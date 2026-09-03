Ferias de empleo en Guatemala 2026: 14,017 plazas, un cierre en el Parque de la Industria y la sombra de la informalidad en la PEA

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala ofertó 112 vacantes laborales en una jornada de intermediación realizada en Escuintla. (Ministerio de Trabajo)

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) de Guatemala ofertó 112 vacantes laborales durante una jornada de intermediación realizada en Escuintla.

La actividad pública tuvo lugar el 31 de agosto en las instalaciones del Centro Comercial Palín Xpress, ubicado en el municipio de Palín, con el objetivo de acercar oportunidades de trabajo y servicios esenciales a la población local.

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En esta jornada participaron ocho empresas, seis en modalidad presencial y dos en formato virtual, para dar cobertura a la demanda de empleo.

Un total de 103 personas recibieron orientación laboral y completaron su inscripción en la plataforma oficial Tu Empleo. A su vez, seis emprendimientos locales exhibieron sus productos fruto de capacitaciones coordinadas por la Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) y el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME.

Un total de 103 personas recibió orientación laboral y completó su inscripción en la plataforma Tu Empleo durante la actividad del Mintrab en Guatemala. (Ministerio de Trabajo)

Diversas instituciones estatales informaron sobre sus programas sociales y administrativos.

La atención en Chiquimula sumó procesos de selección para 77 postulantes

En el transcurso de agosto, la Dirección del Servicio Nacional de Empleo promovió varios Kioscos de Empleo en la Municipalidad de Chiquimula. Estas jornadas facilitaron la recepción de hojas de vida y el registro directo para vincular a la población con vacantes disponibles en el sector privado.

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En total, se atendió a 77 personas interesadas en insertarse en el mercado laboral. Entre las firmas participantes estaban:

Seis emprendimientos locales exhibieron sus productos en Escuintla tras capacitaciones coordinadas por la SEPREM y el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME. (Ministerio de Trabajo)

Helados Sarita que atendió a cuatro personas junto a Swisscontact ;

La cadena San Martín recibió a 12 candidatos y convocó a cinco a su primer día de prueba ;

Las firmas CML y MP5 evaluaron a 10 aspirantes ;

Mientras que NovaMed atendió a 51 personas, de las cuales varios aspirantes avanzaron a la segunda fase del proceso de selección.

Las ferias nacionales movilizaron más de 14 mil vacantes en el país durante 2026

El evento en Escuintla se enmarca en la estrategia que el Mintrab ejecuta en todo el territorio nacional. Durante 2026, la entidad desarrolló la Feria Nacional de Empleo.

En su primera edición anual, la iniciativa registró una oferta de 14.017 plazas vacantes y la asistencia de 10.115 personas en las sedes departamentales.

La segunda edición concluyó en agosto en el Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala, donde 179 empresas presentaron 5.745 plazas de trabajo.

En el interior del país, Chiquimula reportó 244 vacantes para 99 asistentes; Suchitepéquez contó con 325 plazas para 159 personas; y Totonicapán dispuso de 190 puestos para 180 solicitantes.

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Como antecedente, en 2025 las ferias nacionales reportaron 16.298 vacantes brindadas por 683 empresas y la atención de 8.520 asistentes.

La jornada de empleo en Palín, Escuintla, reunió a ocho empresas, seis presenciales y dos virtuales, para ampliar la cobertura de vacantes laborales. (Ministerio de Trabajo)

El mercado laboral abarca una PEA de 8,2 millones de personas con alta informalidad

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos Continua elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Población Económicamente Activa (PEA) en Guatemala alcanza aproximadamente 8,2 millones de personas, lo que equivale al 66% de la población en edad de trabajar, estimada en 12,5 millones de habitantes.

Los indicadores oficiales señalan que la tasa de desempleo abierto se ubica en torno al 2% de la PEA, lo cual equivale a unas 181 mil personas sin ocupación laboral.

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Sin embargo, el mercado exhibe una marcada brecha estructural: el sector informal absorbe a 5.3 millones de trabajadores (el 66% de la población ocupada), mientras que el sector formal apenas emplea a 2,7 millones de personas.