Tecno

Qué son las baterías cuánticas y para qué servirán en el mundo real

Su desarrollo apunta a resolver limitaciones que hoy enfrentan las baterías convencionales, con la promesa de cargas casi instantáneas y una degradación mínima

Un científico con traje de protección azul y mascarilla examina una compleja maquinaria metálica de laboratorio
Un investigador inspecciona equipos de laboratorio especializados para el desarrollo de tecnología de baterías cuánticas. ( CSIRO)
Guardar

Las baterías cuánticas son dispositivos de almacenamiento de energía que reemplazan las reacciones químicas propias de las celdas de litio por principios de la mecánica cuántica, capaces de absorber, retener y liberar energía a nivel atómico o subatómico.

En lugar de desplazar electrones o iones a través de un electrolito, estos sistemas manipulan estados de partículas microscópicas como fotones, átomos o iones para guardar energía.

PUBLICIDAD

Su desarrollo apunta a resolver limitaciones que hoy enfrentan las baterías convencionales, con la promesa de cargas casi instantáneas y una degradación mínima. Aunque todavía no reemplazarán a las baterías de los teléfonos móviles, los prototipos existentes anticipan aplicaciones en computación cuántica, redes eléctricas, movilidad y exploración espacial.

Integrar un batería cuántica a una computador cuántico puede acelerar el desarrollo de medicamentos. Pfizer/Handout via REUTERS
Integrar un batería cuántica a una computador cuántico puede acelerar el desarrollo de medicamentos. Pfizer/Handout via REUTERS

Cómo funcionan las baterías cuánticas

El comportamiento de estos dispositivos se explica a partir de tres fenómenos cuánticos que los distinguen de cualquier tecnología química de almacenamiento.

El primero es la superabsorción. En la física clásica, cuanto más grande es una batería, más tiempo demanda su carga. En el terreno cuántico sucede lo contrario: la velocidad aumenta de forma exponencial a medida que crece el número de celdas cuánticas interconectadas.

PUBLICIDAD

La superabsorción es el fenómeno cuántico que explica por qué las baterías cuánticas cargan más rápido cuanto más grandes son. A diferencia de las baterías químicas, donde el tiempo de carga crece con el tamaño, aquí la velocidad aumenta de forma exponencial al conectar más celdas cuánticas entre sí.

Mapa brillante y conectado de América Latina junto al texto 'Computación Cuántica en América Latina' en un panel de vidrio con un centro de datos de fondo.
Las baterías cuánticas son dispositivos experimentales que usan los principios de la mecánica cuántica para almacenar y transferir energía a nivel microscópico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo pilar es el entrelazamiento cuántico. Las unidades de almacenamiento, ya sean cúbits o estados atómicos, se entrelazan de modo que funcionan como un único sistema unificado. Esa conexión permite transferir energía de manera instantánea a través de todo el dispositivo, sin los tiempos de propagación que existen en un circuito eléctrico tradicional.

El tercer fenómeno combina superposición y estados híbridos. Mediante el uso de láseres, los investigadores logran acoplar luz y materia para generar estados conocidos como polaritones, que capturan fotones con una pérdida mínima de calor. Este mecanismo es el que permite pensar en cargas basadas en pulsos de luz en lugar de corrientes eléctricas convencionales.

La combinación de estos tres principios es lo que sostiene la expectativa sobre esta tecnología: no se trata de mejorar gradualmente la química de una batería, sino de cambiar por completo el mecanismo físico que hace posible el almacenamiento de energía.

Una ilustración digital de un símbolo de infinito azul brillante con partículas y líneas de energía, y flechas que indican flujo, sobre un fondo estrellado.
La batería cuántica propuesta por Quach recurre a efectos de la mecánica cuántica en lugar de apoyarse en reacciones químicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baterías cuánticas frente a baterías de litio: qué las diferencia

La comparación entre ambas tecnologías permite dimensionar el salto que representarían las baterías cuánticas si logran superar su fase experimental.

En cuanto al mecanismo de funcionamiento, las baterías convencionales dependen de reacciones químicas, mientras que las cuánticas operan a partir de estados cuánticos y procesos fotónicos. Esa diferencia de base es la que explica el resto de las distinciones entre ambos sistemas.

