Nicaragua

Descartan trastornos mentales en mujer acusada por la muerte de su hija de cuatro años en Nicaragua

El proceso avanzará a una audiencia oral y pública luego de que la jueza admitiera las pruebas de la Fiscalía, incluidas las pericias forenses sobre la condición mental de la acusada por la muerte de su hija

Angélica María Mairena López enfrentará un juicio oral y público por presunto parricidio el 2 de octubre en Managua./ (Canal 14 TLM)
Angélica María Mairena López enfrentará un juicio oral y público por presunto parricidio el 2 de octubre en Managua./ (Canal 14 TLM)
Guardar

Una mujer acusada de causar la muerte de su hija de cuatro años en el municipio de Ticuantepe, en el departamento de Managua, enfrentará un juicio oral y público por el delito de parricidio el próximo 2 de octubre. Una evaluación del Instituto de Medicina Legal concluyó que la procesada no presenta alteraciones psicológicas o psiquiátricas.

La acusada fue identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años. El dictamen fue incorporado como una de las pruebas de la Fiscalía durante la audiencia inicial del proceso, según informó el diario La Prensa.

PUBLICIDAD

La jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, admitió los elementos presentados por el Ministerio Público y remitió el expediente a juicio. La audiencia se desarrollará el 2 de octubre.

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció, según el mismo medio, que Mairena López se encuentra en buen estado de salud mental y que no presenta trastornos que afecten su capacidad para afrontar el proceso judicial.

Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron la vivienda en el barrio Dennis Larios, Ticuantepe, donde ocurrió el deceso de la niña de cuatro años el pasado 18 de agosto./ (Cortesía: TN8).
Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron la vivienda en el barrio Dennis Larios, Ticuantepe, donde ocurrió el deceso de la niña de cuatro años el pasado 18 de agosto./ (Cortesía: TN8).

La Fiscalía presentó además los resultados de valoraciones psicológicas y psiquiátricas efectuadas a la mujer, a quien se atribuye la muerte de su hija el pasado 18 de agosto en el barrio Las Lajas, en Ticuantepe.

PUBLICIDAD

Entre los testigos propuestos por la acusación figura la madre de la procesada. La mujer declararía que su hija también fue evaluada previamente por un psiquiatra privado y que ese especialista tampoco detectó problemas de salud mental.

También fue incluido como testigo el hermano de la acusada. Según la acusación, él llegó a la vivienda familiar después de los hechos y encontró sin vida a la menor.

La hipótesis fiscal señala que la acusada habría actuado cuando estaba sola con sus dos hijos dentro de la casa. Según la Prensa, el expediente sostiene que primero llevó a su hijo de siete años a la sala, donde le puso un videojuego de Nintendo y aumentó el volumen del televisor.

La Fiscalía incorporó al expediente pruebas documentales, periciales y testimoniales durante la audiencia inicial en Managua./ (Viva Nicaragua Canal 13)
La Fiscalía incorporó al expediente pruebas documentales, periciales y testimoniales durante la audiencia inicial en Managua./ (Viva Nicaragua Canal 13)

Después, de acuerdo con la acusación, Angélica María Mairena López se dirigió a otra habitación y preparó un recipiente plástico con agua. La niña de cuatro años se encontraba jugando en el patio cuando fue llamada por su madre.

La Fiscalía sostiene que la mujer invitó a la menor a ingresar al cuarto bajo el argumento de que jugarían con un recipiente que contenía agua. La niña habría aceptado sin saber que se encontraba ante una situación de riesgo.

Una vez en la habitación, la acusación afirma que Mairena López sumergió la cabeza de la menor en el agua hasta causarle la muerte. La víctima cursaba el primer nivel de Educación Inicial en el Colegio Nuestra Señora del Socorro.

El Ministerio Público planteó el caso como un presunto parricidio, figura penal que se aplica cuando una persona causa la muerte de un familiar con el que mantiene una relación de parentesco directo.

Vista posterior de un hombre con camisa frente a dos monitores que muestran a una mujer vestida con un uniforme azul.
Entre los testigos de la Fiscalía figuran la madre y el hermano de la acusada en el caso de parricidio./ (Viva Nicaragua Canal 13)

La audiencia inicial, según el medio nicaragüense, permitió la incorporación formal de las pruebas documentales, periciales y testimoniales que la Fiscalía busca presentar durante el juicio. Entre los elementos centrales estará el dictamen del IML, que descartó que la acusada padezca una condición mental que altere su responsabilidad ante los hechos investigados.

