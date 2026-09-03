Guatemala

La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

El listado de postulantes quedó habilitado para la revisión técnica y legal a cargo de la secretaría del órgano colegiado, que luego evaluará perfiles antes de someter a votación tres nombres

Siete hombres con traje sentados detrás de una mesa de madera. Detrás hay pantallas con el logo del Banco de Guatemala, banderas y emblemas
La Junta Monetaria oficializó la lista de 21 aspirantes para dirigir la Superintendencia de Bancos. (Banco de Guatemala)
Guardar

La Junta Monetaria oficializó la lista de 21 aspirantes que buscan dirigir la Superintendencia de Bancos y ahora deberá integrar una terna para enviarla al presidente Bernardo Arévalo, quien tendrá que nombrar al sucesor de Saulo de León Durán antes del 30 de septiembre, en un relevo que coincide con el cambio de autoridades del Banco de Guatemala y concentra en septiembre dos decisiones centrales para la supervisión y estabilidad del sistema financiero.

El cronograma fija un punto decisivo para el 9 de septiembre, cuando el pleno colegiado votará la integración de la terna. Al día siguiente, el 10 de septiembre, esa propuesta será entregada oficialmente al Ejecutivo, y el mandatario deberá resolver antes de que concluya el período del actual titular de la SIB.

PUBLICIDAD

El procedimiento comenzó el 12 de agosto, cuando se invitó formalmente a los integrantes de la JM a proponer profesionales calificados.

La recepción de expedientes cerró el 28 de agosto y, de acuerdo con el Banco de Guatemala, 21 profesionales presentaron documentación para participar en la selección del próximo superintendente.

La pregunta central del proceso tiene una respuesta concreta: la JM no elige de forma directa al nuevo jefe de la SIB, sino que conforma una terna de tres candidatos y la remite al presidente de la República, que toma la decisión final mediante el nombramiento del nuevo superintendente de Bancos.

PUBLICIDAD

Cinco personas en traje reunidas ante una mesa circular con documentos, la bandera de Guatemala y un cuadro con siluetas de rostros.
Integrantes de la Junta Monetaria de Guatemala evalúan las candidaturas para asumir la dirección de la Superintendencia de Bancos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La terna no dependerá solo de las mejores calificaciones

La documentación de los aspirantes será revisada por la Secretaría de la Junta Monetaria, encargada de verificar que cada expediente cumpla los requisitos legales y técnicos exigidos para el cargo.

Después, el organismo continuará con la evaluación de perfiles mediante una tabla de gradación que servirá de referencia para valorar formación académica, experiencia profesional y conocimientos en materia financiera y de supervisión bancaria.

Ese mecanismo, sin embargo, no convierte automáticamente a los tres mejores punteos en los integrantes de la terna final. La decisión corresponde a los miembros de la Junta Monetaria, que deberán votar la propuesta que enviarán al mandatario.

Entre los 21 postulantes figuran Hugo Daniel Figueroa Estrada, Gustavo Adolfo Zepeda Gaitán, Vilma Yolanda Córdov Citalán, Julio René Martínez Guerra y Saulo de León Durán, quien busca la reelección. También aparecen María Magaly Morales Polanco, Byron Vinicio Méndez Castillo, Manuel Alberto Selva Rodas, Hugo Rafael Oroxom Mérida y Maynor Augusto Ambrosio Higueros.

La lista incluye además a Hugo Roberto Martínes Rebulla, Hugo Adolfo de León Díaz, Odalis Hernández Martínez, Luis Alfredo Türk Mejía y Miler Estuardo Estrada Hernández. La completan Ricardo Alvarado del Valle, José Alberto Ramírez Crespín, Juan Carlos Catalán Herrera, Eddy Roberto Carpio Sam, Herberth Solórzano Somoza y Carlos Enrique Juárez.

La ley exige experiencia técnica y establece impedimentos precisos

La Ley de Supervisión Financiera establece que la persona designada debe ser guatemalteca de origen, mayor de 30 años, de reconocida probidad y contar con grado académico de licenciatura en el área contable y de auditoría, económica o de ciencias jurídicas y sociales. En el caso de los profesionales del área jurídica, la norma añade formación complementaria en el ámbito financiero o económico.

La legislación también exige notoria competencia en técnica bancaria o supervisión financiera. Entre los criterios de evaluación se mencionan la experiencia profesional en la SIB y en el Banco de Guatemala, la formación académica y el desempeño en puestos gerenciales.

La ley también fija impedimentos. No pueden ocupar el cargo dirigentes de organizaciones políticas, gremiales, empresariales o sindicales, ni personas con parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con autoridades del Banguat, de la Junta Monetaria o del Ejecutivo.

A esas restricciones se suman los deudores morosos y quienes registren antecedentes de insolvencia. Ese filtro legal forma parte de la revisión previa a la votación de la terna.