El tiempo de carga marca otro contraste central. Las baterías de litio requieren minutos u horas según su capacidad y el tipo de cargador utilizado. Las baterías cuánticas, en cambio, apuntan a una carga colectiva ultrarrápida, capaz de completarse en fracciones de segundo gracias al efecto de la superabsorción.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La diferencia central con la física clásica es que las moléculas dejan de comportarse como unidades independientes y pueden actuar en conjunto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La degradación también difiere de forma notable. Las celdas de litio se deterioran por el desgaste químico que producen los ciclos sucesivos de carga y descarga, lo que limita su vida útil. Las baterías cuánticas, en teoría, presentarían una degradación mínima o nula, lo que se traduciría en una durabilidad mucho mayor.

El impacto ambiental completa el cuadro comparativo. La producción de baterías de litio depende de la minería de litio, cobalto y níquel, actividades asociadas a un fuerte costo ecológico. Las baterías cuánticas, al no requerir esos materiales, reducirían la dependencia de metales raros y contaminantes.

Aplicaciones de las baterías cuánticas en sectores estratégicos

Aunque su llegada a los dispositivos de consumo masivo no está prevista en el corto plazo, los usos que se proyectan para esta tecnología abarcan sectores donde la velocidad y la estabilidad energética resultan determinantes.

Ilustración de cinco científicos en batas de laboratorio alrededor de una computadora cuántica, con pantallas y proyecciones digitales de IA y redes neuronales.
En el campo de la computación cuántica y la electrónica de precisión, estas baterías podrían proporcionar suministros de energía instantáneos y estables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el campo de la computación cuántica y la electrónica de precisión, estas baterías podrían proporcionar suministros de energía instantáneos y estables, sin las interferencias de calor que hoy afectan a procesadores cuánticos y sensores de ultraprecisión.

Las redes eléctricas de respuesta inmediata constituyen otro escenario de aplicación. Estos dispositivos funcionarían como amortiguadores instantáneos capaces de estabilizar picos repentinos de demanda en redes alimentadas por fuentes renovables como la energía solar o la eólica, cuya generación varía de forma constante.

La movilidad eléctrica del futuro también aparece entre los usos previstos. En un horizonte de largo plazo, esta tecnología permitiría cargar vehículos eléctricos en cuestión de segundos en estaciones de recarga de alta potencia, lo que eliminaría uno de los principales obstáculos actuales para la adopción masiva de estos vehículos.

En el ámbito de la exploración espacial y aeronáutica, las cargas ultrarrápidas mediante pulsos de luz o radiación resultarían útiles para drones, satélites o sondas, dispositivos en los que el peso y el tiempo de carga son variables críticas para su funcionamiento.

Chip de computación cuántica iluminado en azul y púrpura, con haces de luz interconectando nodos. Fondo oscuro con texto "COMPUTACIÓN CUÁNTICA" visible.
Una representación visual abstracta de un chip de computación cuántica, mostrando haces de luz azul y púrpura que simbolizan la interconexión y el procesamiento de datos a velocidades sin precedentes, en un entorno digital futurista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estado actual y desafíos técnicos de las baterías cuánticas

Por el momento, las baterías cuánticas se encuentran en fase experimental de laboratorio. Instituciones como la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth (CSIRO), de Australia, junto con diversas universidades, han desarrollado prototipos funcionales que demuestran el fenómeno de la superabsorción en condiciones controladas.

Sin embargo, existen obstáculos que deben resolverse antes de que esta tecnología pueda comercializarse a escala.

El primero es la decoherencia cuántica. Las interacciones con el entorno, como vibraciones o cambios de temperatura, destruyen con facilidad el estado cuántico necesario para que el sistema funcione, lo que obliga a mantener condiciones de aislamiento muy estrictas.

Primer plano de una mano sosteniendo con pinzas un pequeño dispositivo rectangular transparente con franjas verdes y azules, marcado 'QB1138', en un laboratorio
La primera batería cuántica del mundo, totalmente funcional y que sirve como prueba de concepto, ha sido diseñada por CSIRO y sus colaboradores, la Universidad de Melbourne y RMIT. (CSIRO)

El segundo desafío es la capacidad de almacenamiento. Los prototipos actuales solo logran retener cantidades diminutas de energía, del orden de los electrón-voltios, y únicamente durante lapsos breves, lejos todavía de las magnitudes necesarias para un uso práctico.

