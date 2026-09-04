Las reacciones del arco político tras los anuncios de Milei sobre Malvinas

Javier Milei anunció en cadena nacional que enviará al Congreso proyectos sobre las Islas Malvinas para proteger la soberanía argentina

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Javier Milei se refirió a la causa de las Islas Malvinas y comunicó que presentará ante el Congreso una serie de proyectos dirigidos a proteger la soberanía sobre el terrorio, en cadena nacional. Anunció que prevé edificar una base naval en Tierra del Fuego y aplicar mayores sanciones a aquellas compañías extranjeras presentes en el territorio. Al comenzar su mensaje, afirmó: “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”.

“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos. Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, indicó el Presidente.

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A los pocos minutos del comunicado, que duró aproximadamente 15 minutos, en las redes sociales comenzaron a responder desde la oposición. Así como personalidades del oficialismo ratificaron el apoyo al Presidente. Incluso la Oficina del Presidente emitió un comunicado en el que contaba, nuevamente, lo que dijo Milei.

El comunicado que emitió la Oficina del Presidente luego de la cadena nacional de Javier Milei

Gisela Scaglia, diputada nacional y Presidenta del Bloque Provincias Unidas, se mostró contenta con el mensaje que dio Milei. “Las Malvinas son Argentinas. Es la reinvidicación más profunda de todo un pueblo que reclama por su soberanía en las islas. Me parece muy bien que esta cadena nacional haya buscado unirnos en una causa. Todos desde nuestros lugares tenemos que seguir apoyando el camino diplomático que Argentina se propuso. No bajaremos nunca los brazos y lo lograremos”.

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En cuanto al oficialismo, la banca llegó rápidamente de Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la República Argentina. Con una foto de Milei y las Islas Malvinas de fondo, escribió: “Brillante Cadena Nacional del Presidente Javier Milei sobre nuestras Islas Malvinas. La defensa firme e innegociable de la soberanía nacional y la libertad es el único camino para una Argentina próspera, potencia y respetada en el mundo. ​¡VIVA LA PATRIA!”.

Patricia Bullrich, actual senadora nacional por CABA y ex ministra de Seguridad, citó el video de la Oficina del Presidente con la cadena nacional y escribió un descargo propio. “Este es el paso más importante de nuestra historia sobre nuestra soberanía por las Islas Malvinas. Por primera vez, nuestro Gobierno logra resultados concretos en una causa que durante décadas estuvo atrapada en discursos y gestos vacíos. La defensa de nuestra soberanía se hace con hechos: medidas contra empresas que operan en las islas, aumento del presupuesto y fortalecimiento de nuestra presencia estratégica en Tierra del Fuego”, comenzó el mensaje.

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“Y hay un cambio histórico: por primera vez, un Presidente de Estados Unidos comienza a reconocer que la soberanía argentina sobre las Malvinas es una cuestión que debe ser escuchada. Se rompe una cadena histórica de respaldos a la posición colonialista. Esto es resultado de una decisión clara: diplomacia, firmeza y decisión para defender nuestro territorio nacional por parte del Presidente Javier Milei. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas”, finalizó.

Bullrich mostró un apoyo total al discurso de Milei en redes sociales, además de que lo acompañó durante la cadena nacional

Luis Petri, ex ministro de Defensa de la Nación, compartió un mensaje más corto, pero directo: “¡Las Malvinas son Argentinas! ¡Las Malvinas son el Futuro y solo una Argentina grande, como la que estamos construyendo, las va a recuperar! Viva la patria”.

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El mensaje de Luis Petri

Por parte del PRO, el jefe del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo, expresó: “Malvinas nos tiene que encontrar unidos. Valoro el llamado del Presidente a construir una posición común y desde el Bloque PRO esperamos que el proyecto anunciado llegue al Congreso para poder debatirlo y tratarlo”. “La defensa de la soberanía es una causa que nos une a todos los argentinos”, concluyó.

Cristian Ritondo valoró el anuncio del Presidente

Desde el peronismo, el ex canciller y diputado nacional Santiago Cafiero recordó la icónica bandera que utilizaron los jugadores de la selección tras el partido ante Inglaterra que rezaba: “Las Malvinas son argentinas”.

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Cafiero aseguró que el Presidente solo "retomó el trabajo diplomático" del peronismo

“El ejemplo más claro de lo que genera la diplomacia del fútbol”, comenzó diciendo en su mensaje. Luego, consideró que, con esto, el Presidente “retomó el trabajo diplomático y político realizado por el peronismo hasta 2023″. “Las sanciones ya existían y la construcción de la Base la paró Milei”, mencionó.

Mientras tanto, el ex ministro de Defensa de la gestión de Alberto Fernández, Agustín Rossi, analizó: “‘Bienvenido’ Milei a la Causa Malvinas: Milei decide aplicar una ley que fue sancionada en 2011. Milei decide mandar fondos para la Base Naval en Ushuaia, construcción que fue iniciada en 2022 (Pero, en 2024 y 2025, ofreció a EEUU construirla en forma conjunta. Y, contradictoriamente, hace semanas pusieron en venta terrenos aledaños a la Base). Por primera vez, Milei reconoce que los isleños son una población implantada”.

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El exfuncionario argentino Agustín Rossi analizó el discurso de Javier Milei

En ese sentido, destacó que “si el Presidente finalmente adopta una posición que acerca a la Argentina a su política histórica de defensa de la soberanía sobre Malvinas, es un paso positivo”. “Lo preocupante es que hace muy poco sostenía exactamente lo contrario. La política exterior no puede cambiar según el humor presidencial: necesita coherencia, previsibilidad y acciones concretas”, aseguró antes de cerrar reafirmando que “las Malvinas son argentinas”.

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