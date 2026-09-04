La oculista que atiende a Zulma Lobato explicó las razones médicas que impiden mejorar su vista: “No hay posibilidad”

Zulma Lobato con la dra. Romina Alonso y su cuidadora en Tandil, La Pepona

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La Dra. Romina Alonso, que atendió a Zulma Lobato en los últimos días, explicó las razones médicas por las que descartó cualquier posibilidad presente de recuperar la visión de la mediática, ya que presenta una miopía magna con tan poco tejido de retina funcionante remanente que hace inviable cualquier intervención quirúrgica. Así lo indicó la especialista a través de un comunicado difundido este jueves por La Pepona, con quien reside Lobato. “Hoy en día no hay posibilidad de que, con la miopía magna que presenta y debido al poco tejido de retina funcionante remanente, pueda recuperar la visión como deseamos”, señaló la especialista. Sin embargo, Alonso abrió una ventana hacia el futuro: aclaró que en unos años podría existir la posibilidad de recuperar o mejorar la visión “con la ayuda de los avances de la nanotecnología y la inteligencia artificial”.

La Pepona publicó el comunicado de la Dra. Alonso sobre las razones médicas que hacen imposible mejorar la visión de Zulma Lobato con los medios existentes en la actualidad

El diagnóstico llega pocas semanas después de que Zulma Lobato expresara con firmeza su intención de operarse antes de que terminara el año. “Estoy casi ciega y este año, sea como sea, me voy a operar de la vista”, había dicho la mediática de 67 años. Sus problemas visuales tienen origen en un violento asalto que sufrió años atrás en la vía pública, que le provocó graves secuelas oculares y derivó en el deterioro progresivo que hoy la aqueja.

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La evaluación con Alonso había generado expectativas en su entorno. Jair Hourcade, conocida como La Pepona, había compartido en sus redes el momento previo a la consulta con un mensaje esperanzador: “Cumpliendo con todo para que se pueda operar Zulma, le están revisando su vista”. El resultado, sin embargo, descartó esa posibilidad.

El primer comunicado de La Pepona, indicando la imposibilidad de operar de la vista a Zulma Lobato

Con miras a costear la operación que finalmente no podrá realizarse, una campaña solidaria impulsada originalmente por Jazmín Salinas, conocida como La Cuerpo, había permitido reunir 11 millones de pesos, depositados en un plazo fijo a nombre de Lobato. La propia mediática había aclarado públicamente que esos fondos permanecen bajo su titularidad. “Eso está bien guardado en un banco y no lo puede tocar nadie, solamente yo, la titular”, afirmó en un video difundido desde el hogar para adultos mayores donde reside en Tandil. Hourcade respaldó esa versión y precisó que el dinero permanecerá depositado hasta que se definan los próximos pasos médicos.

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Zulma Lobato recibe atención médica en un consultorio oftalmológico durante su estancia en la ciudad de Tandil.

Ante el nuevo panorama clínico, La Pepona subrayó en su comunicado que la situación no modifica el respaldo que rodea a la mediática. “Desde La Pepona queremos acompañar a Zulma en este momento, brindándole todo nuestro cariño, contención y apoyo. Que no pueda recuperar su visión no significa que tenga que atravesar esto sola”, escribió Hourcade, quien pidió al público “respeto, comprensión y mucho amor” para la mediática. En el comunicado de la Dra. Alonso también se destacó la presencia constante de Hourcade junto a Lobato: “Zulma sigue acompañada de su amiga La Pepona, quien realmente se ocupa de Zulma en todo momento”, consignó la profesional al cierre de su texto.

El contexto de esta crisis de salud se remonta a semanas atrás, cuando Lobato fue encontrada en situación de calle en Paraná, luego de ser víctima de un robo. Un conocido le sustrajo dinero y pertenencias, lo que derivó en su traslado a Tandil el 19 de agosto pasado. Desde entonces reside en la residencia para adultos mayores administrada por Hourcade.

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El duro parte médico no frenó los planes artísticos que Hourcade comparte con Lobato. La Pepona difundió en sus redes sociales un flyer en el que anuncia que Zulma y La Pepona seguirán presentándose juntas en boliches, cumpleaños, eventos y fiestas privadas. “Seguimos trabajando”, rezaba el anuncio, que incluye un teléfono de contrataciones y el lema: “Juntas somos imbatibles”.