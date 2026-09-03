Deportes

El posteo de Hernán Feler tras relatar a su hijo Luca en Boca-Vélez: el premonitorio diálogo que tuvieron hace cuatro años

El periodista cumplió uno de sus sueños en la transmisión del partido de Copa Argentina y se expresó en las redes sociales

Luca Feler junto a su hijo Luca tras el partido que jugaron en Córdoba Boca y Vélez por la Copa Argentina (Instagram @hfeler)
Luca Feler junto a su hijo Luca tras el partido que jugaron en Córdoba Boca y Vélez por la Copa Argentina (Instagram @hfeler)
Guardar

El partido de octavos de final de Copa Argentina en el que Boca Juniors eliminó en los penales a Vélez tuvo un condimento extra que no pasó inadvertido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A los 82 minutos, Guillermo Barros Schelotto envió al campo de juego a Luca Feler en reemplazo de Lucas Robertone. Lo que pareció simplemente un cambio táctico terminó generando repercusiones, ya que en la transmisión oficial se encontraba relatando el partido Hernán Feler, padre del joven futbolista del Fortín.

Por primera vez, el relator tuvo la oportunidad de anunciar a su hijo Luca. El mediocampista de 18 años, ingresó sobre el final y el periodista expresó emocionado al aire: “¿Me permitís este? Sale el número 8, Lucas Robertone. A la cancha, con la 48, mi hijo, Luca Feler”, dijo frente a la sorpresa de Ariel Senosiain, comentarista de TyC Sports, quien era el encargado de mencionar la variante. El emotivo momento quedó registrado en la televisión, pero luego se trasladó a las redes sociales con una publicación compartida por ambos protagonistas.

PUBLICIDAD

El relato de Hernán Feler cuando ingresó su hijo Lucas en Boca-Vélez

“Hoy cumplí otro sueño. Pero en realidad, cumplimos un sueño juntos. Desde hace mucho tiempo imaginábamos este momento: yo relatándote por TV y vos dentro de una cancha haciendo lo que amás. Hace unos días encontraste en el teléfono una charla de agosto de 2022, en donde te decía: ‘¿Te imaginás si te relato en 6 años?’ Al final pasaron cuatro. Ayer sucedió. Y mientras te veía jugar, no podía dejar de pensar en todo el camino recorrido, en los momentos difíciles (que fueron muchos) y en lo orgulloso que me hace verte cumplir los tuyos. ¡Gracias por regalarme este momento, hijo! Gracias por esta primera camiseta tan especial. Hoy relaté un partido, pero para mí fue mucho más que eso: fue ponerle voz a uno de los sueños más lindos que tuvimos juntos", escribió Hernán Feler en su perfil de Instagram junto a su hijo Luca y la camiseta que lució en el duelo ante Boca. El jugador le respondió el posteo con un “te amo, pa”.

El premonitorio diálogo entre Hernán y Luca Feler (Instagram)
El premonitorio diálogo entre Hernán y Luca Feler (Instagram)

Luca Feler, en tanto, también se expresó públicamente tras el partido e hizo referencia tanto al resultado adverso como al momento de ser relatado por su padre. Además, compartió la captura de pantalla del diálogo premonitorio que tuvo con Hernán en el que le adelantaba que lo relataría en Primera División. “Por primera vez en la historia un padre relató a su hijo. Por la desilusión de anoche no pudimos disfrutarlo, pero vaya si lo hemos soñado e imaginado. Ahora sí, sueño cumplido. Una vez más estuviste ahí, acompañándome donde sea que juegue. Te amo ma, Verónica Pikman”, escribió el futbolista con una galería de imágenes.

