Tecno

Despídete de las llaves o los botones físicos y controla tu auto con la voz y desde el celular

A través de comandos de voz, hay vehículos que permiten manejar funciones sin solar las manos del volante

El Changan NEVO Q05 permite controlar funciones del vehículo con comandos de voz en español y reduce la necesidad de usar botones físicos.
Guardar

La voz y el celular pueden sustituir varias acciones que antes exigían buscar botones, usar una llave física o revisar el vehículo de forma presencial, haciendo que la experiencia de conducción sea más segura y fluida, similar a lo que se hace en un casa inteligente para contralar las luces, puertas, electrodomésticos y demás.

Un ejemplo de esta posibilidad es el Changan NEVO Q05, un vehículo 100% eléctrico que a través de comandos de voz, un aplicación móvil y su pantalla permite gestionar acceso y algunos sistemas del habitáculo, como las ventanas, entregando una conducción “mucho más sencilla, mucho más intuitiva y adicionalmente con mucha seguridad”, según Angie Cárdenas, gerente de proyectos de la empresa en Colombia, a Infobae.

PUBLICIDAD

Cómo contralar el auto con comandos de voz

La cabina del carro incorpora una pantalla central de 14,6 pulgadas que concentra funciones de personalización, control y entretenimiento. El panel de instrumentos es digital y mide 10,16 pulgadas.

Sin embargo, la interacción no depende por completo de tocar la pantalla. Durante nuestra experiencia mostrando el vehículo pudimos, a través de compandos de voz en español, realizar operaciones como subir o bajar los vidrios, abrir o cerrar el techo panorámico, encender el aire acondicionado, entre otras opciones.

PUBLICIDAD

El Changan NEVO Q05 permite controlar funciones del vehículo con comandos de voz en español y reduce la necesidad de usar botones físicos.
El Changan NEVO Q05 permite controlar funciones del vehículo con comandos de voz en español y reduce la necesidad de usar botones físicos.

La lógica de esa función es reducir las acciones que obligan al conductor a apartar su atención para localizar un mando. En lugar de navegar por menús, el usuario puede pedir verbalmente que se modifiquen algunos elementos del habitáculo.

La ausencia de una gran cantidad de botones forma parte de una cabina que prioriza superficies más despejadas y controles digitales.

Controlar el vehículo con una aplicación de celular también es posible

La aplicación para teléfonos Android y iPhone amplía el manejo más allá del interior del vehículo. Desde el celular, el usuario puede abrir y cerrar el automóvil, activar el aire acondicionado y verificar el estado de las puertas.

Esa última función permite confirmar si los accesos permanecen abiertos o cerrados sin tener que volver al lugar donde está estacionado el vehículo. La climatización remota, por su parte, permite encender el aire acondicionado antes de ingresar al habitáculo.

Persona sosteniendo un celular desbloqueando un auto negro moderno en la calle.
Una persona utiliza su celular como llave inteligente para abrir su auto estacionado en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también incorpora una llave digital para las dos variantes disponibles. Tras vincular el teléfono mediante Bluetooth, el celular puede abrir el vehículo, encenderlo y permitir el inicio de la marcha sin necesidad de llevar la llave física.

El acceso digital puede compartirse con otras tres personas. Cada usuario autorizado recibe la posibilidad de utilizar el teléfono como llave, lo que evita depender de la distribución de una llave principal y otra secundaria.

Quien administra el vehículo puede definir durante cuánto tiempo comparte ese permiso. La autorización puede entregarse por un día, un mes o un año, según la necesidad de quien presta o comparte el automóvil.

El uso del celular como llave exige que el dispositivo tenga medidas de protección activas. La recomendación consiste en mantenerlo bloqueado, del mismo modo que se protegen las tarjetas de pago almacenadas en el teléfono.

El acceso digital del SUV puede compartirse con otras tres personas y el administrador define si el permiso dura un día, un mes o un año.
El acceso digital del SUV puede compartirse con otras tres personas y el administrador define si el permiso dura un día, un mes o un año.

