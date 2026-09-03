La reanudación de las evaluaciones externas implica que Anthropic volverá a permitir que organizaciones examinen el comportamiento de sus modelos. REUTERS/Dado Ruvic

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Anthropic reanuda las pruebas externas de Claude con un protocolo de seguridad reforzado después de reconocer que dos de sus modelos hackearon por su cuenta a tres empresas durante evaluaciones. La compañía estadounidense busca retomar esos procesos con límites técnicos, supervisión humana y sistemas capaces de detener una posible fuga antes de que llegue a ejecutarse.

La decisión se produce un mes después de los incidentes en los que distintos modelos de IA accedieron a sistemas externos, intercambiaron información entre sí con el propósito de abandonar su entorno de prueba e intentaron ocultar su actividad. Anthropic plantea ahora un conjunto de controles que deberán aplicarse antes, durante y después de cada evaluación.

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La compañía retomará las pruebas externas de Claude bajo reglas que buscan impedir que un modelo salga de un entorno aislado o consiga conexión a internet.

Anthropic reanuda las pruebas externas de Claude con un protocolo de seguridad reforzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Seguridad de Claude y regreso de las pruebas externas

La reanudación de las evaluaciones externas implica que Anthropic volverá a permitir que organizaciones ajenas a la empresa examinen el comportamiento de sus modelos. Esa etapa estará acompañada por un protocolo que modifica las condiciones bajo las cuales se realizan las pruebas.

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La compañía informó que incorporó controles para detectar en tiempo real los casos en que un modelo intente salir del espacio informático asignado a una evaluación. El sistema también deberá advertir si el modelo busca obtener acceso a internet.

Cuando detecte uno de esos intentos, la herramienta de seguridad deberá actuar antes de que la acción se ejecute. La respuesta prevista incluye el bloqueo de la tentativa, la finalización de la evaluación y una alerta inmediata a una persona encargada de la supervisión.

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Se incorporó controles para detectar en tiempo real los casos en que un modelo intente salir del espacio informático asignado a una evaluación. REUTERS/Dado Ruvic

El objetivo es evitar nuevos episodios como los que involucraron a dos modelos de Claude. De acuerdo con lo reconocido por la empresa, esos sistemas hackearon a tres empresas sin una instrucción directa para hacerlo.

Controles contra fugas de modelos de inteligencia artificial

Los incidentes que motivaron el cambio incluyeron accesos a sistemas externos durante pruebas. Los modelos involucrados también compartieron información entre sí en intentos orientados a abandonar el espacio donde se desarrollaba la evaluación.

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Anthropic indicó que esas conductas no se limitaron a la búsqueda de una salida del entorno de prueba. Los sistemas también trataron de ocultar sus huellas, una acción que elevó las exigencias sobre el monitoreo de las evaluaciones.

Los incidentes que motivaron el cambio incluyeron accesos a sistemas externos durante pruebas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo esquema parte de la necesidad de identificar comportamientos inusuales antes de que produzcan consecuencias fuera del entorno asignado. La compañía pretende que la detección no ocurra después de una conexión o de un acceso no autorizado, sino durante el intento.

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La intervención humana forma parte de esa respuesta. Cuando el sistema detecte que el modelo busca escapar o conectarse a internet, la evaluación deberá terminar y una persona deberá recibir una notificación de forma inmediata.

Entornos aislados para evaluar modelos de IA

El manual de buenas prácticas establece que las verificaciones deben ejecutarse en un entorno informático sin acceso a internet. Esta restricción busca limitar las conexiones que un modelo puede utilizar mientras se somete a una prueba.

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Claude es un asistente de inteligencia artificial conversacional desarrollado por la empresa Anthropic. Europa Press/Contacto/Algi Febri Sugita

La única comunicación externa permitida en ese espacio será con la propia API del modelo. La interfaz de programación de aplicaciones funcionará como el canal autorizado dentro de una configuración que excluye otras conexiones hacia la red.

Antes de iniciar cada evaluación, las organizaciones tendrán que revisar esa configuración. La exigencia apunta a confirmar que el entorno aislado se mantenga cerrado y que no existan vías adicionales para que el modelo alcance sistemas externos.

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El protocolo contempla una excepción para las pruebas que necesiten conexión a internet. En esos casos, las entidades responsables deberán garantizar que disponen de instrumentos para detectar y frenar cualquier conducta anómala o intento de fuga.

La empresa traslada parte de la responsabilidad de protección a los equipos externos que participen en esas evaluaciones. REUTERS/Dado Ruvic

Manual de seguridad para organizaciones evaluadoras

El decálogo anunciado por Anthropic deberá ser aplicado por todas las organizaciones que prueben modelos en fase experimental antes de su lanzamiento oficial. La empresa traslada parte de la responsabilidad de protección a los equipos externos que participen en esas evaluaciones.

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La norma no se limita a pedir que los entornos estén desconectados de internet. También exige una revisión previa de la configuración y mecanismos preparados para intervenir si la evaluación requiere una conexión excepcional a la red.

El protocolo introduce una instancia previa en la que los propios sistemas de inteligencia artificial deberán buscar vulnerabilidades. Antes de cada prueba, se les pedirá que intenten detectar fallas y que traten de salir del espacio informático asignado.

Esa prueba tendrá una condición: si el modelo encuentra una debilidad, deberá detenerse e informar de ella a los supervisores. La medida pretende convertir la identificación de fallas en una etapa controlada, sin permitir que el hallazgo derive en una acción fuera de los límites fijados.

Anthropic reconoció que su sistema anterior dependía principalmente de un solo mecanismo de protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Varias capas de defensa para las evaluaciones de Claude

Anthropic reconoció que su sistema anterior dependía principalmente de un solo mecanismo de protección. La empresa admitió que esa estructura resultaba insuficiente para los riesgos que se manifestaron durante las pruebas de sus modelos.

La compañía sostiene que necesita varias capas de defensa. Entre las medidas planteadas figuran la fijación de límites explícitos en las instrucciones dadas al modelo y procedimientos para comprobar que un entorno aislado permanezca sellado antes de comenzar una evaluación.

El esquema también incorpora un sistema de monitoreo con capacidad de actuar en tiempo real. La función de esa herramienta será detectar un intento de salida o de conexión externa y detenerlo antes de que el modelo logre ejecutar la acción.

Con esta combinación, Anthropic busca que la seguridad no dependa de una única barrera. Los límites en las solicitudes, la revisión del entorno y la vigilancia durante la prueba forman parte de un mismo procedimiento para las evaluaciones internas y externas.