PUBLICIDAD

“Mucha tristeza por la eliminación y no poder avanzar de fase. Ahora queda levantarse y buscar revancha. Gracias a toda la gente de Vélez que acompañó al equipo”, completó el juvenil acerca de la derrota del Fortín (4-3) en la tanda de penales en la cual el arquero Álvaro Montero le contuvo los remates a Elías Gómez y Thiago Silvero. Al minuto 91 de partido, los de Liniers fallaron un penal: el remate de Dilan Godoy dio en el palo y les privó a los dirigidos por Barros Schelotto la victoria en Córdoba. El próximo sábado, Vélez tendrá revancha por la fecha 8 del Torneo Clausura en el estadio José Amalfitani frente a Estudiantes de La Plata.

Luca Feler ingresó a los 82 minutos ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina (Instagram @felerluca)
Luca Feler ingresó a los 82 minutos ante Boca por los octavos de final de la Copa Argentina (Instagram @felerluca)

Temas Relacionados

Hernán FelerLuca FelerBoca JuniorsVélezCopa Argenina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

Mike Dean, quien dirigió 561 encuentros durante 22 años en la élite del fútbol inglés, generó un verdadero sismo al revelar sus polémicas prácticas

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

La Fórmula 1 declaró que en el GP de Italia habrá “calor extremo” y crece la preocupación en Alpine: “No es bueno”

La FIA elevó un comunicado sobre las altas temperaturas que habrá en Monza y Colapinto remarcó los problemas que sufre el monoplaza francés en carreras con estas características

La Fórmula 1 declaró que en el GP de Italia habrá “calor extremo” y crece la preocupación en Alpine: “No es bueno”

Los detalles del contrato que firmaría Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador

El Muñeco está a un paso de hacerse cargo de la Tri con vistas a la Copa América 2028 y el Mundial 2030

Los detalles del contrato que firmaría Marcelo Gallardo con la selección de Ecuador

Inter Miami confirmó la llegada de Matías Galarza Fonda y sorprendió con la salida de una figura

Las Garzas presentaron a su nuevo refuerzo, quien arribará a la institución bajo un préstamo con opción de compra desde River Plate

Inter Miami confirmó la llegada de Matías Galarza Fonda y sorprendió con la salida de una figura

El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para 2027

En la antesala de la carrera en Monza, el experimentado corredor francés elogió la decisión de extender el vínculo del argentino

El respaldo de Pierre Gasly a Franco Colapinto tras haber sido confirmado como piloto titular de Alpine para 2027

MALDITOS NERDS

Nicolas Cage encabeza ‘Fortitude’, el thriller por el que demandaron a Netflix

Nicolas Cage encabeza ‘Fortitude’, el thriller por el que demandaron a Netflix

‘Crimson Desert: Charting the Unknown’ llega en octubre con navegación y buceo

‘The Grinch 2: Saving Christmas’ estrena tráiler antes de su llegada en septiembre

Capcom muestra ‘Monster Hunter Wilds: Ascendance’ y confirma su estreno en 2027

REVIEW | Star Wars Zero Company - De lo mejor de ambos mundos

ENTRETENIMIENTO

La fortuna de Salma Hayek a los 60 años: la cifra millonaria detrás de su carrera en Hollywood

La fortuna de Salma Hayek a los 60 años: la cifra millonaria detrás de su carrera en Hollywood

Se reveló la causa de muerte de Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Estrella de OnlyFans considera demandar a un colegio privado que expulsó a su hija por su contenido para adultos

David Byrne vuelve a la carrera del Oscar con una canción escrita solo con frases de Elon Musk: todo sobre “Let Me Sell You a Dream”

Entradas 2x1 para conciertos en Colombia: estos son los eventos participantes

INFOBAE AMÉRICA

La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

La Autoridad Migratoria Nacional aprueba una comisión especial sobre movilidad y migración laboral en Guatemala

Virus sincitial respiratorio triplica su incidencia en Panamá y deja 19 muertes

Colegio Médico de Honduras da 72 horas al Gobierno para cumplir acuerdos y amenaza con medidas de presión

Descartan trastornos mentales en mujer acusada por la muerte de su hija de cuatro años en Nicaragua