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Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

Mike Dean, quien dirigió 561 encuentros durante 22 años en la élite del fútbol inglés, generó un verdadero sismo al revelar sus polémicas prácticas

Dean, al frente de un Chelsea-Watford en 2022 (REUTERS/Tony Obrien)
Dean, al frente de un Chelsea-Watford en 2022 (REUTERS/Tony Obrien)
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Hubo partidos de la Premier League en los que Mike Dean se propuso no pitar una sola falta durante los primeros 20 o 25 minutos. También hubo encuentros en los que, simplemente, decidió no salir del círculo central. El exárbitro inglés lo confesó sin mayores reparos en el pódcast de Jamie Vardy, y sus palabras —divertidas quizá para él— generaron una oleada de críticas que todavía no se ha apagado.

Las declaraciones del exjuez, que dirigió 561 encuentros en la máxima categoría del fútbol inglés a lo largo de 22 años, generaron controversia. Dean describió con detalle una práctica que, según él mismo, era habitual antes de la llegada del VAR: retarse a sí mismo —o con otros árbitros— a ver cuánto tiempo podía transcurrir sin sancionar una infracción.

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“Solíamos decir: ‘Vamos a sacar ya. Bien, a ver cuánto tiempo podemos estar sin pitar una falta’”, explicó Dean en el pódcast del exdelantero. “Lo he hecho unas cuantas veces en la Premier League, antes del VAR, obviamente: estuve 20 o 25 minutos sin pitar una falta.”

Pero el desafío del silbato no fue el único. Dean también confesó otro juego que se imponía en el terreno de juego: quedarse dentro del círculo central el mayor tiempo posible. “Solía hacer otra cosa. Me quedaba en el círculo central, a ver cuánto tiempo podía seguir en el círculo central antes de tener que salir. Solo estaba bromeando. Una vez llegué a unos 15 minutos”, reveló.

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El organismo arbitral Pro Ref quedó en una posición incómoda

La organización arbitral Pro Ref tomó nota de las declaraciones, aunque con evidente perplejidad. Fuentes internas señalaron a The Guardian que las afirmaciones resultan altamente improbables: que un árbitro pudiera permanecer 15 minutos dentro del círculo central sin que nadie lo advirtiera es, desde la óptica del organismo, difícil de sostener.

La incomodidad institucional tiene razón de ser. Dean no arbitraba partidos menores: durante más de dos décadas fue parte del selecto grupo de árbitros de élite de Inglaterra, y su carrera quedó marcada por cifras que hablan por sí solas —114 tarjetas rojas, récord absoluto en la historia de la Premier League.

Agbonlahor fue uno de los más duros en sus críticas

El exjugador Gabriel Agbonlahor no tardó en tomar la palabra y lo hizo con contundencia. Para el exdelantero, las confesiones de Dean confirman lo que siempre sospechó de él durante su etapa como jugador activo.

“Nunca me llevé bien con Mike Dean. Es el tipo de árbitro que se la devuelve a los jugadores. Tenía esa arrogancia. Una palabra para describirl: diría que es un idiota. Es la palabra perfecta para él. Ahora pienso en partidos y digo: estabas arbitrando partidos y estabas de broma”, disparó Agbonlahor.

El exfutbolista fue más allá y planteó las consecuencias prácticas de esos juegos: “Es como: ‘¿Cuánto tiempo podemos estar sin pitar o sin salir del círculo central?’. Los árbitros deberían estar subiendo y bajando para no perderse nada, entonces no había VAR. Así que podrías haberte perdido penaltis o faltas porque quieres bromear y quedarte en el círculo central.”

El historial reciente de Dean incluye otro episodio que ya le había costado caro. En 2023, fue apartado de sus funciones como VAR tras no intervenir en un error cometido durante un partido entre el Tottenham Hotspur y el Chelsea, arbitrado por Anthony Taylor. En aquella ocasión, Dean había explicado su silencio en términos que tampoco cayeron bien: afirmó que Taylor era su “amigo” y que no quiso pedirle que revisara su propia decisión en el monitor para no generarle “más presión de la que ya tenía”.

Durante su larga etapa en actividad, Dean acumuló fama tanto por sus modos teatrales como por el nivel de sus actuaciones. La tribuna lo inmortalizó con un cántico que lo definía a la perfección: “Mike Dean, it’s all about you” —“Mike Dean, todo gira en torno a ti”. Esa reputación de histrionismo, que entonces parecía un rasgo pintoresco de su personalidad, adquiere otro matiz a la luz de sus últimas confesiones.

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