Cárdenas comparó esa prevención con los servicios financieros digitales. “Así como cuando tú pones tus tarjetas de crédito y demás en el celular, pues es la misma recomendación aquí”, dijo Cárdenas. Si el teléfono se pierde, es robado o presenta una falla, el usuario puede bloquear el equipo, anular la cuenta y vincular el servicio desde otro dispositivo.

Más opciones de tecnología para la conducción

El sistema digital del SUV también se complementa con cuatro cámaras y visión de 540 grados en sus dos versiones.

Esta función ofrece una imagen más amplia del entorno durante maniobras y estacionamientos, frente a vehículos de entrada que solo incluyen cámara de reversa. Aunque durante nuestra prueba de manejo, notamos que la visión de la cámara estaba mucho más alejada de lo habitual, mostrando los objetos a una distancia mayor.

La variante Imax incluye siete asistencias frontales a la conducción. Entre ellas se encuentran alertas delanteras de colisión y sistemas vinculados con la prevención de riesgos en la parte frontal.

La Imax Ultra incorpora 14 asistencias. Su equipamiento incluye alertas delanteras y traseras de colisión, frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, advertencia de apertura de puertas, asistencia o mantenimiento de carril, advertencia de salida de carril, ayuda en tráfico, apoyo trasero en curvas de emergencia y monitoreo de punto ciego.

Temas Relacionados

ChanganDeepalAutos eléctricosCelularComandos de vozTecno autos y movilidadLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

Una fotografía propia puede transformarse mediante indicaciones sobre iluminación, palmeras, automóviles, edificios art déco, cielos tropicales y encuadres cinematográficos

El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

Trabajadores están decepcionados con el impacto de la IA: solo el 9% cree que aporta algo

Una encuesta encontró que entre los empleados son pocos los beneficios que le ven a esta tecnología actualmente

Trabajadores están decepcionados con el impacto de la IA: solo el 9% cree que aporta algo

La inteligencia artificial llega al quirófano y ayuda a extirpar un tumor cerebral en tiempo real

El sistema, entrenado con cientos de intervenciones, funcionó como un segundo par de ojos para los especialistas en una zona cerebral de alto riesgo

La inteligencia artificial llega al quirófano y ayuda a extirpar un tumor cerebral en tiempo real

Epic Games regala este juego para celular por tiempo limitado

Evan’s Remains combina una historia de misterio y suspenso con desafíos de plataformas y recursos propios de una novela visual

Epic Games regala este juego para celular por tiempo limitado

La PlayStation que tuviste en tu infancia está de regreso y ahora será un LEGO

Esta versión contará con referencias a Gran Turismo y Ape Escape, dos de los juegos clásicos de la consolas de Sony

La PlayStation que tuviste en tu infancia está de regreso y ahora será un LEGO

DEPORTES

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

US Open: Francisco Cerúndolo saldó una cuenta pendiente y avanzó por primera vez a la tercera ronda

La postura que tomó Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras su fallido traspaso al Barcelona

Lewis Hamilton contó los secretos de la Ferrari F-40 que restauró: apenas 69 kilómetros, 30 años guardada debajo de una funda y una sorpresa en el motor

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

TELESHOW

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

Herrera–Sattler: la banda de cuarteto Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías

Rocío Marengo celebró los 9 meses de su hijo Isidro: "Amor de mi vida"

El divertido reclamo de Matías Martin al programa de Jimena Monteverde: “Que manden un platito de comida”

El emotivo texto de la hija de Rubén Rada sobre las últimas horas con su padre: “El instante más triste de la vida”

INFOBAE AMÉRICA

Condenan a ocho años de prisión a un exalcalde salvadoreño acusado de peculado

Condenan a ocho años de prisión a un exalcalde salvadoreño acusado de peculado

“Nos faltan siete”: Costa Rica capturó a alias “Jota”, uno de los 14 más buscados de Cartago

Guatemala confirma crecimiento sostenido del registro de votantes rumbo a 2027 con un padrón que supera los 10.2 millones de ciudadanos

Guatemala llega al millón de visitantes y se consolida como principal mercado emisor de turistas hacia El Salvador

Ministerio de Hacienda rechaza el recurso de la Corte contra un recorte de USD 52.3 millones al presupuesto judicial en Costa Rica