Panamá refuerza la vigilancia epidemiológica contra la malaria y firma acuerdo como la Clinton Health Access Initiative

Un mosquito Anopheles con alas semitransparentes aterriza sobre un fragmento de piel humana, mostrando su abdomen rojo hinchado por la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El objetivo del acuerdo entre Panamá y la Clinton Health Access Initiative (CHAI) es mejorar el análisis de los datos para orientar las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y control de la malaria en las zonas con mayor transmisión.

La enfermedad en el país acumuló 5.298 casos en la semana epidemiológica 34, una cifra inferior a la registrada durante el mismo período de los dos años anteriores.

PUBLICIDAD

El descenso aparece luego de un ciclo de aumento sostenido que afectó sobre todo a las comarcas indígenas y a comunidades rurales de difícil acceso.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó que el país contabilizó 10.663 casos en el mismo tramo de 2024, y durante 2025 el registro llegó a 7.758 contagios.

La comparación muestra una disminución de los casos acumulados, aunque las autoridades sanitarias mantienen a la malaria como un desafío de salud pública.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo (izq), junto a Carlos Echeverría, director regional de operaciones y representante legal de Clinton Health Access Initiative, durante la firma del acuerdo. (Minsa)

La respuesta requiere sostener la vigilancia, la detección temprana y la atención de los pacientes en los territorios donde persiste la transmisión.

El nuevo Memorándum de Entendimiento busca fortalecer la calidad de la información epidemiológica.

Las instituciones apuntan a que los datos permitan identificar con mayor precisión los focos de transmisión y decidir dónde concentrar los recursos.

Boyd Galindo sostuvo que la cooperación con CHAI ha contribuido a la estrategia nacional durante más de una década.

El funcionario señaló que el acompañamiento técnico, la innovación y el uso de información sanitaria ayudaron a incorporar herramientas para mejorar las decisiones del sistema de salud.

PUBLICIDAD

Un indígena muestra uno de los emanadores espaciales, dispositivos diseñados para liberar de manera controlada partículas en el ambiente, con acción prolongada para luchar contra la malaria. (Minsa)

“El acompañamiento técnico, innovación y evidencia han contribuido a fortalecer nuestras estrategias”, afirmó el titular del Minsa, quien vinculó ese aporte con la incorporación de nuevos instrumentos para analizar la evolución de la enfermedad.

El convenio entre el Minsa y CHAI forma parte de una estrategia centrada en sistemas de vigilancia con mayor capacidad de análisis.

La meta es disponer de información más útil para planificar intervenciones de eliminación en las comunidades afectadas.

Carlos Echeverría, director regional de operaciones y representante legal de CHAI, destacó la continuidad de la colaboración con las autoridades sanitarias panameñas.

También indicó que Panamá fue el primer país de la región que acogió esta iniciativa orientada a eliminar la malaria.

Las brigadas de Control de Vectores mantienen operativos en distintos sectores del país para reducir la población del Aedes aegypti. (Minsa)

“Hoy estamos firmando un nuevo acuerdo con ustedes”, dijo Echeverría, quien señaló que la renovación del compromiso expresa la decisión de Panamá de continuar con las acciones contra la enfermedad.

PUBLICIDAD

El Departamento de Control de Vectores del Ministerio de Salud se incorporó a la Iniciativa Nacional de la Erradicación de la Malaria en 1956, y desde entonces los equipos encargados del control vectorial han mantenido labores de vigilancia, diagnóstico y control, incluso en zonas de acceso complejo.

La estrategia sanitaria se concentra en sostener la prevención y el tratamiento oportuno, por lo que el desafío incluye reducir las barreras que dificultan la llegada de los servicios médicos a poblaciones alejadas de los centros urbanos.

En Panamá las estadísticas mostraron un incremento desde 2015, luego de décadas con baja incidencia.

El mayor número de casos se concentró en comarcas indígenas y áreas rurales, donde la distancia, la pobreza, la movilidad interna y ciertas actividades económicas inciden en la transmisión.

PUBLICIDAD

Los repelentes ayudan a evitar las picaduras de los mosquitos transmisores de enfermedades. (Foto: Shutterstock)

El país alcanzó un máximo histórico en 2022. Luego registró nuevos repuntes durante 2023 y 2024, mientras que los datos disponibles para 2026 muestran señales iniciales de descenso.

Cerca del 90% de los casos de la última década se ubicaron en comunidades indígenas, pese a que esos territorios representan una proporción menor de la población nacional

La especie predominante en el país es Plasmodium vivax. Aunque la mortalidad se mantiene baja frente a otras regiones del mundo, la presencia de focos con resistencia a la cloroquina y los efectos asociados al cambio climático aumentan la presión sobre las autoridades sanitarias.

PUBLICIDAD

La necesidad de contar con sistemas interoperables y capaces de procesar información con rapidez respalda el acuerdo firmado.