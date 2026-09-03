Despídete de las llaves o los botones físicos y controla tu auto con la voz y desde el celular

El Changan NEVO Q05 permite controlar funciones del vehículo con comandos de voz en español y reduce la necesidad de usar botones físicos.

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La voz y el celular pueden sustituir varias acciones que antes exigían buscar botones, usar una llave física o revisar el vehículo de forma presencial, haciendo que la experiencia de conducción sea más segura y fluida, similar a lo que se hace en un casa inteligente para contralar las luces, puertas, electrodomésticos y demás.

Un ejemplo de esta posibilidad es el Changan NEVO Q05, un vehículo 100% eléctrico que a través de comandos de voz, un aplicación móvil y su pantalla permite gestionar acceso y algunos sistemas del habitáculo, como las ventanas, entregando una conducción “mucho más sencilla, mucho más intuitiva y adicionalmente con mucha seguridad”, según Angie Cárdenas, gerente de proyectos de la empresa en Colombia, a Infobae.

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Cómo contralar el auto con comandos de voz

La cabina del carro incorpora una pantalla central de 14,6 pulgadas que concentra funciones de personalización, control y entretenimiento. El panel de instrumentos es digital y mide 10,16 pulgadas.

Sin embargo, la interacción no depende por completo de tocar la pantalla. Durante nuestra experiencia mostrando el vehículo pudimos, a través de compandos de voz en español, realizar operaciones como subir o bajar los vidrios, abrir o cerrar el techo panorámico, encender el aire acondicionado, entre otras opciones.

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El Changan NEVO Q05 permite controlar funciones del vehículo con comandos de voz en español y reduce la necesidad de usar botones físicos.

La lógica de esa función es reducir las acciones que obligan al conductor a apartar su atención para localizar un mando. En lugar de navegar por menús, el usuario puede pedir verbalmente que se modifiquen algunos elementos del habitáculo.

La ausencia de una gran cantidad de botones forma parte de una cabina que prioriza superficies más despejadas y controles digitales.

Controlar el vehículo con una aplicación de celular también es posible

La aplicación para teléfonos Android y iPhone amplía el manejo más allá del interior del vehículo. Desde el celular, el usuario puede abrir y cerrar el automóvil, activar el aire acondicionado y verificar el estado de las puertas.

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Esa última función permite confirmar si los accesos permanecen abiertos o cerrados sin tener que volver al lugar donde está estacionado el vehículo. La climatización remota, por su parte, permite encender el aire acondicionado antes de ingresar al habitáculo.

Una persona utiliza su celular como llave inteligente para abrir su auto estacionado en la calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta también incorpora una llave digital para las dos variantes disponibles. Tras vincular el teléfono mediante Bluetooth, el celular puede abrir el vehículo, encenderlo y permitir el inicio de la marcha sin necesidad de llevar la llave física.

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El acceso digital puede compartirse con otras tres personas. Cada usuario autorizado recibe la posibilidad de utilizar el teléfono como llave, lo que evita depender de la distribución de una llave principal y otra secundaria.

Quien administra el vehículo puede definir durante cuánto tiempo comparte ese permiso. La autorización puede entregarse por un día, un mes o un año, según la necesidad de quien presta o comparte el automóvil.

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El uso del celular como llave exige que el dispositivo tenga medidas de protección activas. La recomendación consiste en mantenerlo bloqueado, del mismo modo que se protegen las tarjetas de pago almacenadas en el teléfono.

El acceso digital del SUV puede compartirse con otras tres personas y el administrador define si el permiso dura un día, un mes o un año.

Cárdenas comparó esa prevención con los servicios financieros digitales. “Así como cuando tú pones tus tarjetas de crédito y demás en el celular, pues es la misma recomendación aquí”, dijo Cárdenas. Si el teléfono se pierde, es robado o presenta una falla, el usuario puede bloquear el equipo, anular la cuenta y vincular el servicio desde otro dispositivo.

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Más opciones de tecnología para la conducción

El sistema digital del SUV también se complementa con cuatro cámaras y visión de 540 grados en sus dos versiones.

Esta función ofrece una imagen más amplia del entorno durante maniobras y estacionamientos, frente a vehículos de entrada que solo incluyen cámara de reversa. Aunque durante nuestra prueba de manejo, notamos que la visión de la cámara estaba mucho más alejada de lo habitual, mostrando los objetos a una distancia mayor.

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La variante Imax incluye siete asistencias frontales a la conducción. Entre ellas se encuentran alertas delanteras de colisión y sistemas vinculados con la prevención de riesgos en la parte frontal.

La Imax Ultra incorpora 14 asistencias. Su equipamiento incluye alertas delanteras y traseras de colisión, frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, advertencia de apertura de puertas, asistencia o mantenimiento de carril, advertencia de salida de carril, ayuda en tráfico, apoyo trasero en curvas de emergencia y monitoreo de punto ciego.

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