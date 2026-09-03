La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

La Junta Monetaria oficializó la lista de 21 aspirantes para dirigir la Superintendencia de Bancos. (Banco de Guatemala)

Guardar

La Junta Monetaria oficializó la lista de 21 aspirantes que buscan dirigir la Superintendencia de Bancos y ahora deberá integrar una terna para enviarla al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá que nombrar al sucesor de Saulo de León Durán antes del 30 de septiembre, en un relevo que coincide con el cambio de autoridades del Banco de Guatemala y concentra en septiembre dos decisiones centrales para la supervisión y estabilidad del sistema financiero.

El cronograma fija un punto decisivo para el 9 de septiembre, cuando el pleno colegiado votará la integración de la terna. Al día siguiente, el 10 de septiembre, esa propuesta será entregada oficialmente al Ejecutivo, y el mandatario deberá resolver antes de que concluya el período del actual titular de la SIB.

PUBLICIDAD

El procedimiento comenzó el 12 de agosto, cuando se invitó formalmente a los integrantes de la JM a proponer profesionales calificados.

La recepción de expedientes cerró el 28 de agosto y, de acuerdo con el Banco de Guatemala, 21 profesionales presentaron documentación para participar en la selección del próximo superintendente.

La pregunta central del proceso tiene una respuesta concreta: la JM no elige de forma directa al nuevo jefe de la SIB, sino que conforma una terna de tres candidatos y la remite al presidente de la República, que toma la decisión final mediante el nombramiento del nuevo superintendente de Bancos.

PUBLICIDAD

Integrantes de la Junta Monetaria de Guatemala evalúan las candidaturas para asumir la dirección de la Superintendencia de Bancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terna no dependerá solo de las mejores calificaciones

La documentación de los aspirantes será revisada por la Secretaría de la Junta Monetaria, encargada de verificar que cada expediente cumpla los requisitos legales y técnicos exigidos para el cargo.

Después, el organismo continuará con la evaluación de perfiles mediante una tabla de gradación que servirá de referencia para valorar formación académica, experiencia profesional y conocimientos en materia financiera y de supervisión bancaria.

Ese mecanismo, sin embargo, no convierte automáticamente a los tres mejores punteos en los integrantes de la terna final. La decisión corresponde a los miembros de la Junta Monetaria, que deberán votar la propuesta que enviarán al mandatario.

PUBLICIDAD

Entre los 21 postulantes figuran Hugo Daniel Figueroa Estrada, Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, Vilma Yolanda Córdov Citalán, Julio René Martínez Guerra y Saulo de León Durán, quien busca la reelección. También aparecen María Magaly Morales Polanco, Byron Vinicio Méndez Castillo, Manuel Alberto Selva Rodas, Hugo Rafael Oroxom Mérida y Maynor Augusto Ambrosio Higueros.

La lista incluye además a Hugo Roberto Martínes Rebulla, Hugo Adolfo de León Díaz, Odalis Hernández Martínez, Luis Alfredo Türk Mejía y Miler Estuardo Estrada Hernández. La completan Ricardo Alvarado del Valle, José Alberto Ramírez Crespín, Juan Carlos Catalán Herrera, Eddy Roberto Carpio Sam, Herberth Solórzano Somoza y Carlos Enrique Juárez.

PUBLICIDAD

La ley exige experiencia técnica y establece impedimentos precisos

La Ley de Supervisión Financiera establece que la persona designada debe ser guatemalteca de origen, mayor de 30 años, de reconocida probidad y contar con grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de ciencias jurídicas y sociales. En el caso de los profesionales del área jurídica, la norma añade formación complementaria en el ámbito financiero o económico.

La legislación también exige notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera. Entre los criterios de evaluación se mencionan la experiencia profesional en la SIB y en el Banco de Guatemala, la formación académica y el desempeño en puestos gerenciales.

PUBLICIDAD

La ley también fija impedimentos. No pueden ocupar el cargo dirigentes de organizaciones políticas, gremiales, empresariales o sindicales, ni personas con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con autoridades del Banguat, de la Junta Monetaria o del Ejecutivo.

A esas restricciones se suman los deudores morosos y quienes registren antecedentes de insolvencia. Ese filtro legal forma parte de la revisión previa a la votación de la terna.

El nuevo superintendente deberá asumir funciones el 1 de octubre de 2026 para el período 2026-2030. Saulo de León Durán concluirá su gestión el 30 de septiembre, la misma fecha en que termina el período de Álvaro González Ricci al frente del Banco de Guatemala.

PUBLICIDAD

Aunque ambos relevos ocurrirán al mismo tiempo, el mecanismo de designación es distinto. Mientras el superintendente de Bancos surge de una terna propuesta por la Junta Monetaria, el presidente y el vicepresidente del Banco de Guatemala son nombrados directamente por el presidente de la República.