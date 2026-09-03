Sociedad

Qué toleran y qué condenan los argentinos: el estudio de Pulsar que revela una “moralidad selectiva”

Augusto Reina, director de Pulsar, explicó en Infobae a la Tarde los resultados del relevamiento que analizó los límites sociales frente a distintas conductas cotidianas

El estudio de Pulsar de la UBA sostuvo que los argentinos aplican una moralidad selectiva ante distintas conductas cotidianas
Guardar

¿Qué cosas estamos dispuestos a tolerar y cuáles todavía consideramos inaceptables? El Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires buscó responder esa pregunta a partir de una encuesta sobre distintas conductas vinculadas con las relaciones personales, el consumo, las normas de convivencia y la política. El resultado mostró una sociedad que no aplica una misma vara para todas las transgresiones.

Augusto Reina, politólogo y director del Observatorio Pulsar, explicó los resultados en Infobae a la Tarde y destacó un concepto que atraviesa el relevamiento: la existencia de una “moralidad selectiva”. Según señaló, los argentinos tienden a ser más permisivos frente a determinadas prácticas de consumo y más rigurosos cuando están involucradas la confianza, el daño a terceros o las reglas cívicas.

PUBLICIDAD

Reina aclaró que el estudio mide respuestas declaradas y no permite determinar qué hacen efectivamente las personas en su vida cotidiana. Sin embargo, esas respuestas sirven para identificar las fronteras que cada sociedad establece entre aquello que considera aceptable y aquello que todavía condena. “Es declarativo, pero también marca la frontera del tabú social”, explicó.

(Infobae en Vivo)
El estudio de Pulsar de la UBA sostuvo que los argentinos aplican una moralidad selectiva ante distintas conductas cotidianas (Infobae en Vivo)

Una vara diferente según la conducta

Una de las principales diferencias aparece entre las prácticas relacionadas con el mercado y aquellas que comprometen directamente a otras personas. Comprar ropa falsificada o consumir contenidos pirateados, por ejemplo, genera una menor penalización social que conductas como la infidelidad, comprar un voto o sobornar a un policía.

PUBLICIDAD

Si mirás plataformas piratas o comprás ropa falsificada, bueno, es tu interacción casi impersonal con el mercado”, explicó Reina. En cambio, cuando se rompe un principio de confianza o se afecta una relación personal o institucional, la transgresión adquiere otra dimensión.

La diferencia también aparece entre generaciones. Casi el 25% de los jóvenes admite revisar el celular de su pareja, una proporción superior al promedio y aproximadamente el doble de la registrada entre los adultos mayores. Para Reina, se trata de una práctica asociada a una generación más familiarizada con los dispositivos y la vida digital.

Los jóvenes también presentan una mayor aceptación relativa del consumo de contenidos pirateados y de la compra de ropa falsificada. En cambio, la infidelidad conserva un rechazo ampliamente mayoritario: el 85% de los encuestados la condena.

Un hombre y una mujer están sentados en un sofá frente a un televisor encendido; ella sostiene un teléfono móvil y él apoya el suyo en la mesa.
La infidelidad mantiene un rechazo ampliamente mayoritario en la encuesta de Pulsar, con una condena del 85% de los consultados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rigoristas, permisivos de mercado y permisivos ampliados

A partir de las respuestas, Pulsar identificó tres perfiles. El más numeroso es el de los rigoristas, que representa alrededor de la mitad de la sociedad y que, en la medición presentada durante la entrevista, alcanzó el 54%.

Son quienes condenan buena parte de las conductas consultadas. “Es un segmento que en esencia condena gran parte de las prácticas y conductas que estamos viendo ahí”, describió Reina, aunque volvió a remarcar que se trata de una clasificación basada en respuestas declaradas y no de una descripción de la conducta cotidiana de esas personas.

El segundo grupo es el de los permisivos de mercado. Mantienen una postura restrictiva frente a transgresiones como comprar votos, copiarse en un examen o cruzar un semáforo en rojo, pero son más tolerantes con determinadas prácticas de consumo, como comprar productos falsificados o acceder a películas y series mediante plataformas piratas.

Los permisivos ampliados, en cambio, presentan una aceptación más extendida frente a las distintas conductas analizadas. Son, en palabras de Reina, quienes tienen “muchas más licencias”.

La clasificación muestra así que la sociedad argentina no se divide simplemente entre personas tolerantes e intolerantes. Los límites cambian según aquello que está en juego.

Hombre y mujer cenan en una mesa de madera mientras el hombre observa la pantalla de un teléfono celular bajo la mesa.
Casi el 25% de los jóvenes admite revisar el celular de su pareja, una proporción mayor que la registrada entre los adultos mayores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La política pierde peso en los vínculos

El relevamiento también analizó cuánto condicionan las posiciones políticas las relaciones personales. Según explicó Reina, la disposición a convivir o formar pareja con alguien que piensa distinto alcanzó el nivel más alto de la serie histórica.

El fenómeno fue relacionado con una pérdida de centralidad de la política y con el debilitamiento de las identidades partidarias. “Hoy la gran parte de la sociedad piensa que la posición política no define si vos sos una persona buena o mala”, sostuvo.

La tendencia, sin embargo, no es igual entre todos: quienes tienen mayor interés por la política son también los más reticentes a formar pareja con alguien que sostiene posiciones diferentes.

