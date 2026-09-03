La Autoridad Migratoria Nacional aprueba una comisión especial sobre movilidad y migración laboral en Guatemala

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, preside una reunión de autoridades gubernamentales dedicada a los derechos de los migrantes. (Vicepresidencia de la República de Guatemala)

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La vicepresidenta Karin Herrera presidió la tercera sesión extraordinaria de la Autoridad Migratoria Nacional, que aprobó la creación de la Comisión Especial de Movilidad y Migración Laboral para fortalecer la coordinación del Estado de Guatemala sobre empleo y desplazamiento de trabajadores, con respaldo en la Política Migratoria y el Código de Migración.

Durante la sesión también se presentó un informe sobre la atención a personas migrantes retornadas y en tránsito, y se conocieron y resolvieron solicitudes de refugio.

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La nueva instancia quedó enfocada en el seguimiento de los derechos laborales, las condiciones de contratación y la movilidad de guatemaltecos que viajan al extranjero mediante programas de trabajo temporal, así como de personas migrantes que trabajan en el país.

La comisión será liderada por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y tendrá al Instituto Guatemalteco de Migración como Secretaría Técnica. Según se informó en la reunión, también participarán el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Bienestar Social y otras instituciones vinculadas con el tema.

La decisión institucionaliza mecanismos de articulación que ya venían desarrollándose en materia de movilidad laboral y les da certeza jurídica y respaldo normativo. Ese fue uno de los puntos destacados por las autoridades durante la sesión encabezada por Herrera.

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La vicepresidenta Karin Herrera preside una reunión de trabajo en Guatemala junto al director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera. (Vicepresidencia de Guatemala)

La nueva comisión seguirá contratación, documentación, retorno y posibles casos de explotación

Danilo Rivera, director general del Instituto Guatemalteco de Migración, explicó que el trabajo conjunto permitirá generar acciones para atender asuntos como documentación, contratación, supervisión, retorno y posibles casos de trata o explotación. También precisó que la comisión dará seguimiento al desplazamiento de trabajadores guatemaltecos hacia otros países y a la situación de migrantes con empleo en Guatemala.

Rivera sostuvo que la creación de la instancia refuerza el abordaje de la movilidad laboral en el país. La estructura aprobada busca ordenar la respuesta interinstitucional en un área que combina migración, empleo y protección de derechos.

Herrera agradeció a los integrantes de la autoridad por aprobar la comisión y afirmó: “Agradezco a cada uno de los miembros de esta autoridad la creación de la comisión, en cumplimiento de las directrices emanadas de la Autoridad Migratoria Nacional”.

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La ministra de Trabajo, Miriam Roquel, valoró el nuevo mecanismo para atender a los guatemaltecos que se encuentran fuera del país y fortalecer el trabajo entre instituciones. La funcionaria afirmó: “Es muy importante la creación de esta mesa”.

La vicepresidenta Karin Herrera preside una reunión de trabajo en Guatemala junto al director del Instituto Guatemalteco de Migración, Danilo Rivera. (Vicepresidencia de Guatemala)

La Autoridad Migratoria Nacional enmarcó la medida en una gestión “más humana, segura, ordenada y regular”

En la sesión extraordinaria, la Autoridad Migratoria Nacional vinculó la creación de la comisión con una estrategia de gestión migratoria “más humana, segura, ordenada y regular”. La medida apunta tanto a la protección de personas guatemaltecas trabajadoras en el extranjero como a la de personas extranjeras trabajadoras en Guatemala.

La nueva comisión quedó concebida como una mesa especializada para monitorear derechos laborales de migrantes y fortalecer la organización entre dependencias públicas con competencias en movilidad y empleo. Con esa decisión, el Ministerio de Trabajo asumirá la rectoría del mecanismo y el IGM la función técnica de coordinación.

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<b>Las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos y México suben 47,5% en 2026</b>

Las deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos y México aumentaron 47,5% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025, con 46.194 personas retornadas, informaron este martes las autoridades de Guatemala.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) detalló que en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 31.309 retornos, lo que implica 14.885 deportaciones más en 2026 respecto de ese lapso.

Los picos de retornos se concentraron en julio, con 7.463 guatemaltecos, y agosto, con 6.951, de acuerdo con la entidad.

Según el IGM, la mayor parte de los deportados procede de dos provincias fronterizas con México: 8.996 personas son originarias de Huehuetenango y 6.630 de San Marcos, conforme a la información oficial.

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Del total registrado entre enero y agosto de 2026, 40.842 fueron hombres adultos, 4.230 mujeres adultas y 1.122 menores de edad, según los datos oficiales.

Durante 2025, Estados Unidos y México deportaron a 55.276 migrantes guatemaltecos, por debajo de los 76.768 contabilizados en 2024.

La Cancillería estimó que en Estados Unidos viven unos 3,6 millones de guatemaltecos, la mayoría en condición irregular.