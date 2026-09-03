Amnistía Internacional inauguró su Museo Virtual: el Premio Nobel, la misión en Argentina en 1976 y el histórico recital en River

Amnistía Internacional inauguró su Museo Virtual (Amnistía Internacional)

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Una carta escrita por Nelson Mandela dirigida a Amnistía Internacional (AI), los materiales del Premio Nobel de la Paz que la organización recibió en 1977 y los archivos de décadas de lucha por los derechos humanos en Argentina conviven ahora en un mismo espacio: Historias que resisten, el primer Museo Virtual de la organización, una plataforma interactiva que reúne documentos, objetos, imágenes y campañas construidas a lo largo de más de seis décadas.

La colección da cuenta de la dimensión global del movimiento: cartas, fotografías, registros audiovisuales, materiales de campaña e investigaciones que la organización acumuló desde su fundación. La iniciativa, generada desde las Américas, está disponible en español, inglés y portugués, con el objetivo declarado de poner esa historia al alcance de nuevas generaciones y de quienes aún no conocen el recorrido de la organización.

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El museo se organiza en cinco salas temáticas que permiten transitar campañas centrales del movimiento, testimonios de personas que actuaron frente a situaciones de injusticia y materiales originales que documentan décadas de intervención en distintos contextos. Una de esas salas está dedicada a los Embajadores y Embajadoras de Conciencia, un reconocimiento que AI otorga a figuras públicas que pusieron su voz al servicio de la defensa de los derechos humanos. Por ese espacio pasan Nelson Mandela, Peter Gabriel, Malala Yousafzai, Joan Baez, Ai Weiwei, Alicia Keys, Colin Kaepernick y Greta Thunberg junto con Fridays for Future, entre otros.

La presencia de Argentina es uno de los ejes del recorrido. El museo recupera el trabajo que AI desarrolló durante la última dictadura cívico-militar, cuando la organización realizó su primera misión al país en 1976 ante las denuncias masivas de detenciones y secuestros. Un año después, presentó en Londres un informe con una lista de personas desaparecidas, uno de los primeros documentos internacionales en sistematizar esa información.

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También ocupa un lugar destacado el ciclo Human Rights Now!, la gira mundial que AI organizó en 1988 para conmemorar el 40° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su fecha de cierre tuvo lugar el 15 de octubre de 1988 en el estadio de River Plate, con la actuación de Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman y Youssou N’Dour, a los que se sumaron Charly García y León Gieco. El concierto reunió a una multitud en Buenos Aires y se convirtió en uno de los eventos culturales de mayor relevancia en la historia reciente del país.

El sector dedicado a Argentina en el Museo Virtual de Amnistía Internacional

El recorrido argentino incluye también la Marea Verde, la movilización por el acceso al aborto legal que movilizó a cientos de miles de personas en todo el territorio y que tuvo un papel central en el proceso legislativo que culminó, en 2020, con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El museo presenta ese proceso como parte de una línea de acción colectiva que atraviesa distintas décadas y generaciones.

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El sector dedicado a Argentina incluye imágenes de las Madrers de Plaza de Mayo y un texto que sintetiza esa continuidad: “Un país que reúne historias de personas que transformaron el dolor en lucha y el silencio en memoria. Cada pieza recuerda que la búsqueda de verdad, justicia y derechos nunca fue un camino individual, sino el resultado de miles de voces que decidieron no rendirse y seguir construyendo un país más libre y más justo”.

El Premio Nobel recibido por Amnistía Internacional en 1977

“Recorrer este museo es también recorrer una parte de nuestra historia. Desde las primeras denuncias sobre las desapariciones durante la dictadura y aquel River multitudinario de 1988 hasta la Marea Verde, distintas generaciones demostraron que organizarse y movilizarse puede cambiar la realidad. Recuperar esa memoria también es una manera de acercarla a quienes hoy están empezando a involucrarse en la defensa de los derechos humanos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

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Más allá del capítulo local, la plataforma articula campañas, investigaciones y acciones colectivas de distintas partes del mundo. La carta de Mandela y el Nobel de la Paz de 1977 funcionan como piezas ancla de una colección que abarca tanto hitos globales como luchas más recientes. El museo no tiene restricción de acceso y puede visitarse de forma gratuita en los tres idiomas disponibles.