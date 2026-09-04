Los secretos de David Beckham para mantener su físico y una vida saludable: la decisión tras el retiro que considera imprescindible

David Beckham reveló detalles de su rutina para mantenerse en forma a sus 51 años (Men’s Health)

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David Beckham contó que actualmente prioriza la fuerza para conservar su estado físico después de más de dos décadas como futbolista profesional. El exjugador inglés explicó a Men’s Health que modificó su preparación tras el retiro: redujo el protagonismo del cardio y concentró buena parte de sus esfuerzos en el tren superior, la zona media y los ejercicios compuestos que fortalecen todo el cuerpo.

A sus 51 años, Beckham sostiene una rutina de entrenamiento que cuenta con la participación del entrenador Bobby Rich. “Ahora entrenamos 5 días por semana, a veces 6, juntos”, señaló Beckham quien comparte las series con su esposa Victoria. En adición realiza pádel como complemento y disputa partidos tres veces cada semana, una actividad que contribuye a sostener la resistencia cardiovascular y la agilidad.

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Durante su carrera, la exigencia física de Beckham estuvo asociada a las necesidades del campo de juego. Los entrenamientos apuntaban a mejorar la capacidad para competir, con una carga centrada en las piernas y el trabajo cardiovascular. Tras su retiro, el exfutbolista revisó esa lógica y orientó su preparación hacia la preservación física a largo plazo.

El exfutbolista entrena entre cinco y seis jornadas por semana y utiliza una alimentación flexible para sostener la masa muscular

“La mayor parte del trabajo de fuerza que solía hacer se basaba en las piernas”, explicó Beckham a Men’s Health. El exfutbolista del Manchester United y del Real Madrid sostuvo que ahora busca desarrollar otras zonas: “Hoy en día, la fuerza de las piernas ya está ahí, y la fuerza del cuerpo es algo en lo que realmente me centro”.

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El cambio responde también a las secuelas que dejó su recorrido profesional. Beckham conserva molestias en la parte baja de la espalda y en la cadera izquierda, vinculadas a los golpes y a la carga acumulada durante sus años de competencia. Los ejercicios de fuerza forman parte de una estrategia para manejar esas incomodidades y conservar movilidad.

Las dominadas ocupan un lugar destacado dentro de su actual programa. El inglés reconoció que antes evitaba ese ejercicio porque apenas lograba completar dos o tres repeticiones. Con el tiempo, las incorporó de manera habitual y suele combinarlas con flexiones durante la mayoría de las jornadas de entrenamiento. “Es una máquina sin la que no puedo vivir, y no es complicada... Es una barra”, señaló Beckham a la publicación. La incorporación de ese movimiento, junto con el peso muerto, las sentadillas y el press de banca, le permitió reforzar la parte superior del cuerpo y consolidar una preparación más equilibrada.

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La actividad física tiene también una dimensión compartida en la vida de la pareja. Beckham ya había relatado que comienza las mañanas junto a Victoria Beckham y que ambos consideran ese momento una parte fija de su bienestar. “Victoria y yo entrenamos juntos todas las mañanas. La mayoría de las veces, yo me encargo de la música”, explicó Beckham. El exjugador remarcó que la práctica en pareja excede el ejercicio y se convirtió en un ritual cotidiano que integra actividad física, compañía y una rutina sostenida.

David y Victoria Beckham comienzan cada jornada con actividad física, música y compañía, mientras un entrenador supervisa sesiones frecuentes

La alimentación también ocupa un lugar central en esa organización diaria, aunque las elecciones de cada integrante de la pareja son distintas. Victoria Beckham mantiene desde hace más de 25 años una dieta basada en pescado y vegetales. La ex Spice Girl evita las carnes rojas, los lácteos, los alimentos fritos, las preparaciones con aceite o salsas y el azúcar procesada.

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Su desayuno suele incluir varias cucharadas de vinagre de manzana y un vaso de agua con limón. David prepara batidos verdes con brócoli, espinaca, apio, jengibre y manzana. “Desayuno con mi hija todas las mañanas antes de llevarla al colegio; ella toma un bagel con queso crema y pepino, y yo me decanto por avena y algunas frutas del bosque”, explicó el exfutbolista.

Beckham indicó que no sigue un esquema alimentario con demasiadas restricciones y que su dieta no cambió de manera drástica con el paso de los años. El ejercicio sigue como una pieza central de su cuidado físico. “Siempre me tomo un batido de proteínas con un poco de creatina, agua de coco, mucho hielo, dos plátanos y almendras”, detalló. El exfutbolista también mencionó que, en algunas ocasiones, elige un desayuno clásico del Reino Unido compuesto por huevos revueltos, bacon y salchichas, con un alto contenido de proteínas y grasas.

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Pese a compartir entrenamiento, la pareja respeta su propia alimentación (REUTERS/Lee Smith)

La nutricionista italiana Emanuela Mattiuzzi analizó esa combinación para la revista y señaló que ofrece proteínas necesarias para la conservación de la masa muscular, además de grasas que favorecen la saciedad. La especialista propuso sumar vegetales frescos, como tomates y espinacas, para incorporar fibra, vitaminas y minerales.

Mattiuzzi también sugirió reemplazar una parte de los embutidos por alimentos menos procesados, como pechuga de pavo o pescado blanco. Esa alternativa permitiría adaptar el desayuno a quienes buscan proteger la salud cardiovascular y mantener un peso saludable, sin abandonar una alimentación con suficiente aporte proteico para acompañar el entrenamiento.

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