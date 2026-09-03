Alertan por 120 mil trabajadores rurales en riesgo ante la demora de un trámite para cobrar planes sociales: qué dijo el Gobierno

El régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y determinados planes y beneficios sociales se viene prorrogando desde 2021. REUTERS/Matias Baglietto

Guardar

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) advirtió que 120.000 puestos de trabajo rural podrían quedar en riesgo tras el vencimiento del régimen que permite compatibilizar el empleo temporario registrado con determinados planes y beneficios sociales.

El régimen, establecido por el Decreto 514/2021, venció el 1 de septiembre y, hasta el momento, el Gobierno nacional no dispuso su prórroga. Ante esta situación, el secretario general de Uatre, José Voytenco, envió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para solicitar una extensión urgente de la medida.

PUBLICIDAD

Dicha normativa, oficializada en agosto de 2021, fue prorrogada en octubre del año pasado a través del Decreto 777/2025, permitiendo que quienes cobran determinados programas o prestaciones sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, puedan conservarlos al acceder a un empleo registrado.

El régimen ya había sido renovado por el Gobierno (Fabricio Portelli)

En los considerandos, el Ejecutivo había afirmado: “Las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares”. Y agrega que “distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados”.

PUBLICIDAD

Según Uatre, la falta de renovación genera un escenario de incertidumbre para trabajadores rurales temporarios y sus familias, especialmente durante las campañas agrícolas, cuando se incrementa la demanda de mano de obra en distintas economías regionales.

No obstante, ante la consulta de este medio, fuentes oficiales aseguraron: “Es un régimen que se viene prorrogando año a año. La prórroga correspondiente a este año se encuentra actualmente dentro del trámite administrativo y no va a haber ninguna interrupción en el cobro de la prestación”. El expediente ya habría sido enviado al Poder Ejecutivo para ser publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el gremio sostuvo: “La experiencia de los últimos años demostró que este mecanismo es fundamental: permite que el trabajador rural acceda a un empleo registrado durante las campañas agrícolas sin perder automáticamente la red de contención de la que depende su grupo familiar. Su discontinuidad genera el efecto contrario al que se busca: desalienta la formalización, dificulta la cobertura de trabajo local y afecta directamente a las economías regionales”.

“Las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”, planteó.

PUBLICIDAD

El Gobierno asegura que no va a haber ninguna interrupción en el cobro de la prestación. REUTERS/Matias Baglietto

La entidad también advirtió que el impacto no se limitaría a los trabajadores. La eventual falta de personal para las campañas podría repercutir sobre los empleadores agropecuarios, las economías regionales y el conjunto de la cadena productiva.

La advertencia sobre los 120.000 puestos

El principal dato planteado por Uatre es que unos 120.000 puestos de trabajo rurales estarían alcanzados por la incertidumbre generada por el vencimiento del régimen.

PUBLICIDAD

El gremio remarcó que detrás de esa cifra hay familias que dependen de la posibilidad de combinar un empleo formal y estacional con la protección social. También señaló que la continuidad de la medida resulta relevante para garantizar la disponibilidad de trabajadores durante las próximas campañas agrícolas.

“La falta de respuesta y la no prórroga del régimen no es solo un problema administrativo: es una amenaza concreta a 120.000 familias rurales y a la continuidad productiva del interior del país”, afirmó Voytenco.

PUBLICIDAD

Carmelo Rojas, delegado gremial de Uatre Misiones, dijo en diálogo con FM 89.3 Santa María de las Misiones que las prestaciones existentes resultan insuficientes para cubrir las necesidades básicas de un hogar y que cualquier changa o empleo temporal puede ser decisivo para completar los ingresos familiares.