Oficializaron los aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobran en septiembre y en los próximos meses

En septiembre, el salario mínimo de las empleadas domésticas aumenta 1,8 por ciento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares oficializó cuánto cobrarán las empleadas domésticas entre septiembre y diciembre de 2026, con subas mensuales escalonadas y la incorporación progresiva de una suma no remunerativa a los salarios básicos del sector.

La resolución fija un esquema que combina aumentos de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre, luego de un incremento previo de 1,9% en agosto de 2026. Además, establece el pago de una suma no remunerativa por única vez durante agosto y su posterior incorporación parcial a los básicos entre septiembre y noviembre.

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La resolución dispuso subas mensuales y una suma extra para agosto

El texto oficial firmado por la presidenta alterna de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares determinó que el aumento de agosto fue de 1,9% sobre los salarios mínimos conformados de julio de 2026, según la Resolución 4/2026.

A partir de esa base, la escala continuó con un incremento de 1,8% desde septiembre de 2026, otro de 1,7% desde octubre, uno de 1,6% desde noviembre y un último ajuste de 1,6% desde diciembre.

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En septiembre de 2026 se incorporará a los salarios básicos el 25% de la suma no remunerativa acordada para agosto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma también dispuso una suma no remunerativa por única vez a pagar junto con los salarios de agosto de 2026. Ese adicional fue fijado en $20.000 para quienes trabajan 16 o más horas semanales, en $11.500 para quienes cumplen entre 12 y menos de 16 horas semanales y en $8.000 para quienes trabajan menos de 12 horas semanales.

Parte de la suma no remunerativa se incorporará a los básicos entre septiembre y noviembre

La resolución estableció que en septiembre de 2026 se incorporará a los salarios básicos el 25% de la suma no remunerativa acordada para agosto.

Luego, en octubre de 2026 se sumará el 50% de ese mismo monto a los básicos. Más adelante, en noviembre de 2026 se incorporará el 25% restante.

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De ese modo, el esquema salarial previsto por la norma combina los porcentajes de actualización mensual con el traspaso gradual de la suma extraordinaria al salario básico del personal de casas particulares.

Cinco categorías y un adicional por zona desfavorable

Los anexos remitidos por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares sostienen las cinco categorías del régimen: supervisor/a, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y personal para tareas generales.

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La norma también reitera que el personal que realice tareas incluidas en más de una categoría quedará encuadrado en aquella que resulte principal y que desempeñe con habitualidad.

En octubre de 2026 se sumará el 50% de ese mismo monto a los básicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se mantiene un adicional por zona desfavorable del 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajen en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, así como en el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

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Cómo quedan los aumentos

<b>Septiembre 2026</b>

Supervisor/a Con retiro: $5.049,58 por hora y $579.493,14 por mes Sin retiro: $5.344,33 por hora y $640.641,55 por mes Aumento del mes: 1,8%

Personal para tareas específicas Con retiro: $4.809,80 por hora y $541.402,49 por mes Sin retiro: $4.645,33 por hora y $597.854,36 por mes Aumento del mes: 1,8%

Caseros Hora: no surge diferenciación entre con y sin retiro en el anexo enviado Mensual: $529.261,78 Aumento del mes: 1,8%

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $4.641,90 por hora y $529.261,78 por mes Sin retiro: $4.185,94 por hora y $584.936,09 por mes Aumento del mes: 1,8%

Personal para tareas generales Con retiro: $4.185,94 por hora y $480.247,85 por mes Sin retiro: $3.914,64 por hora y $529.261,78 por mes Aumento del mes: 1,8%



<b>Octubre 2026</b>

Supervisor/a Con retiro: $5.215,59 por hora y $599.514,52 por mes Sin retiro: $4.805,82 por hora y $661.702,46 por mes Aumento del mes: 1,7%

Personal para tareas específicas Con retiro: $4.973,38 por hora y $560.776,33 por mes Sin retiro: $4.580,80 por hora y $618.187,89 por mes Aumento del mes: 1,7%

Caseros Mensual: $548.429,23 Aumento del mes: 1,7%

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $4.801,52 por hora y $548.429,23 por mes Sin retiro: $4.337,53 por hora y $605.050,00 por mes Aumento del mes: 1,7%

Personal para tareas generales Con retiro: $4.337,53 por hora y $498.582,06 por mes Sin retiro: $4.064,08 por hora y $548.429,23 por mes Aumento del mes: 1,7%



<b>Noviembre</b>

Supervisor/a Con retiro: $5.344,33 por hora y $614.791,27 por mes Sin retiro: $4.928,28 por hora y $678.036,40 por mes Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas específicas Con retiro: $5.098,84 por hora y $575.394,53 por mes Sin retiro: $4.700,21 por hora y $633.782,08 por mes Aumento del mes: 1,6%

Caseros Mensual: $562.837,52 Aumento del mes: 1,6%

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $4.923,50 por hora y $562.837,52 por mes Sin retiro: $4.451,49 por hora y $620.420,85 por mes Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas generales Con retiro: $4.451,49 por hora y $512.142,96 por mes Sin retiro: $4.174,62 por hora y $562.837,52 por mes Aumento del mes: 1,6%



Diciembre

Supervisor/a Con retiro: $5.429,84 por hora y $624.627,93 por mes Sin retiro: $5.007,14 por hora y $688.884,98 por mes Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas específicas Con retiro: $5.180,42 por hora y $584.600,84 por mes Sin retiro: $4.775,41 por hora y $643.922,59 por mes Aumento del mes: 1,6%

Caseros Mensual: $571.842,92 Aumento del mes: 1,6%

Asistencia y cuidado de personas Con retiro: $5.002,28 por hora y $571.842,92 por mes Sin retiro: $4.522,71 por hora y $630.347,58 por mes Aumento del mes: 1,6%

Personal para tareas generales Con retiro: $4.522,71 por hora y $520.337,24 por mes Sin retiro: $4.241,42 por hora y $571.842,92 por mes Aumento del mes: 1,6%

