin precipitaciones.

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La institución indicó que las lluvias registradas en distintos puntos del territorio marcaron el final de este tercer episodio de sequía meteorológica. El reporte no detalla los acumulados de lluvia registrados durante los últimos días, aunque precisa que las precipitaciones permitieron poner fin a la condición que afectó al país durante casi un mes.

El informe del Ministerio de Medio Ambiente indicó que las temperaturas bajaron de forma ligera y que ninguna estación reportó una ola de calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seis estaciones acumularon entre 24 y 27 días secos consecutivos

El Marn identificó las estaciones con la mayor cantidad de días secos consecutivos durante el período. En esos puntos se contabilizaron entre 24 y 27 Días Secos Consecutivos (DSC).

Las estaciones incluidas en el informe fueron Planes de Montecristo y Metapán, en Santa Ana; Santa Cruz Porrillo, en San Vicente; y La Unión CORSAIN, La Cañada y A. del Pacífico, en La Unión.

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El registro de estas estaciones permitió establecer que el período alcanzó la clasificación de sequía meteorológica severa. La información forma parte del monitoreo realizado por las áreas técnicas del Ministerio, que incluyó la evolución de la ausencia de precipitaciones entre el 7 de agosto y el 3 de septiembre de 2026.

La sequía meteorológica en El Salvador se extendió del 7 de agosto al 3 de septiembre y alcanzó la categoría de severa por superar 21 días consecutivos sin lluvia. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

Ninguna estación registra una ola de calor

El informe también señala que las temperaturas disminuyeron de forma ligera en los últimos días. A partir de esa variación, ninguna estación reporta actualmente una ola de calor, de acuerdo con el Ministerio.

Las temperaturas máximas esperadas variarán según la zona. En áreas de montaña, los valores oscilarán entre 24 °C y 30 °C. En los valles interiores se prevén máximas de entre 32 °C y 34 °C.

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Para la zona oriental, el reporte anticipa temperaturas máximas de entre 36 °C y 38 °C, mientras que en la franja costera los registros estarán entre 34 °C y 36 °C.

El Ministerio de Medio Ambiente mantuvo la previsión de lluvias dispersas para los próximos días y advirtió que el calor continuará durante las tardes, especialmente en el oriente del país.

Para septiembre se prevén lluvias en gran parte de El Salvador, aunque los registros estarían por debajo de los niveles habituales en buena parte del país.

En otro reporte del Marn, citado por la Presidencia por medio de su Secretaría, para septiembre se prevén lluvias en gran parte del país, aunque los registros estarían por debajo de los niveles habituales. La zona norte y algunos sectores del occidente y el centro podrían acumular entre 400 y 500 milímetros. En el resto del territorio, las precipitaciones rondarían entre 200 y 300 milímetros.

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