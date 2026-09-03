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Inter Miami confirmó la llegada de Matías Galarza Fonda y sorprendió con la salida de una figura

Las Garzas presentaron a su nuevo refuerzo, quien arribará a la institución bajo un préstamo con opción de compra desde River Plate

El volante llegará a las Garzas cedido desde River Plate
El volante llegará a las Garzas cedido desde River Plate
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Inter Miami presentó a Matías Galarza Fonda como su nuevo refuerzo para encarar el tramo final de la temporada en la MLS, luego de alcanzar un acuerdo de palabra con el dueño de su pase, River Plate. Las Garzas realizaron este anuncio a través de un comunicado, en el que destacaron la “valiosa experiencia” que aportará el mediocampista después de su participación en el Mundial 2026 y la “versatilidad” que le brindará al plantel que tiene a Lionel Messi como su máxima figura y a Cristian Kily González como su entrenador.

Según pudo saber Infobae, la operación se cerró como un préstamo con opción de compra de USD 3.000.000 por el 50% del pase. Esa cláusula se convertirá en obligación de compra si se cumplen distintos objetivos. “El mediocampista se une al club una vez que reciba su Certificado de Transferencia Internacional (ITC) y su visa P-1”, aclararon desde la institución de la Florida.

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El volante regresa así a la Major League Soccer después de haber jugado el primer semestre de 2026 en Atlanta United. Antes, había llegado a River a mitad de 2025 desde Talleres de Córdoba.

Su paso por el club de Núñez fue breve: disputó 14 partidos y su última aparición se produjo el 24 de noviembre de 2025. Ese día ingresó desde el banco y cometió un error que derivó en la eliminación ante Racing en los octavos de final del Torneo Clausura.

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El joven surgido de las Inferiores se marchó a préstamo al Chicago Fire en una operación que incluye una opción de compra

En el plano de las salidas, Inter Miami también comunicó la partida de Noah Allen durante la jornada de este jueves. El joven de 22 años, surgido de la cantera del club, levantó tres títulos y se marcha bajo un préstamo con opción de compra al Chicago Fire de la MLS hasta el final de la temporada 2026.

Además, otro de los futbolistas apartados de River Plate, Giuliano Galoppo, acaba de ser presentado en el Atlanta United de los Estados Unidos, luego de acordar con la FIFA la forma de pago de USD 530.000 a su anterior representante, Leandro Escudero, después de perder un juicio.

Así le dio la bienvenida Chris Henderson, director deportivo y de fútbol de la entidad, tras concretar un préstamo con opción de compra con la dirigencia del Millonario: “Puede jugar en varias posiciones en el mediocampo y elevará el nivel de competencia dentro del grupo a medida que continuamos reforzando nuestra plantilla de cara a la recta final de la temporada”. Será dirigido por Gerardo Tata Martino y compartirá vestuario con Paulo Díaz, quien rescindió su contrato con la Banda antes de emigrar a Norteamérica. Cabe destacar que Inter Miami recibirá a Atlanta United este sábado en el Nu Stadium desde las 20:30 (hora argentina) por una nueva presentación de la MLS.

El ex Banfield dejará River a préstamo y emigrará a la MLS
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Las salidas de Galarza Fonda y Galoppo dejan solo dos apartados en River Plate

Con estas transferencias, de la nómina de 14 jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta solo permanecen Fabricio Bustos y Matías Viña. Las alternativas para ambos son una transferencia a otro club o la rescisión de sus contratos.

Bustos llegó a mitad de 2024 desde Inter de Brasil. Viña, lateral izquierdo, está cedido desde Flamengo.

A las salidas de Paulo Díaz, Galoppo y Galarza Fonda, se suman Maximiliano Meza, que se fue con el pase en su poder a Independiente, y Germán Pezzella, que rompió su contrato para sumarse a Peñarol de Uruguay, entre los casos más destacados. También figuran en la lista Alex Woiski, quien acordó su llegada a Deportivo Táchira de Venezuela; Maximiliano Salas, cedido a Independiente Rivadavia; Ian Subiabre, a préstamo en Tigre; Santiago Lencina, cedido al Burgos de España; y Kevin Castaño, prestado al Atlético Mineiro de Brasil. Kendry Páez también dejó el club, donde estaba a préstamo desde Chelsea, y Andrés Herrera fue vendido al Columbus Crew de la MLS por USD 1,2 millones por el 100% de su pase.

River Plate afronta el recambio mientras busca puntos para la Tabla Anual

La depuración del plantel se amplía con otras salidas de jugadores con participación en Primera o en la Reserva. En esa nómina aparecen los arqueros Franco Armani y Lucas Lavagnino; los defensores Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Brian Gutiérrez, Matías Unyicio y Elián Giménez; los volantes Juanfer Quintero, Ignacio Zaballa y Tobías Leiva; y los delanteros Facundo Colidio, Leonel Jaime, Bautista Dadín y Oswaldo Valencia.

En el plano deportivo, River volverá a jugar este domingo a las 19:15 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Monumental. Será el primer partido como local con Leonardo Ponzio como entrenador interino después del triunfo por 3-2 ante Banfield.

La urgencia del equipo es concreta: ocupa el 11° puesto de la Zona B y hoy está fuera de la clasificación a las copas internacionales del próximo año en la Tabla Anual. Su próximo rival llega como líder de esa tabla acumulada junto a Argentinos Juniors.

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