Descartan trastornos mentales en mujer acusada por la muerte de su hija de cuatro años en Nicaragua

Angélica María Mairena López enfrentará un juicio oral y público por presunto parricidio el 2 de octubre en Managua./ (Canal 14 TLM)

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Una mujer acusada de causar la muerte de su hija de cuatro años en el municipio de Ticuantepe, en el departamento de Managua, enfrentará un juicio oral y público por el delito de parricidio el próximo 2 de octubre. Una evaluación del Instituto de Medicina Legal concluyó que la procesada no presenta alteraciones psicológicas o psiquiátricas.

La acusada fue identificada como Angélica María Mairena López, de 31 años. El dictamen fue incorporado como una de las pruebas de la Fiscalía durante la audiencia inicial del proceso, según informó el diario La Prensa.

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La jueza Karen Chavarría, titular del Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua, admitió los elementos presentados por el Ministerio Público y remitió el expediente a juicio. La audiencia se desarrollará el 2 de octubre.

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) estableció, según el mismo medio, que Mairena López se encuentra en buen estado de salud mental y que no presenta trastornos que afecten su capacidad para afrontar el proceso judicial.

Agentes de la Policía Nacional inspeccionaron la vivienda en el barrio Dennis Larios, Ticuantepe, donde ocurrió el deceso de la niña de cuatro años el pasado 18 de agosto./ (Cortesía: TN8).

La Fiscalía presentó además los resultados de valoraciones psicológicas y psiquiátricas efectuadas a la mujer, a quien se atribuye la muerte de su hija el pasado 18 de agosto en el barrio Las Lajas, en Ticuantepe.

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Entre los testigos propuestos por la acusación figura la madre de la procesada. La mujer declararía que su hija también fue evaluada previamente por un psiquiatra privado y que ese especialista tampoco detectó problemas de salud mental.

También fue incluido como testigo el hermano de la acusada. Según la acusación, él llegó a la vivienda familiar después de los hechos y encontró sin vida a la menor.

La hipótesis fiscal señala que la acusada habría actuado cuando estaba sola con sus dos hijos dentro de la casa. Según la Prensa, el expediente sostiene que primero llevó a su hijo de siete años a la sala, donde le puso un videojuego de Nintendo y aumentó el volumen del televisor.

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La Fiscalía incorporó al expediente pruebas documentales, periciales y testimoniales durante la audiencia inicial en Managua./ (Viva Nicaragua Canal 13)

Después, de acuerdo con la acusación, Angélica María Mairena López se dirigió a otra habitación y preparó un recipiente plástico con agua. La niña de cuatro años se encontraba jugando en el patio cuando fue llamada por su madre.

La Fiscalía sostiene que la mujer invitó a la menor a ingresar al cuarto bajo el argumento de que jugarían con un recipiente que contenía agua. La niña habría aceptado sin saber que se encontraba ante una situación de riesgo.

Una vez en la habitación, la acusación afirma que Mairena López sumergió la cabeza de la menor en el agua hasta causarle la muerte. La víctima cursaba el primer nivel de Educación Inicial en el Colegio Nuestra Señora del Socorro.

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El Ministerio Público planteó el caso como un presunto parricidio, figura penal que se aplica cuando una persona causa la muerte de un familiar con el que mantiene una relación de parentesco directo.

Entre los testigos de la Fiscalía figuran la madre y el hermano de la acusada en el caso de parricidio./ (Viva Nicaragua Canal 13)

La audiencia inicial, según el medio nicaragüense, permitió la incorporación formal de las pruebas documentales, periciales y testimoniales que la Fiscalía busca presentar durante el juicio. Entre los elementos centrales estará el dictamen del IML, que descartó que la acusada padezca una condición mental que altere su responsabilidad ante los hechos investigados.

Hasta ahora, familiares y vecinos habían mencionado que la mujer atravesaba dificultades emocionales después de la separación del padre de sus hijos. No obstante, las evaluaciones psiquiátricas incorporadas al expediente señalaron que no existían alteraciones de salud mental.

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El juicio oral y público permitirá a la Fiscalía exponer su teoría del caso y presentar a sus testigos ante el tribunal. La defensa de la acusada podrá controvertir las pruebas y plantear sus argumentos durante las audiencias.

La causa continuará el 2 de octubre, fecha fijada por el Juzgado Noveno de Distrito Penal de Audiencia de Managua para el inicio del debate judicial.