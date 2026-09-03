Virus sincitial respiratorio triplica su incidencia en Panamá y deja 19 muertes

El virus sincitial respiratorio puede provocar bronquiolitis, neumonía y dificultad para respirar en los casos graves. (Foto: Agencia Andina)

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La incidencia del virus sincitial respiratorio (VSR) se triplicó en Panamá durante diez semanas, al pasar de 5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana epidemiológica 23 a 15.6 en la semana 33.

La tasa permite comparar la frecuencia de la enfermedad dentro de la población, independientemente del número absoluto de habitantes, y confirma una circulación ascendente del virus.

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El aumento representa un riesgo porque el VSR puede comenzar con síntomas parecidos a un resfriado, pero provocar bronquiolitis, neumonía y dificultad respiratoria.

Aunque cualquier persona puede contagiarse, los más vulnerables son los bebés, niños pequeños, adultos mayores y pacientes con enfermedades pulmonares, cardiovasculares o defensas debilitadas. En estos grupos, una infección respiratoria puede requerir hospitalización y suministro de oxígeno.

Las embarazadas pueden recibir la vacuna para transferir anticuerpos al bebé antes de su nacimiento. (Foto: Agencia)

Hasta la semana 33, Panamá acumulaba 19 defunciones asociadas con el virus. Diez correspondieron a menores de un año, cinco a niños de un año, dos a menores de entre tres y cinco años y dos a adultos de 65 años o más. Los bebés concentraron más de la mitad de las muertes, incluida la de un niño de tres meses residente en Bocas del Toro.

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La comarca Ngäbe Buglé registró seis fallecimientos, Bocas del Toro cuatro y Chiriquí tres. Panamá Oeste acumuló dos, mientras Panamá Norte, la región Metropolitana, San Miguelito y Coclé notificaron uno cada una.

La distribución muestra una mayor afectación en territorios occidentales y comarcales, donde las dificultades de acceso oportuno a servicios médicos pueden aumentar el peligro de complicaciones en niños pequeños.

El Ministerio de Salud explicó que el incremento coincide con la temporada de mayor circulación de enfermedades respiratorias y podría comenzar a disminuir durante las siguientes semanas.

Sin embargo, pidió buscar atención inmediata si un bebé presenta dificultad para respirar, rechazo de alimentos o decaimiento. El aleteo nasal y el hundimiento de la piel entre las costillas también indican un esfuerzo respiratorio que requiere evaluación médica urgente.

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El Minsa pidió buscar atención inmediata si un bebé presenta dificultad respiratoria, decaimiento o rechazo de alimentos. (Foto: Agencia Andina)

Como medida preventiva, el Minsa adquirió 13,700 dosis de un anticuerpo monoclonal y las distribuyó entre las 15 regiones sanitarias. Se administrará en las maternidades a recién nacidos cuyas madres no recibieron la vacuna durante el embarazo.

A diferencia de una vacuna, este producto proporciona directamente anticuerpos que ofrecen protección temporal durante los primeros meses de mayor vulnerabilidad.

Las embarazadas de entre 30 y 36 semanas de gestación pueden vacunarse para generar anticuerpos y transferirlos al bebé antes del nacimiento.

La inmunización también está disponible en Panamá para adultos de 60 años o más. Estas herramientas buscan reducir las formas graves y las hospitalizaciones, pero no sustituyen la vigilancia de síntomas ni las medidas destinadas a limitar los contagios respiratorios.

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El panorama general de la semana epidemiológica 32, comprendida entre el 9 y el 15 de agosto, mostró una disminución de varios eventos de notificación obligatoria frente a 2025.

Panamá mantiene 61 muertes por influenza, principalmente entre personas de 65 años o más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, las infecciones respiratorias agudas graves mantuvieron un acumulado superior al registrado el año anterior, mientras enfermedades como dengue, malaria y leishmaniasis continuaron generando cientos o miles de casos.

Los casos semanales de infecciones respiratorias agudas graves bajaron de 542 en la semana 31 a 483 en la 32. Su tasa disminuyó de 11.7 a 10.4 por cada 100,000 habitantes, aunque el acumulado anual aumentó de 12,301 a 12,833 casos. En el síndrome gripal fueron notificados 696 pacientes, cifra inferior a los 1,149 contabilizados durante la misma semana de 2025.

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La influenza mantuvo un acumulado de 61 muertes, sin nuevos fallecimientos durante las semanas 31 y 32. El 63.9% correspondió a personas de 65 años o más y 8.2% a menores de un año.

Entre las víctimas, el 98.4% no tenía la vacuna de la temporada actual y 83.6% presentaba factores de riesgo asociados principalmente con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

El dengue pasó de 6,141 casos acumulados en la semana 31 a 6,616 en la siguiente, un aumento de 475 registros. Pese a ese avance, el total se mantuvo 35% por debajo del observado durante el mismo período de 2025.

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El dengue acumuló 6,616 casos hasta la semana 32, una reducción de 35% frente al mismo período de 2025. (Redes Sociales)

De los casos actuales, 5,767 fueron clasificados sin signos de alarma, 810 presentaron señales de advertencia y 39 correspondieron a la forma grave de la enfermedad.

La malaria aumentó de 5,009 a 5,062 casos acumulados, después de notificarse 22 nuevos y actualizarse 31 correspondientes a semanas anteriores.

La leishmaniasis pasó de 1,680 a 1,719 registros, mientras el síndrome cardiopulmonar por hantavirus llegó a 16 casos. También se actualizaron 17 episodios de fiebre por hantavirus y 37 diagnósticos de leptospirosis durante el año.

La semana 32 cerró sin nuevos casos de zika, chikungunya, Oropouche ni viruela símica. Sus acumulados permanecieron en uno, cuatro, 19 y seis casos, respectivamente.

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En cambio, fueron reportados dos casos de gusano barrenador en humanos. Aunque varios indicadores mejoraron frente a 2025, la subida del VSR exige especial atención, principalmente en bebés, adultos mayores y personas con condiciones médicas que aumentan el riesgo de una evolución grave.