Una sociedad con poca confianza

Otro de los datos destacados del estudio fue el nivel de confianza interpersonal. El 71% de los consultados considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas, frente al 28% que sostiene lo contrario.

Un hombre con chaqueta gris y una mujer con suéter verde sentados en un tren cerca de un bolso, un teléfono y una billetera.
El 71% de los consultados afirmó que no se puede confiar en la mayoría de las personas, un dato que Pulsar vinculó con el individualismo y la caída de los espacios colectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Reina, esa desconfianza forma parte de una tendencia más amplia vinculada con el retroceso de los espacios colectivos y el creciente individualismo. “La confianza interpersonal viene cayendo”, señaló, y vinculó el fenómeno con una menor participación en organizaciones sociales, comunitarias y partidarias.

Los resultados de Pulsar dibujan así una sociedad en la que no todo da lo mismo: existen límites morales claros, pero no son iguales para todas las situaciones. La tolerancia aumenta frente a algunas prácticas de mercado y se reduce cuando aparecen la traición, la corrupción, el daño a terceros o la ruptura de reglas compartidas. Esa combinación es la que el estudio define como una “moralidad selectiva”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Augusto ReinaObservatorio PulsarUBAmoralidad selectivatolerancia socialInfobae a la TardeInfobae en Vivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“No confío mucho en esta juntada con J.”: el temor que Cecilia Lazcano compartió con una amiga un día antes de ser asesinada

En los chats, la adolescente de 16 años contó que desconfiaba de la invitación de J.G. y reveló que él le había pedido que no avisara a nadie. Hasta el momento, hay dos menores imputados y se investiga la posible participación de un tercero

“No confío mucho en esta juntada con J.”: el temor que Cecilia Lazcano compartió con una amiga un día antes de ser asesinada

Tras un mes del destrozo en el área protegida de Pampa del Leoncito, la camioneta que sigue atrapada en el lugar

Mientras la justicia avanza en la causa contra el hombre mendocino que provocó el accidente, el rodado permanece bajo custodia de Gendarmería, que define cuándo y de qué forma retirarlo

Tras un mes del destrozo en el área protegida de Pampa del Leoncito, la camioneta que sigue atrapada en el lugar

Polémica en Tierra del Fuego: declararon a los conejos europeos sujetos de derechos, pese a ser una especie invasora

Los ejemplares liberados en 1936 se convirtieron en 30 millones en menos de dos décadas, según Parques Nacionales. En la provincia buscaban eliminarlos con gas fosfano, pero un fallo judicial los definió como seres sintientes con protección jurídica

Polémica en Tierra del Fuego: declararon a los conejos europeos sujetos de derechos, pese a ser una especie invasora

Sobrevivió a tres graves accidentes y un patrullero lo atropelló al salir del hospital: “No me quedan más vidas”

A sus 21 años, Alexis sufrió una caída desde un tercer piso, un accidente con su moto y llevaba varios días internado por una triple fractura de fémur. Tras recibir el alta, fue embestido mientras esperaba un remis en silla de ruedas junto a su acompañante y ahora deberá afrontar su sexta cirugía

Sobrevivió a tres graves accidentes y un patrullero lo atropelló al salir del hospital: “No me quedan más vidas”

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

Mariano Rubén Fernández había sido condenado en 2021 por el crimen ocurrido cinco años antes en Florencio Varela. En el mismo fallo, el máximo tribunal confirmó otra perpetua por un femicidio de Rosalina Candia ocurrido en la Villa 31

La Corte Suprema dejó firme la prisión perpetua por el femicidio de Alicia Vallejos, asesinada de un tiro en la nuca por su pareja

DEPORTES

¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

¿Habrá revancha? El reencuentro del Chino Maidana con Broner en un desopilante stream y el guiño a Mayweather a través de una videollamada

El peculiar motivo por el que la Fórmula 1 acortaría la extensión de las carreras en el 2027

El video viral de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo y sus hijos tras el anuncio de su retiro de la Selección

El momento de furia de Francisco Cerúndolo en el US Open: rompió la raqueta tras perder el tercer set ante Struff

El nuevo desafío de Mauro Zárate tras su retiro del fútbol: “El barrio te vuelve a abrazar”

TELESHOW

Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

Pepe Chatruc habló de su encuentro con Sabrina Rojas en un boliche porteño: "Estuvimos bailando juntos"

Las abogadas de Wanda e Icardi frente a frente, el escándalo amoroso del año y la figura de Las Leonas invaden la TV

La escapada familiar de Daniela Christiansson a Francia: paisajes de ensueño, diversión y una ausencia que se hizo notar

La sorpresa de Darío Barassi ante el insulto de un participante en vivo: "No se puede"

Herrera–Sattler: la banda de cuarteto Q'Lokura lanzó una misteriosa campaña y desató todo tipo de teorías

INFOBAE AMÉRICA

Qué cambia para las empresas extranjeras en Cuba desde este 3 de septiembre con el Decreto-Ley 128

Qué cambia para las empresas extranjeras en Cuba desde este 3 de septiembre con el Decreto-Ley 128

En Panamá adjudican por $255.1 millones el proyecto del teleférico urbano de San Miguelito

Congreso de Guatemala convoca a autoridades para buscar alternativas ante el alza de los combustibles luego de 3 días de bloqueos

OIM incluye a Panamá entre los países vigilados por riesgos climáticos y migratorios

Guatemala busca aprovechar el acceso preferencial a Estados Unidos para impulsar su oferta de plantas ornamentales