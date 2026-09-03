Tecno

Una nevera con imanes gasta más energía que una sin ellos: verdad o mito

Factores como la eficiencia energética, una temperatura de entre 4 y 6°C y la ubicación del electrodoméstico en el hogar sí inciden en su funcionamiento

Imanes decorativos para refrigerador, accesorios de cocina, decoración magnética, recuerdos y coleccionables, organización divertida - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los imanes se suelen traer como recuerdos de viajes y ubicarlos en la nevera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los imanes de recuerdo que cubren la puerta de la nevera suelen despertar una duda recurrente en redes sociales: ¿pueden elevar la factura eléctrica, afectar el funcionamiento del aparato o perjudicar los alimentos?

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) desmintió esas afirmaciones y señaló que los imanes decorativos no tienen capacidad para modificar el consumo energético del electrodoméstico.

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Por qué los imanes no aumentan el consumo energético de la nevera

Los imanes que suelen colocarse como adorno en la puerta de una nevera producen un campo limitado, sin fuerza suficiente para modificar el paso de la electricidad ni la actividad del compresor.

Factura de luz y lamparita, cuentas a pagar sobre una mesa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La factura de luz no sube por tener imanes en el refrigerador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las corrientes eléctricas pueden interactuar con campos magnéticos, pero esa relación no significa que cualquier imán cercano altere el circuito de un electrodoméstico.

A su vez, una puerta con recuerdos de viajes, notas sujetas con imanes o calendarios imantados no exige más trabajo al aparato. La OCU aclara que el efecto magnético de esos objetos no alcanza la intensidad necesaria para intervenir en el funcionamiento interno de la nevera.

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¿Los imanes pueden dañar los alimentos guardados dentro del refrigerador?

No. El campo magnético de un imán decorativo es tan débil que no atraviesa la puerta metálica de la nevera con una intensidad capaz de afectar los productos almacenados. Los alimentos no sufren alteraciones por los imanes colocados en el exterior; la condición que debe vigilarse es la temperatura de conservación.

Una mujer vista de espaldas abre un refrigerador con estantes llenos de frutas, verduras, botellas, huevos y recipientes de comida. Gabinetes de cocina.
Abrir mucho la nevera puede afectar la conservación de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo qué sí afecta la conservación de carnes, lácteos, frutas, verduras y otras comidas preparadas que dependen del frío es mantener la puerta abierta durante varios minutos, porque permite la entrada de aire caliente, obliga al electrodoméstico a recuperar la temperatura y puede dañar la conservación.

Qué factores definen el consumo real del refrigerador

El dato principal está en la etiqueta de eficiencia energética, que clasifica los aparatos desde la A, correspondiente a los modelos más eficientes, hasta la G, asignada a los de mayor consumo.

Esa etiqueta incluye una estimación del gasto anual y permite comparar aparatos antes de una compra o evaluar si conviene reemplazar un electrodoméstico viejo.

Persona mirando una etiqueta de eficiencia energética en la puerta de una nevera plateada.
La etiqueta de eficiencia energética revela el consumo del aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de alimentos almacenados y el nivel de frío seleccionado son otros factores que pueden modificar el gasto eléctrico. Ninguno de ellos tiene relación con los imanes adheridos a la puerta.

Dónde se debe colocar la nevera para ahorrar energía

El refrigerador debe estar alejado de fuentes de calor. Si está cerca de un horno, una cocina, un radiador o una zona expuesta al sol, el motor necesita activarse con más frecuencia para conservar la temperatura interna. La distancia respecto de los puntos calientes sí puede influir en el consumo, a diferencia de los objetos decorativos que estén en la superficie exterior.

Asimismo, se debe dejar espacio para que el aire circule alrededor del aparato, según las indicaciones del fabricante. La ventilación permite que el sistema de refrigeración expulse el calor de forma adecuada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Es clave que la nevera esté alejada del horno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esa zona queda obstruida o el ambiente es muy caluroso, la nevera puede perder rendimiento y demandar más electricidad para alcanzar el frío programado.

Cuál es la temperatura ideal para conservar los alimentos en la nevera

La OCU sugiere mantener el interior entre 4 y 6°C, un rango que permite conservar los alimentos sin forzar el funcionamiento del aparato. Bajar el termostato por debajo de lo necesario incrementa el esfuerzo del compresor y esto se refleja en el consumo de electricidad.

Otro detalle que merece atención es la formación de escarcha. Si aparece hielo sobre las paredes internas, es aconsejable descongelar el refrigerador una o dos veces al año, según el modelo y el nivel de acumulación. La escarcha dificulta el intercambio de frío y reduce la eficiencia del electrodoméstico.

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