El tercer obstáculo es la escalabilidad. Construir sistemas térmicamente aislados a gran escala exige tecnología compleja y costosa, entre la que se incluyen materiales superconductores, un requisito que continúa alejando a esta tecnología de una aplicación comercial inmediata.

Temas Relacionados

Baterías cuánticasBateríasCarga rápidaEnergíaLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El secreto oculto tras los colores de los cables USB y cómo elegir el adecuado

Un detalle que muchas personas desconocen es que la lengüeta de plástico que hay dentro del conector, en los modelos de tipo A, cambia de color según la generación del estándar

El secreto oculto tras los colores de los cables USB y cómo elegir el adecuado

HDMI o DisplayPort: qué funciones tiene cada uno para transmitir audio y video digital

Ambos estándares difieren en ancho de banda, resolución máxima y funciones destinadas a distintos tipos de usuarios

HDMI o DisplayPort: qué funciones tiene cada uno para transmitir audio y video digital

Hackean más de 5.000 cuentas de Dropbox: atacantes solo necesitaron las direcciones de correo electrónico

Una falla en el sistema de autenticación de Lenovo permitió crear identificaciones falsas

Hackean más de 5.000 cuentas de Dropbox: atacantes solo necesitaron las direcciones de correo electrónico

Anthropic retoma las pruebas de Claude con nuevas medidas de seguridad tras los hackeos a empresas

La decisión se produce un mes después de los incidentes en los que modelos de IA accedieron a sistemas externos e intercambiaron información entre sí con el propósito de abandonar su entorno de prueba

Anthropic retoma las pruebas de Claude con nuevas medidas de seguridad tras los hackeos a empresas

Starlink entregará kits de alta velocidad a colegios de Argentina sin acceso a redes de internet tradicionales

La entrega de los kits se hará en cuatro etapas: dos tandas iniciales de 1.000 equipos cada una y dos posteriores de 2.000 unidades por período

Starlink entregará kits de alta velocidad a colegios de Argentina sin acceso a redes de internet tradicionales

DEPORTES

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

La polémica en el último penal del triunfo de Boca ante Vélez: el debate sobre la posición del arquero Álvaro Montero

US Open: Mariano Navone y Tomás Etcheverry avanzaron a la tercera ronda y habrá un argentino en los octavos de final

Tras la victoria de Boca Juniors por penales, así quedó el cuadro de los cuartos de final en la Copa Argentina

Así fue el homenaje a Messi a los 10 minutos del duelo entre Boca Juniors y Vélez por la Copa Argentina

Nico Paz fue premiado en Italia: del guiño a Messi al filoso elogio de una leyenda

TELESHOW

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

El comunicado del equipo de Emilia Mernes tras una polémica versión que la relacionó con Rodrigo de Paul

Laetitia d’Arenberg celebró sus 85 años: “En mi día solo pido salud”

Vero Lozano se desnudó en su programa para entrevistar a Pincoya de Gran Hermano: las imágenes

Las tiernas fotos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala por los seis meses de su hija Gia

Ricardo Darín cuestionó la final del Mundo y defendió a Lionel Messi: “La Selección argentina tenía una actitud rara”

INFOBAE AMÉRICA

Administrador saliente del Canal de Panamá pide blindar la institucionalidad de la vía acuática ante posibles cambios constitucionales

Administrador saliente del Canal de Panamá pide blindar la institucionalidad de la vía acuática ante posibles cambios constitucionales

Guatemala y Belice: la visita con la OEA, los mecanismos para evitar incidentes y el caso que espera en la CIJ

Combustibles vuelven a subir en Panamá: el diésel acumula un alza cercana al 29% desde julio

Guatemala desbloquea ruta comercial de Cuyotenango con gas lacrimógeno: tres días de protesta, tráfico pesado varado y un centro de salud evacuado

Tensión en Medio Oriente: Kuwait interceptó nuevos ataques del régimen de Irán con misiles y drones