Milei mantuvo una corta bilateral con Kast en Chile: la mención por el Estrecho de Magallanes a horas de la cadena nacional por Malvinas

El presidente Javier Milei se reunió con su par de Chile en el Palacio de la Moneda

Guardar

A horas de realizar su cadena nacional por el tema Malvinas, el presidente Javier Milei se reunió cerca de este mediodía con su par chileno José Antonio Kast. El encuentro se realizó en el Palacio de la Moneda y duró cerca de 40 minutos. Las temáticas abordadas durante la bilateral no fueron informadas de manera oficial pese a la expectativa que había porque se consignaran novedades en el diálogo por el control del Estrecho de Magallanes.

Es la tercera vez que ambos presidentes se reúnen en el año, aunque la de este jueves fue la más breve de todas. El mandatario argentino llegó después de las 11 a la sede del Poder Ejecutivo de Chile luego de exponer en el Foro de Madrid, un evento de la derecha latinoamericana que lo tuvo como el principal expositor. Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

PUBLICIDAD

Aunque el vínculo entre ambos presidentes es particularmente bueno, las gestualidades no sobreabundaron. Solo se realizó una foto protocolar en la recibida oficial y un acompañamiento en la salida.

Las temáticas abordadas en el encuentro se mantienen con particular hermetismo, sobre todo desde el lado argentino. Infobae consultó con la Casa Rosada y la Cancillería y no recibió respuestas precisas. En tanto, desde Chile afirmaron que la controversia surgida por el Estrecho de Magallanes fue abordada particularmente por Kast.

PUBLICIDAD

Javier Milei, José Antonio Kast y la primera dama, María Pía Adriasola

En el plano político, el gobierno chileno le hizo una petición a sus pares trasandinos para que se propicie la extradición de Falvarino Apablaza, procesado como autor intelectual del asesinato del entonces senador, Jaime Guzmán, y de haber participado del secuestro de Cristián Edwards, hijo de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio.

Se trata de un pedido realizado por la Directiva Nacional de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido al que estuvo afiliado Kast durante 20 años. A comienzos de año, el exguerrillero chileno solicitó, a través de su abogado, Rodolfo Yanzón, un documento en la ONU donde rechaza la detención ordenada por la justicia argentina.

PUBLICIDAD

En el encuentro habrían sido temas de conversación asuntos vinculados a las inversiones económicas en materia de energía y minería, así como la cooperación en materia de pasos fronterizos.

El conflicto por el Estrecho de Magallanes

El encuentro entre ambos presidentes no se dio en un contexto cualquiera. A lo largo de los últimos meses, diferentes funcionarios argentinos vinculados al ámbito de la defensa afirmaron que si bien el espacio marítimo del Estrecho de Magallanes es chileno, la boca que una Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ese tramo hacia el Este, es argentina. Esa declaración fue esgrimida en abril por el jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, contraalmirante Hernán Montero, y replicada meses después por el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, mencionando a ese canal como una zona donde la Argentina debe mantener su soberanía.

PUBLICIDAD

Aquellas declaraciones tuvieron un fuerte impacto en Chile. Ayer por la tarde, Kast afirmó en Punta Arenas que Argentina “no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”. El mandatario chileno sostuvo que la situación está resuelta por los tratados internacionales y descartó exigir la derogación del decreto 457 firmado en 2021 por el entonces presidente Alberto Fernández, el cual califica el estrecho como una zona de soberanía compartida.

Durante su participación en el Navy Day, una actividad organizada por la Armada de Chile en la Base Aeronaval de Punta Arenas, Kast fue consultado por la pertinencia de que Argentina suscriba un documento para dejar sin efecto ese decreto. Su respuesta apuntó a remarcar que, a juicio del Gobierno chileno, la discusión sobre Magallanes ya quedó definida por los acuerdos vigentes.

PUBLICIDAD

Una comparación cartográfica ilustra las diferentes interpretaciones de Chile y Argentina sobre los límites marítimos en el Estrecho de Magallanes, destacando la zona en disputa.

“Argentina no tiene ni tendrá jamás soberanía ni control sobre el Estrecho de Magallanes”, afirmó. En la misma intervención, agregó que “los tratados internacionales establecen muy bien la soberanía de Chile”. Horas antes, el vicepresidente del Senado chileno, Iván Moreira, aseguró tener información de que Milei no firmará la revocación del documento.

En sus declaraciones, Kast también puso el foco en el estado de los vínculos regionales y sostuvo que Chile mantiene “muy buenas relaciones con los países vecinos”.

PUBLICIDAD

Durante el Foro de Madrid celebrado en Santiago de Chile, el presidente argentino Javier Milei reivindicó el derrocamiento de Salvador Allende y sostuvo que ese hecho “dio inicio a un período de estabilidad y crecimiento por más de cuarenta años”. El aval al golpe de Estado de 1973 fue parte de un repaso que Milei hizo de la historia política chilena para luego pedir unidad dentro de la derecha y, así, llamar a enfrentar a la izquierda. “Poco a poco les hemos demostrado que no les tenemos miedo”, cerró ante los presentes.