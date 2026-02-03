Si tu celular se queda sin batería en días de calor, estas apps pueden ser la causa

Las altas temperaturas afectan la autonomía de los celulares al acelerar el desgaste de las baterías de litio. (Composición Infobae: VisualesIA / blog.avast.com)

El calor siempre pone a prueba la resistencia de los dispositivos móviles, especialmente cuando el uso intensivo y las altas temperaturas se combinan para reducir la autonomía. Aplicaciones de alto consumo, el calor ambiental y hábitos poco cuidadosos se unen para que la batería del celular se consuma rápidamente, especialmente en momentos de ocio y actividades al aire libre.

Durante los meses más cálidos, el rendimiento y la capacidad de las baterías de litio descienden por la aceleración de las reacciones químicas internas. Este fenómeno no solo disminuye el tiempo de uso entre cargas, sino que también acelera el desgaste irreversible de la batería, afectando la salud general del dispositivo.

El sobrecalentamiento puede deberse tanto a la exposición directa al sol como al uso intensivo del celular para entretenimiento, navegación o trabajo. En combinación con aplicaciones demandantes, la temperatura elevada genera un círculo vicioso: el procesador y la pantalla trabajan más, el sistema intenta enfriar los componentes y la batería se agota antes de lo previsto.

Las aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok están entre las principales responsables del consumo excesivo de batería en verano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué aplicaciones consumen más batería cuando hace calor

No todas las aplicaciones afectan por igual la autonomía. Existen ciertos tipos de apps y plataformas específicas que, por su funcionamiento y requerimientos, destacan como las principales responsables del consumo excesivo, especialmente en condiciones de calor elevado.

Entre las más exigentes se encuentran las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat. Estas aplicaciones no solo mantienen la pantalla encendida por tiempos prolongados, sino que también requieren actualización constante de datos, uso de la cámara y reproducción de videos en alta calidad. En muchos casos, el consumo llega al 15% de la batería por cada hora de uso intensivo.

El uso continuo de plataformas de streaming, como YouTube y Netflix, puede agotar hasta un 12% de la batería del celular por hora en días calurosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las apps de streaming y video, como YouTube, Netflix, Twitch y Disney+, también figuran entre las grandes consumidoras. Ver contenidos en HD o reproducir series durante largos periodos puede agotar un 12% de la batería por hora, cifra que aumenta si el brillo está al máximo o si se usan datos móviles en lugar de Wi-Fi.

El apartado de videojuegos incluye títulos como PUBG Mobile, Call of Duty y Fortnite, cuyos gráficos avanzados y procesamiento constante elevan la temperatura del dispositivo y pueden ocasionar una caída drástica en la autonomía. Tres horas de juego continuo pueden consumir hasta el 40% de la carga total.

Las aplicaciones de navegación, como Google Maps y Waze, representan otro reto para la batería. La utilización intensiva del GPS, la descarga de mapas y la actualización en tiempo real pueden agotar una porción significativa de la energía en trayectos largos, especialmente con el calor exterior.

Además de estas categorías, los navegadores como Chrome o Safari y las apps en segundo plano (noticias, clima o redes sociales que se actualizan sin abrirse) contribuyen al recorte de la autonomía, aunque muchas veces el usuario no lo percibe hasta que revisa el informe de consumo.

Las aplicaciones de navegación, como Google Maps y Waze, aumentan el consumo energético de los celulares debido al uso intensivo del GPS y la actualización de mapas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados y estrategias para minimizar el impacto

El calor y el uso intensivo de ciertas aplicaciones pueden ser inevitables en verano, pero existen múltiples acciones para reducir su impacto sobre la batería.

Reducir el brillo de la pantalla de manera manual en lugar de dejarlo en automático. El brillo máximo, junto con el calor ambiental, acelera la descarga y el deterioro.

Desactivar Bluetooth, GPS o Wi-Fi cuando no se estén utilizando. Estas funciones, especialmente el GPS durante la navegación, incrementan el consumo energético y la generación de calor.

Cerrar aplicaciones exigentes en segundo plano . Muchas apps siguen actualizándose o utilizando recursos incluso cuando no están abiertas, lo que contribuye al desgaste.

Evitar cargar el teléfono mientras se usa para juegos o streaming . La carga simultánea y el uso intensivo elevan la temperatura interna, generando un sobrecalentamiento que reduce la vida útil de la batería.

Mantener la carga entre el 20% y el 80% . Fabricantes como Apple y Samsung recomiendan no cargar al 100% ni dejar que la batería se agote por completo, ya que esto limita el estrés térmico y prolonga su vida útil.

Usar cargadores originales o certificados . Los accesorios no oficiales pueden causar cargas inestables o daños irreversibles en la batería.

Actualizar el sistema operativo regularmente, ya que las nuevas versiones suelen optimizar la gestión energética y el rendimiento general del dispositivo.

Activar el modo ahorro de batería cuando la carga esté baja. Esta función restringe procesos en segundo plano y ayuda a extender la autonomía en momentos críticos.