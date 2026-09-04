San Lorenzo definió quién será el reemplazante de Pipo Gorosito como entrenador

Ruben Darío Insua tiene encaminado su regreso a San Lorenzo tras la salida de Pipo Gorosito

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San Lorenzo destrabó la principal traba para el regreso de Ruben Darío Insua al banco de suplentes. En una reunión realizada el jueves, la dirigencia azulgrana y el entrenador llegaron a un acuerdo por la deuda salarial que el club mantenía con él y su cuerpo técnico, el obstáculo que demoraba la negociación para que el Gallego asuma un tercer ciclo en Boedo tras la salida de Néstor Gorosito.

El encuentro también permitió resolver las diferencias que existían con Roberto “Lute” Oste, histórico ayudante de campo del entrenador. Parte de la comisión directiva se oponía a su regreso porque, tras su última salida del club, Oste había iniciado una demanda judicial por una deuda pendiente. Esa negativa había generado malestar del lado del entrenador y se convirtió en otro punto que debía saldarse antes de cerrar el acuerdo.

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El conflicto económico se remonta a abril de 2024, cuando Marcelo Moretti, presidente del club en ese momento, decidió la salida de Insua y se firmó un plan de pago que incluía únicamente al entrenador, sin contemplar a sus asistentes. Esa financiación parcial dejó pendiente la situación de Oste y del resto del cuerpo técnico, un asunto que recién quedó saldado en la reunión de esta semana.

La actual conducción, encabezada por Carlos Culotta, definió a Insua como el candidato principal y, según indicaron fuentes del club, el único con el que se mantuvieron negociaciones activas. Otros nombres como Luis Zubeldía y Gustavo Quinteros quedaron descartados por sus pretensiones económicas, mientras que Leandro Romagnoli, Leandro Cufré, la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez y Sebastián Méndez tampoco reunieron el consenso necesario dentro de la dirigencia.

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Pipo Gorosito dejó de ser el entrenador de San Lorenzo luego de 8 partidos oficiales (@SanLorenzo)

Gorosito dejó el cargo de común acuerdo con la dirigencia tras dirigir ocho partidos oficiales, con un saldo de dos triunfos, dos empates y cuatro derrotas. Durante su ciclo, el equipo convirtió dos goles, recibió cinco y quedó eliminado de la Copa Argentina. La salida se produjo después de la derrota por 1-0 ante Instituto en Córdoba, con gol de Giuliano Cerato.

Desde la partida de Insua en 2024, San Lorenzo tuvo seis técnicos, incluidos interinatos, y no volvió a repetir los niveles de competitividad que había alcanzado durante su segundo ciclo. Walter Perazzo asumió la conducción de manera interina tras la salida de Gorosito y dirigirá al equipo por última vez este sábado, cuando el Ciclón reciba a Talleres a las 19 en el estadio Pedro Bidegain.

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El segundo ciclo de Insua en San Lorenzo, desarrollado entre mayo de 2022 y abril de 2024, dejó un registro de 146 partidos con una efectividad del 51,37%, según el desglose de 37 victorias, 42 empates y 20 derrotas. Esa marca solo es comparable con el 50% de rendimiento que logró Miguel Ángel Russo entre fines de 2024 y mediados de 2025, en 66 encuentros dirigidos. Durante esa etapa, el entrenador clasificó al club a la Copa Sudamericana 2023 y a la Copa Libertadores 2024.

Su antecedente más reciente corresponde a su paso por Barracas Central, donde permaneció dos años y dirigió 74 partidos, con 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas, además de una clasificación a la Copa Sudamericana. Antes de esos dos ciclos, Insua había conducido a San Lorenzo entre 2002 y 2003, período en el que consiguió el título de la Copa Sudamericana 2002.

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“El día que San Lorenzo me necesite, yo voy a estar”, había declarado el entrenador cuatro años atrás, antes de asumir su segundo ciclo en un equipo comprometido con la parte baja de la tabla.

De confirmarse el acuerdo, Insua haría su debut en el banco durante la novena fecha del Torneo Clausura, cuando San Lorenzo visite a Independiente en Avellaneda. La coincidencia llamó la atención dentro del club: el Rojo fue también el rival ante el cual el entrenador debutó en el arranque de su segunda etapa, en 2022.

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Antes de ese partido, Perazzo dirigirá el cruce con Talleres con dos modificaciones respecto al equipo que cayó ante Instituto. La principal novedad es el debut de Facundo Farías, mediapunta de 24 años que llegó a préstamo desde Estudiantes de La Plata por pedido expreso de Gorosito. El posible equipo sería con José Devecchi; Ezequiel Herrera, Danilo Arboleda, Emiliano Amor, Teo Rodríguez Pagano; Manuel Insaurralde, Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.