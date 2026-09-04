Se confirmaron los árbitros de los cuartos de final de la Libertadores y Sudamericana: quiénes dirigirán a Boca, Platense y Estudiantes

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana (@Sudamericana/X)

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La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) designó a los jueces que dirigirán los seis partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre los encuentros confirmados se destacan las presentaciones de Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y Platense, los tres representantes argentinos que continúan en carrera en los torneos continentales.

El primer compromiso de la serie se disputará el martes 8 de septiembre, a las 19, cuando Platense visite el estadio Maracaná para enfrentar a Fluminense por la Copa Libertadores. El uruguayo Andrés Matonte será el árbitro principal del encuentro, con el respaldo de su compatriota Andrés Cunha en el VAR. Se trata de la primera vez que Matonte impartirá justicia en un partido del Calamar.

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Al día siguiente, el miércoles 9 de septiembre a las 21.30, Estudiantes de La Plata será local ante Corinthians en el estadio UNO. El uruguayo Esteban Ostojich dirigirá el encuentro, secundado por su compatriota Antonio García en el VAR. Será la cuarta ocasión en que Ostojich arbitre al Pincha, con un historial previo de una victoria, un empate y una derrota. El antecedente más reciente no favorece al equipo platense: fue el juez de la caída por 0-1 ante Flamengo en el propio Maracaná, también por la Copa Libertadores.

Estos son los duelos de la Copa Libertadores (@Libertadores/X)

Entre los árbitros de nacionalidad argentina, Facundo Tello será el único con actuación en los partidos de ida de la Libertadores. Estará a cargo del cruce entre Independiente del Valle y Flamengo, con Silvio Trucco como responsable del VAR.

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En la Copa Sudamericana, Boca Juniors recibirá a San Pablo este martes a las 21.30 en la Bombonera, con el chileno Piero Maza como árbitro principal y Fernando Vejar en el VAR. Maza acumula cuatro presentaciones previas dirigiendo al Xeneize, con un saldo de dos victorias, un empate y una derrota. Su antecedente más reciente con el equipo del Vasco Arruabarrena fue la goleada 3-1 sobre Recoleta FC, por la ida de los octavos de final, partido en el que Boca resolvió la serie con comodidad en ambos tiempos.

En la Copa Sudamericana, el único árbitro argentino designado para la fase de ida es Darío Herrera, quien dirigirá el partido entre Independiente Santa Fe y Vasco da Gama. Lo acompañará Hernán Mastrángelo en el VAR.

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La Conmebol únicamente confirmó, hasta el momento, las designaciones arbitrales correspondientes a los partidos de ida de esta instancia de cuartos de final. Las ternas para los encuentros de vuelta se conocerán más adelante.

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA LIBERTADORES

PARTIDOS DE IDA

Fluminense vs. Platense | Estadio Maracaná | martes 8 de septiembre | 19:00

Palmeiras vs. Liga de Quito | Nubank Parque | miércoles 9 de septiembre | 19:00

Estudiantes vs. Corinthians | Estadio Jorge Luis Hirschi | miércoles 9 de septiembre | 21:30

Independiente del Valle vs. Flamengo | Estadio Banco Guayaquil | jueves 10 de septiembre | 21:30

PARTIDOS DE VUELTA

Platense vs. Fluminense | Estadio Ciudad de Vicente López | martes 15 de septiembre | 19:00

Liga de Quito vs. Palmeiras | Estadio Rodrigo Paz Delgado | miércoles 16 de septiembre | 19:00

Corinthians vs. Estudiantes | Neo Química Arena | miércoles 16 de septiembre | 21:30

Flamengo vs. Independiente del Valle | Estadio Maracaná | jueves 17 de septiembre | 21:30

ASÍ SE JUEGAN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA COPA SUDAMERICANA

PARTIDOS DE IDA

Santa Fe vs. Vasco da Gama | Estadio Nemesio Camacho El Campín | martes 8 de septiembre | 19:00

Boca vs. Sao Paulo | La Bombonera | martes 8 de septiembre | 21:30

Santos vs. Atlético Mineiro | Estádio Urbano Caldeira | miércoles 9 de septiembre | 19:00

Cienciano vs. City Torque | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | jueves 10 de septiembre | 21:30

PARTIDOS DE VUELTA

Vasco da Gama vs. Santa Fe | Estadio São Januário | martes 15 de septiembre | 19:00

Sao Paulo vs. Boca | Estadio Morumbi | martes 15 de septiembre | 21:30

Atlético Mineiro vs. Santos | Arena MRV | miércoles 16 de septiembre | 19:00

City Torque vs. Cienciano | Estadio Charrúa | jueves 17 de septiembre | 21:30