El nuevo superintendente deberá asumir funciones el 1 de octubre de 2026 para el período 2026-2030. Saulo de León Durán concluirá su gestión el 30 de septiembre, la misma fecha en que termina el período de Álvaro González Ricci al frente del Banco de Guatemala.

Aunque ambos relevos ocurrirán al mismo tiempo, el mecanismo de designación es distinto. Mientras el superintendente de Bancos surge de una terna propuesta por la Junta Monetaria, el presidente y el vicepresidente del Banco de Guatemala son nombrados directamente por el presidente de la República.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloJunta Monetaria de Guatemalaelección del superintendente de la SIBSIBBanco de GuatemalaBanguat

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Suben a USD 3.636 la multa por no instalar el limitador de velocidad en transporte de carga y pasajeros en Guatemala

Nueve de cada 10 buses y camiones obligados aún circulan sin el dispositivo, pese a la exigencia vigente desde marzo de 2026. Los registros oficiales y el nuevo esquema de sanciones abren un pulso con las empresas

Suben a USD 3.636 la multa por no instalar el limitador de velocidad en transporte de carga y pasajeros en Guatemala

Extradiciones, narcotráfico y cooperación en Centroamérica: la gira de Robert S. Allison en Guatemala tras 32 capturas rumbo a tribunales de Estados Unidos

La revisión ocurre en un momento de coordinación entre fiscales, policías y jueces de ambos países. Allison, con experiencia en Buenos Aires y Bogotá, inspecciona programas que buscan golpear estructuras transnacionales

Extradiciones, narcotráfico y cooperación en Centroamérica: la gira de Robert S. Allison en Guatemala tras 32 capturas rumbo a tribunales de Estados Unidos

Ferias de empleo en Guatemala 2026: 14,017 plazas, un cierre en el Parque de la Industria y la sombra de la informalidad en la PEA

La estrategia nacional sumó sedes departamentales y una segunda edición que terminó en agosto en la capital. Los números crecen, pero el contexto del mercado laboral deja una pregunta abierta

Ferias de empleo en Guatemala 2026: 14,017 plazas, un cierre en el Parque de la Industria y la sombra de la informalidad en la PEA

Guatemala y Belice: la visita con la OEA, los mecanismos para evitar incidentes y el caso que espera en la CIJ

Carlos Ramiro Martínez Alvarado recorrió el área junto a Albert R. Ramdin y Francis Fonseca. Hubo reunión en la oficina en terreno y una señal política clara. Falta conocer cómo se prepara el después

Guatemala y Belice: la visita con la OEA, los mecanismos para evitar incidentes y el caso que espera en la CIJ

Guatemala desbloquea ruta comercial de Cuyotenango con gas lacrimógeno: tres días de protesta, tráfico pesado varado y un centro de salud evacuado

Antimotines de la PNC irrumpieron en el kilómetro 168,5 y la tarde terminó en corridas y reclamos vecinales. La tensión se desbordó cerca de casas y un centro de salud. Qué exigían y por qué fracasó la negociación

Guatemala desbloquea ruta comercial de Cuyotenango con gas lacrimógeno: tres días de protesta, tráfico pesado varado y un centro de salud evacuado

TECNO

Una nevera con imanes gasta más energía que una sin ellos: verdad o mito

Una nevera con imanes gasta más energía que una sin ellos: verdad o mito

El botón que se debe apagar en el teléfono antes de salir a la calle para proteger datos y dinero

Si tienes un Mac con Intel, atención: algunas aplicaciones pronto se quedarán sin soporte

Despídete de las llaves o los botones físicos y controla tu auto con la voz y desde el celular

Cómo encontrar una canción al tararearla con iPhone o Android

ENTRETENIMIENTO

La fortuna de Salma Hayek a los 60 años: la cifra millonaria detrás de su carrera en Hollywood

La fortuna de Salma Hayek a los 60 años: la cifra millonaria detrás de su carrera en Hollywood

Se reveló la causa de muerte de Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Estrella de OnlyFans considera demandar a un colegio privado que expulsó a su hija por su contenido para adultos

David Byrne vuelve a la carrera del Oscar con una canción escrita solo con frases de Elon Musk: todo sobre “Let Me Sell You a Dream”

Dolly Parton tendrá un día de homenaje en Nueva York tras su muerte: esta es la fecha y la razón de la celebración

MUNDO

La ayuda humanitaria avanza con dificultades en las zonas devastadas de Nepal y China

La ayuda humanitaria avanza con dificultades en las zonas devastadas de Nepal y China

La “casa verde milagrosa” que resistió a las inundaciones que devastaron Nepal

30 años de espera y un veredicto agridulce: así vivieron los fans de Tupac la condena por su muerte

Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

Un experto aseguró que China está 15 años atrasada en la tecnología para fabricar chips de última generación