Hasta ahora, familiares y vecinos habían mencionado que la mujer atravesaba dificultades emocionales después de la separación del padre de sus hijos. No obstante, las evaluaciones psiquiátricas incorporadas al expediente señalaron que no existían alteraciones de salud mental.

El juicio oral y público permitirá a la Fiscalía exponer su teoría del caso y presentar a sus testigos ante el tribunal. La defensa de la acusada podrá controvertir las pruebas y plantear sus argumentos durante las audiencias.

La causa continuará el 2 de octubre, fecha fijada por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua para el inicio del debate judicial.

Temas Relacionados

ManaguaParricidiojuicio oralNicaraguaMadre acusada

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio” y ahora miles de empleos peligran en Nicaragua por tensar relación con EE.UU.

El dirigente Juan Sebastián Chamorro, exiliado en Washington, vinculó una eventual escalada arancelaria con la reforma que restringe candidaturas y amplía el mandato, y dijo que los sectores exportadores serían los más expuestos

“Ortega pasó una línea roja el 19 de julio” y ahora miles de empleos peligran en Nicaragua por tensar relación con EE.UU.

La minería en Nicaragua registra una caída de 15.5% en junio de 2026 y abre nuevas preguntas sobre el oro

El Índice Mensual de Actividad Económica ubicó a la explotación de minas y canteras entre los sectores de mayor retroceso en el primer semestre, mientras el conjunto de la economía avanzó 1.8%

La minería en Nicaragua registra una caída de 15.5% en junio de 2026 y abre nuevas preguntas sobre el oro

El régimen de Nicaragua publicó oficialmente la reforma que pone fin a las elecciones con oposición

Con enorme celeridad, el Diario Oficial, La Gaceta, publicó las reformas constitucionales que se aprobaron unas horas antes por unanimidad y a mano alzada.

El régimen de Nicaragua publicó oficialmente la reforma que pone fin a las elecciones con oposición

En dos años, Nicaragua perdió más de 120 mil visitantes y el tráfico aéreo turístico cayó 40%

La caída de visitantes, el desplome de los vuelos y nuevas barreras de ingreso profundizan el aislamiento turístico de Nicaragua, con menor presencia de mercados internacionales y más dependencia del consumo local

En dos años, Nicaragua perdió más de 120 mil visitantes y el tráfico aéreo turístico cayó 40%

Nicaragua registra 98 nuevos casos de COVID-19 en siete días y mantiene sin detalles la situación de los pacientes

Las autoridades nicaragüenses reconocieron un aumento del 100% en los diagnósticos de la enfermedad, en un informe que no fue difundido en el blog oficial del Ministerio de Salud (Minsa)

Nicaragua registra 98 nuevos casos de COVID-19 en siete días y mantiene sin detalles la situación de los pacientes

TECNO

El botón que se debe apagar en el teléfono antes de salir a la calle para proteger datos y dinero

El botón que se debe apagar en el teléfono antes de salir a la calle para proteger datos y dinero

Si tienes un Mac con Intel, atención: algunas aplicaciones pronto se quedarán sin soporte

Despídete de las llaves o los botones físicos y controla tu auto con la voz y desde el celular

Cómo encontrar una canción al tararearla con iPhone o Android

Real Sociedad vs Celta de Vigo: peligros de buscar partidos de La Liga en Fútbol Libre y Roja Directa

ENTRETENIMIENTO

Se reveló la causa de muerte de Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Se reveló la causa de muerte de Peter Cullen, la voz de Optimus Prime en “Transformers”

Estrella de OnlyFans considera demandar a un colegio privado que expulsó a su hija por su contenido para adultos

David Byrne vuelve a la carrera del Oscar con una canción escrita solo con frases de Elon Musk: todo sobre “Let Me Sell You a Dream”

Dolly Parton tendrá un día de homenaje en Nueva York tras su muerte: esta es la fecha y la razón de la celebración

Elliot Page cuenta que volver al set de Christopher Nolan con La Odisea fue un cierre de ciclo

MUNDO

La ayuda humanitaria avanza con dificultades en las zonas devastadas de Nepal y China

La ayuda humanitaria avanza con dificultades en las zonas devastadas de Nepal y China

La “casa verde milagrosa” que resistió a las inundaciones que devastaron Nepal

30 años de espera y un veredicto agridulce: así vivieron los fans de Tupac la condena por su muerte

Trump aseguró que Estados Unidos tiene municiones “prácticamente ilimitadas” en medio de la escalada con Irán

Un experto aseguró que China está 15 años atrasada en la tecnología para fabricar chips de última generación