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El llanto de Soledad Fandiño a 2 años del cáncer de mama: “No puedo evitar estresarme por algo que me hace mal”

La actriz abrió su corazón y expresó sus sentimientos sobre el momento que está atravesando. “Son emociones negativas que se retroalimentan”, expresó entre lágrimas

La modelo se abrió con un video a corazón abierto y pidió ayuda a sus seguidores (Video: Instagram)
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Soledad Fandiño se encuentra atravesando días marcados por la sensibilidad. Dos años atrás la actriz recibió un diágnostico de cáncer de mama y tuvo que someterse a una cirugía para tratar la enfermedad. Desde ese momento, decidió cambiar sus hábitos de vida con la intención de bajar el ritmo, como le sugieron los médicos, y enfocarse plenamente en la recuperación.

En las últimas horas, Soledad compartió un video en sus redes sociales en el que explicó la dificultad de cumplir esa indicación en el día a día. “Bueno, una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Y cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden, que es una lucha encima para no estresarte y es peor. No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso, me las podrían pasar”, expresó entre sollozos.

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En el texto que acompañó la publicación, Fandiño explicó su decisión de compartir ese momento. “Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real: a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe”, escribió.

Soledad Fandiño con la mano en el rostro, los ojos cerrados y la boca contraída en un gesto de llanto
Soledad Fandiño se lleva una mano al rostro y cierra los ojos mientras llora durante un mensaje grabado.

La modelo detalló que desde el diagnóstico incorporó una serie de prácticas para reducir la tensión: respiraciones, meditación, caminatas, ejercicio, yoga y pilates. Aun así, reconoció que esas herramientas tienen un límite. “Después del diagnóstico los médicos me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día, pero a veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa”, escribió.

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Fandiño describió ese círculo como difícil de romper. “La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma, son emociones negativas que se retroalimentan. Y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa”, cerró, con una pregunta abierta a su comunidad: “¿Les pasa? ¿Qué hacen en momentos así?”

Unos días antes, la actriz había grabado un video junto a su hijo Milo desde una plaza, en el que contó que la decisión de hablar públicamente surgió de una conversación con él. “Hablando con él salió el tema de poder hacer este video y hablar un poquito con ustedes para ver si eso me aliviana un poco más”, dijo.

La actriz compartió un video en sus redes sociales en el que habló del proceso emocional que atraviesa a casi dos años de su operación y reveló que aún intenta reconstruirse (Video: Instagram)

En esa publicación, Fandiño señaló que hay una parte del proceso posterior a la operación sobre la que se habla poco. “Uno piensa que cuando te operan ya está y no es así. No hay mucha gente que hable de eso, de la reinvención que uno tiene que hacer de sí mismo y de cómo cambia todo”, expresó.

La modelo sostuvo que durante el último tiempo vivió “una montaña rusa de emociones” y que había imaginado una recuperación más lineal. “Siento que hay una parte de mí que ya no está y todavía estoy tratando de descifrar quién soy ahora”, escribió al referirse a las secuelas emocionales del proceso.

También reconoció que el impacto del diagnóstico fue más profundo de lo que esperaba. “Estoy agradecida de haber podido operarme. Pero nadie te prepara para un diagnóstico así, ni para la operación, ni para lo que viene después”, manifestó. Y agregó: “Pensé que, una vez que pasara eso, todo iba a ser más fácil. Y no fue tan así”.

Además de contar cómo se siente, la expareja de René Pérez —más conocido como Residente— explicó que eligió hacer pública esa vivencia para tender un puente con otras personas que atraviesen situaciones similares. “No tengo todas las respuestas, pero tengo ganas de compartir este proceso con ustedes. A lo mejor, acompañadas, se hace un poquito más fácil”, señaló.

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