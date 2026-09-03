El posteo de Hernán Feler tras relatar a su hijo Luca en Boca-Vélez: el premonitorio diálogo que tuvieron hace cuatro años

Luca Feler junto a su hijo Luca tras el partido que jugaron en Córdoba Boca y Vélez por la Copa Argentina (Instagram @hfeler)

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El partido de octavos de final de Copa Argentina en el que Boca Juniors eliminó en los penales a Vélez tuvo un condimento extra que no pasó inadvertido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A los 82 minutos, Guillermo Barros Schelotto envió al campo de juego a Luca Feler en reemplazo de Lucas Robertone. Lo que pareció simplemente un cambio táctico terminó generando repercusiones, ya que en la transmisión oficial se encontraba relatando el partido Hernán Feler, padre del joven futbolista del Fortín.

Por primera vez, el relator tuvo la oportunidad de anunciar a su hijo Luca. El mediocampista de 18 años, ingresó sobre el final y el periodista expresó emocionado al aire: “¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, dijo frente a la sorpresa de Ariel Senosiain, comentarista de TyC Sports, quien era el encargado de mencionar la variante. El emotivo momento quedó registrado en la televisión, pero luego se trasladó a las redes sociales con una publicación compartida por ambos protagonistas.

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El relato de Hernán Feler cuando ingresó su hijo Lucas en Boca-Vélez

“Hoy cumplí otro sueño. Pero en realidad, cumplimos un sueño juntos. Desde hace mucho tiempo imaginábamos este momento: yo relatándote por TV y vos dentro de una cancha haciendo lo que amás. Hace unos días encontraste en el teléfono una charla de agosto de 2022, en donde te decía: ‘¿Te imaginás si te relato en 6 años?’ Al final pasaron cuatro. Ayer sucedió. Y mientras te veía jugar, no podía dejar de pensar en todo el camino recorrido, en los momentos difíciles (que fueron muchos) y en lo orgulloso que me hace verte cumplir los tuyos. ¡Gracias por regalarme este momento, hijo! Gracias por esta primera camiseta tan especial. Hoy relaté un partido, pero para mí fue mucho más que eso: fue ponerle voz a uno de los sueños más lindos que tuvimos juntos", escribió Hernán Feler en su perfil de Instagram junto a su hijo Luca y la camiseta que lució en el duelo ante Boca. El jugador le respondió el posteo con un “te amo, pa”.

El premonitorio diálogo entre Hernán y Luca Feler (Instagram)

Luca Feler, en tanto, también se expresó públicamente tras el partido e hizo referencia tanto al resultado adverso como al momento de ser relatado por su padre. Además, compartió la captura de pantalla del diálogo premonitorio que tuvo con Hernán en el que le adelantaba que lo relataría en Primera División. “Por primera vez en la historia un padre relató a su hijo. Por la desilusión de anoche no pudimos disfrutarlo, pero vaya si lo hemos soñado e imaginado. Ahora sí, sueño cumplido. Una vez más estuviste ahí, acompañándome donde sea que juegue. Te amo ma, Verónica Pikman”, escribió el futbolista con una galería de imágenes.

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“Mucha tristeza por la eliminación y no poder avanzar de fase. Ahora queda levantarse y buscar revancha. Gracias a toda la gente de Vélez que acompañó al equipo”, completó el juvenil acerca de la derrota del Fortín (4-3) en la tanda de penales en la cual el arquero Álvaro Montero le contuvo los remates a Elías Gómez y Thiago Silvero. Al minuto 91 de partido, los de Liniers fallaron un penal: el remate de Dilan Godoy dio en el palo y les privó a los dirigidos por Barros Schelotto la victoria en Córdoba. El próximo sábado, Vélez tendrá revancha por la fecha 8 del Torneo Clausura en el estadio José Amalfitani frente a Estudiantes de La Plata.

Luca Feler ingresó a los 82 minutos ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina (Instagram @felerluca)