La figura del fútbol argentino que buscó Riquelme para Boca y fue vendida en una millonaria cifra al fútbol brasileño

Alan Lescano dejó Argentinos Juniors tras más de 100 partidos con la camiseta del Bicho (Créditos: Télam)

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El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fijó su mirada en varios jugadores para reforzar al equipo en los diferentes mercados de pases, pero Alan Lescano fue uno de los principales anhelos porque lo buscó en varias ventanas de transferencias sin éxito. Incluso, a principios de este año se conoció que faltaba llegar a un acuerdo con las autoridades de Argentinos Juniors para concretar su llegada. Esto nunca sucedió, y ahora se confirmó la venta del mediocampista al Vasco da Gama en un paquete total que ascendería a los USD 9.000.000.

La información publicada por los periodistas Germán García Grova y César Merlo, especialistas del mercado de pases sudamericano, apunta a que el volante ofensivo firmará un contrato de cuatro años con la entidad brasileña, que está en zona de descenso en el Brasileirao, aunque jugará las semifinales de la Copa de Brasil (chocará con Palmeiras) y disputará los cuartos de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia.

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La negociación contempla un pago fijo de USD 7.500.000 por el pase del joven de 24 años, sumado a USD 1.500.000 en base a objetivos. El Gigante de la Colina mejoró las condiciones de pago sobre los montos fijos y modificó las variables a cumplir incluidas en su última propuesta para concretar la negociación con el Bicho, que podrá recibir el dinero vinculado a los objetivos más rápidamente.

Alan Lescano emigrará al Vasco da Gama de Brasil en una operación que podría alcanzar los USD 9.000.000 (Créditos: Télam)

Según precisó el medio platense Infocielo, la institución de La Paternal ya tenía el 50% del pase y le compró a Gimnasia La Plata la otra mitad de los derechos económicos en USD 1.900.000, sumado a una plusvalía por encima de los seis millones netos, aunque con un tope de USD 400.000. De esta manera, el Lobo embolsó USD 3.800.000 luego de vender las dos mitades del pase en diferentes operaciones. Cabe recordar que Lescano pasó al cuadro porteño a mitad de 2023.

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De hecho, la cuestión de que Bicho tenía la mitad de la ficha hasta hace poco tiempo frenaba cualquier negociación por la poca ganancia que representaba su salida. Así lo declaró el presidente Cristian Malaspina: “El Pipa es un jugador importante y tiene contrato hasta 2029. Para Argentinos es muy difícil venderlo en la situación que estamos hoy: cualquier ecuación económica que hagamos no nos sirve; con el dinero que nos quedaría sería difícil reemplazarlo”.

La salida de Alan Lescano al Vasco da Gama, donde será compañero de los argentinos Facundo Colidio, Santiago Sosa y Claudio Spinelli, le pone punto final a las especulaciones sobre el interés de Boca Juniors. El propio jugador reconoció los sondeos en marzo pasado, aunque negó que haya habido un entendimiento sobre sus condiciones contractuales con el Xeneize: “Es verdad que preguntaron y se comunicaron con mi representante, pero es mentira que había arreglado mi contrato. Quise hablar porque sentí que me estaban perjudicando y faltándole el respeto a la gente de Argentinos”.

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Boca lo sondeó a principios de año, pero nunca hubo acuerdo con Argentinos Juniors (Créditos: Fotobaires)

El interés del club de La Ribera se explicaba también desde lo futbolístico: zurdo y versátil, resultaba un perfil ausente en el actual plantel. Puede desempeñarse como enganche o en distintas funciones ofensivas, sobresaliendo por su capacidad para recibir entre líneas, girar, filtrar pases y acelerar el ritmo de juego. Además, su aporte no se limita al armado, ya que posee llegada al área y capacidad de definición, atributos difíciles de hallar, y que incrementaban tanto el atractivo para Boca como la reticencia por parte de Argentinos para negociar su salida.

En medio de esta negativa a negociar, el Xeneize trajo a Sebastián Villa, pero el colombiano tiene 30 años y la proyección de Lescano con sus 24 años era otra de las cosas que despertaban la atención desde Brandsen 805. Sin embargo, deberán postergar la ilusión de contar con el joven surgido en Gimnasia La Plata.

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Alan Lescano despuntó su talento en la Primera del Lobo, camiseta con la que anotó 5 goles y brindó 1 asistencia en 30 juegos antes de emigrar a Argentinos Juniors. En ese segundo paso, convirtió 27 tantos y dio 9 asistencias en 123 compromisos.