Los detalles del contrato que firmaría Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador

Marcelo Gallardo firmaría como DT de la selección ecuatoriana en las próximas horas (REUTERS/Agustin Marcarian)

Guardar

Marcelo Gallardo está a un paso de ser el nuevo entrenador de la selección de Ecuador, tras un acuerdo total en el plano deportivo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Existe un acuerdo total respecto al plano deportivo y restarían detalles desde lo económico para formalizar todo y realizar la presentación oficial.

El contrato en cuestión se rubricaría por cuatro años de trabajo, con vistas a la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2030 en seis países (Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Portugal y Marruecos) y tres continentes, según informó el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol. La intención de sostener un proyecto de largo plazo al frente de la selección conocida como la Tri.

PUBLICIDAD

“Está confirmado que está a un paso. Hay acuerdo en lo deportivo. Se discutieron aspectos económicos, pero lo deportivo está resuelto. Salvo una catástrofe, Gallardo será el DT”, mencionó Merlo, quien además precisó que el presidente de la FEF, Francisco Egas, tenía previsto regresar a la brevedad a su país pero se demoró un poco más de la cuenta para allanar el camino para la firma.

Gallardo protagonizó sus últimas apariciones mediáticas durante la cobertura del Mundial 2026, en el que fue comentarista de la cadena ESPN. En medio del certamen, se despidió por cuestiones personales y espantó los rumores que lo vinculaban a la selección uruguaya: “Me preguntaron adónde iba: no voy a ningún lado. Tengo compromisos asumidos de antes de venir acá y tengo que responder. No es que me voy a dirigir a algún lugar, nada que ver. Lo explico para que no se genere ninguna falsa expectativa”.

PUBLICIDAD

Marcelo Gallardo fue comentarista de la cadena ESPN en el último Mundial de fútbol

Y sobre la chance de volver a dirigir, había comentado: “Tengo ganas de disfrutar. Veremos como se va presentando, tiene que ver con un sentir mío de vincularme con algo que me sienta representado. No importa qué, pero algo me tiene que seducir de algún lugar. No hablo de nombres, jerarquías ni nada. Tengo algo en mi que me apasiona y veo otras cosas”.

El técnico más exitoso de la historia del River Plate quedó así muy cerca de convertirse en el nuevo seleccionador de los ecuatorianos tras la salida de su compatriota Sebastián Beccacece después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Tri fue eliminado en 16avos de final por el anfitrión México. Vale mencionar que en el pasado reciente los del Pacífico también fueron conducidos por otro estratega argentino como Gustavo Alfaro, quien los comandó en el Mundial de Qatar 2022.

PUBLICIDAD

El Muñeco (50 años) mantiene conversaciones con la FEF desde hace un mes para definir los detalles de su posible contrato y el de su equipo de colaboradores, en la que sería su primera experiencia a nivel selecciones. En caso de concretarse, el de Merlo (provincia de Buenos Aires) tendrá una agenda apretada para su debut con la Tri. Ecuador tiene comprometida una gira asiática de tres partidos en la próxima ventana FIFA: el 24 de septiembre se enfrentará a Corea del Sur y de ahí viajará a Japón para disputar un torneo cuadrangular que lo enfrentará al combinado local el 1° de octubre, finalizando el 5 de octubre ante el ganador del encuentro entre Panamá y Nueva Zelanda.

La última vez que Gallardo estuvo sentado en un banquillo fue en febrero de 2026, durante su segunda etapa como director técnico de River, iniciada en 2024 y de la que renunció tras una serie de malos resultados y las críticas de los aficionados a sus planteos tácticos. En 86 encuentros logró 38 victorias, 27 empates y 21 derrotas. Anteriormente había dirigido entre finales de 2023 y mediados de 2024 al Al-Ittihad de Arabia Saudita, con el que logró 15 partidos ganados, cuatro empatados y 14 perdidos.

PUBLICIDAD

En su primera etapa al frente del conjunto millonario se convirtió en el técnico más exitoso de la historia de River, con 14 títulos en ocho años y medio (2014-2022). No obstante, su debut como entrenador llegó en Uruguay, donde hizo campeón nacional al Nacional en la temporada 2011-2012, nada más colgar las botas como futbolista en ese club montevideano.