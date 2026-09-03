Qué son las baterías cuánticas y para qué servirán en el mundo real

Un investigador inspecciona equipos de laboratorio especializados para el desarrollo de tecnología de baterías cuánticas. ( CSIRO)

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Las baterías cuánticas son dispositivos de almacenamiento de energía que reemplazan las reacciones químicas propias de las celdas de litio por principios de la mecánica cuántica, capaces de absorber, retener y liberar energía a nivel atómico o subatómico.

En lugar de desplazar electrones o iones a través de un electrolito, estos sistemas manipulan estados de partículas microscópicas como fotones, átomos o iones para guardar energía.

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Su desarrollo apunta a resolver limitaciones que hoy enfrentan las baterías convencionales, con la promesa de cargas casi instantáneas y una degradación mínima. Aunque todavía no reemplazarán a las baterías de los teléfonos móviles, los prototipos existentes anticipan aplicaciones en computación cuántica, redes eléctricas, movilidad y exploración espacial.

Integrar un batería cuántica a una computador cuántico puede acelerar el desarrollo de medicamentos. Pfizer/Handout via REUTERS

Cómo funcionan las baterías cuánticas

El comportamiento de estos dispositivos se explica a partir de tres fenómenos cuánticos que los distinguen de cualquier tecnología química de almacenamiento.

El primero es la superabsorción. En la física clásica, cuanto más grande es una batería, más tiempo demanda su carga. En el terreno cuántico sucede lo contrario: la velocidad aumenta de forma exponencial a medida que crece el número de celdas cuánticas interconectadas.

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La superabsorción es el fenómeno cuántico que explica por qué las baterías cuánticas cargan más rápido cuanto más grandes son. A diferencia de las baterías químicas, donde el tiempo de carga crece con el tamaño, aquí la velocidad aumenta de forma exponencial al conectar más celdas cuánticas entre sí.

Las baterías cuánticas son dispositivos experimentales que usan los principios de la mecánica cuántica para almacenar y transferir energía a nivel microscópico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo pilar es el entrelazamiento cuántico. Las unidades de almacenamiento, ya sean cúbits o estados atómicos, se entrelazan de modo que funcionan como un único sistema unificado. Esa conexión permite transferir energía de manera instantánea a través de todo el dispositivo, sin los tiempos de propagación que existen en un circuito eléctrico tradicional.

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El tercer fenómeno combina superposición y estados híbridos. Mediante el uso de láseres, los investigadores logran acoplar luz y materia para generar estados conocidos como polaritones, que capturan fotones con una pérdida mínima de calor. Este mecanismo es el que permite pensar en cargas basadas en pulsos de luz en lugar de corrientes eléctricas convencionales.

La combinación de estos tres principios es lo que sostiene la expectativa sobre esta tecnología: no se trata de mejorar gradualmente la química de una batería, sino de cambiar por completo el mecanismo físico que hace posible el almacenamiento de energía.

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La batería cuántica propuesta por Quach recurre a efectos de la mecánica cuántica en lugar de apoyarse en reacciones químicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baterías cuánticas frente a baterías de litio: qué las diferencia

La comparación entre ambas tecnologías permite dimensionar el salto que representarían las baterías cuánticas si logran superar su fase experimental.

En cuanto al mecanismo de funcionamiento, las baterías convencionales dependen de reacciones químicas, mientras que las cuánticas operan a partir de estados cuánticos y procesos fotónicos. Esa diferencia de base es la que explica el resto de las distinciones entre ambos sistemas.

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El tiempo de carga marca otro contraste central. Las baterías de litio requieren minutos u horas según su capacidad y el tipo de cargador utilizado. Las baterías cuánticas, en cambio, apuntan a una carga colectiva ultrarrápida, capaz de completarse en fracciones de segundo gracias al efecto de la superabsorción.

La diferencia central con la física clásica es que las moléculas dejan de comportarse como unidades independientes y pueden actuar en conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La degradación también difiere de forma notable. Las celdas de litio se deterioran por el desgaste químico que producen los ciclos sucesivos de carga y descarga, lo que limita su vida útil. Las baterías cuánticas, en teoría, presentarían una degradación mínima o nula, lo que se traduciría en una durabilidad mucho mayor.

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El impacto ambiental completa el cuadro comparativo. La producción de baterías de litio depende de la minería de litio, cobalto y níquel, actividades asociadas a un fuerte costo ecológico. Las baterías cuánticas, al no requerir esos materiales, reducirían la dependencia de metales raros y contaminantes.

Aplicaciones de las baterías cuánticas en sectores estratégicos

Aunque su llegada a los dispositivos de consumo masivo no está prevista en el corto plazo, los usos que se proyectan para esta tecnología abarcan sectores donde la velocidad y la estabilidad energética resultan determinantes.

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En el campo de la computación cuántica y la electrónica de precisión, estas baterías podrían proporcionar suministros de energía instantáneos y estables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la computación cuántica y la electrónica de precisión, estas baterías podrían proporcionar suministros de energía instantáneos y estables, sin las interferencias de calor que hoy afectan a procesadores cuánticos y sensores de ultraprecisión.

Las redes eléctricas de respuesta inmediata constituyen otro escenario de aplicación. Estos dispositivos funcionarían como amortiguadores instantáneos capaces de estabilizar picos repentinos de demanda en redes alimentadas por fuentes renovables como la energía solar o la eólica, cuya generación varía de forma constante.

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La movilidad eléctrica del futuro también aparece entre los usos previstos. En un horizonte de largo plazo, esta tecnología permitiría cargar vehículos eléctricos en cuestión de segundos en estaciones de recarga de alta potencia, lo que eliminaría uno de los principales obstáculos actuales para la adopción masiva de estos vehículos.

En el ámbito de la exploración espacial y aeronáutica, las cargas ultrarrápidas mediante pulsos de luz o radiación resultarían útiles para drones, satélites o sondas, dispositivos en los que el peso y el tiempo de carga son variables críticas para su funcionamiento.

Una representación visual abstracta de un chip de computación cuántica, mostrando haces de luz azul y púrpura que simbolizan la interconexión y el procesamiento de datos a velocidades sin precedentes, en un entorno digital futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado actual y desafíos técnicos de las baterías cuánticas

Por el momento, las baterías cuánticas se encuentran en fase experimental de laboratorio. Instituciones como la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), de Australia, junto con diversas universidades, han desarrollado prototipos funcionales que demuestran el fenómeno de la superabsorción en condiciones controladas.

Sin embargo, existen obstáculos que deben resolverse antes de que esta tecnología pueda comercializarse a escala.

El primero es la decoherencia cuántica. Las interacciones con el entorno, como vibraciones o cambios de temperatura, destruyen con facilidad el estado cuántico necesario para que el sistema funcione, lo que obliga a mantener condiciones de aislamiento muy estrictas.

La primera batería cuántica del mundo, totalmente funcional y que sirve como prueba de concepto, ha sido diseñada por CSIRO y sus colaboradores, la Universidad de Melbourne y RMIT. (CSIRO)

El segundo desafío es la capacidad de almacenamiento. Los prototipos actuales solo logran retener cantidades diminutas de energía, del orden de los electrón-voltios, y únicamente durante lapsos breves, lejos todavía de las magnitudes necesarias para un uso práctico.

El tercer obstáculo es la escalabilidad. Construir sistemas térmicamente aislados a gran escala exige tecnología compleja y costosa, entre la que se incluyen materiales superconductores, un requisito que continúa alejando a esta tecnología de una aplicación comercial inmediata.