La incorporación laboral de la juventud en El Salvador combina alta participación con desigualdades estructurales

La inserción laboral juvenil en El Salvador se da en condiciones desiguales, con trabajo precoz, desempleo por falta de experiencia y alta presencia de empleos parciales./ (Cortesía @PersGlobalsv).

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En El Salvador, la juventud constituye hoy un pilar demográfico fundamental: más de la mitad de la población tiene menos de 35 años. Sin embargo, esta alta representatividad se enfrenta a dos grandes realidades.

Por un lado, los jóvenes muestran una elevada participación en la fuerza laboral; por otro, experimentan profundos desequilibrios estructurales que condicionan su capacidad para acceder a empleos dignos y estables.

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Según el más reciente “Kit de Cifras” de UNFPA El Salvador (2026), actualmente 2.1 millones de personas tienen entre 15 y 35 años, cifra que representa el 34.2% de la población total.

Este grupo, conocido como la generación de relevo, será determinante en la productividad futura en la medida que el país ingrese en una era de envejecimiento acelerado: para 2032, las personas mayores de 60 años superarán en número a quienes están en su niñez.

Frente a este cambio de composición, la juventud salvadoreña enfrenta el reto de construir trayectorias de vida más prolongadas y diversas. La evidencia muestra que los jóvenes tienen hoy más logros educativos que generaciones previas, aunque persisten profundas brechas entre zonas urbanas y rurales.

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En promedio, solo el 2.2% de la juventud de 15 a 35 años no sabe leer ni escribir, pero un 15.9% no ha cursado ningún grado de educación secundaria; además, el 77.6% de jóvenes entre 19 y 35 años no accede a la educación terciaria. Estas exclusiones educativas, acumuladas desde edades tempranas, limitan su inserción en empleos de mayor calidad.

El 63.5% de los jóvenes de 15 a 35 años integra la fuerza de trabajo y equivale al 42.1% del total nacional en El Salvador. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La realidad digital no es ajena a estas desigualdades. Si bien la juventud tiene el mayor acceso a tecnologías clave (computadora, celular e internet), las brechas urbano-rurales siguen siendo marcadas: mientras el 96.5% de jóvenes urbanos accede a internet, en áreas rurales la cifra baja a 90.9%. Pero el desafío va más allá del acceso; solo el 87% de los jóvenes rurales usan internet diariamente, frente al 94.4% en los entornos urbanos.

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En el ámbito laboral, los jóvenes salvadoreños exhiben una participación notable. El 63.5% de las personas de 15 a 35 años forma parte de la fuerza de trabajo, representando un 42.1% del total nacional. Sin embargo, esta integración al mercado laboral se da bajo condiciones muy desiguales. Más de una cuarta parte (26.3%) de la juventud de 15 a 19 años ya trabaja, muchas veces por necesidad y no por elección, anticipando su ingreso productivo.

A esto se suma el desempleo por falta de experiencia—el 32% de la juventud sin empleo nunca ha tenido uno—y la alta exposición a trabajos parciales: el 31.6% solo logra empleos de 20 horas semanales o menos. El ingreso promedio de quienes logran empleos de tiempo completo ronda los $457.3 al mes, lejos de las aspiraciones de autonomía y estabilidad.

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La desigualdad de género es otro componente estructural: el 38.2% del tiempo de cuidado en los hogares recae en los jóvenes, pero son las mujeres quienes asumen la mayor parte de esta carga, perpetuando barreras para su completa inserción laboral y educativa.

La brecha digital entre zonas urbanas y rurales persiste en El Salvador, con menor acceso y uso diario de internet entre la juventud rural. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las trayectorias juveniles se han hecho más complejas: hay quienes estudian y trabajan, quienes solo estudian o trabajan, y una porción preocupante (14.8%) que no estudia ni trabaja pero dedica más de 20 horas semanales al cuidado familiar, situación que limita el desarrollo de sus capacidades y perspectivas futuras.

En conclusión, aunque El Salvador goza aún de un bono demográfico juvenil significativo, el camino hacia la adultez y la inserción laboral de los jóvenes está marcado por desigualdades educativas, territoriales, tecnológicas, laborales y de género.

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Hoy, el reto está en invertir en esta juventud diversa y asegurar que su transición aportará a una sociedad más equitativa y próspera antes de que el país entre de lleno a la era del envejecimiento poblacional. La inversión de hoy en la juventud puede ser la garantía de bienestar para los mayores del mañana.