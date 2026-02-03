Tecno

Si tu celular se queda sin batería en días de calor, estas apps pueden ser la causa

Cerrar aplicaciones exigentes y desactivar funciones como GPS, Bluetooth y Wi-Fi ayuda a preservar la batería del celular

Guardar
Las altas temperaturas afectan la
Las altas temperaturas afectan la autonomía de los celulares al acelerar el desgaste de las baterías de litio. (Composición Infobae: VisualesIA / blog.avast.com)

El calor siempre pone a prueba la resistencia de los dispositivos móviles, especialmente cuando el uso intensivo y las altas temperaturas se combinan para reducir la autonomía. Aplicaciones de alto consumo, el calor ambiental y hábitos poco cuidadosos se unen para que la batería del celular se consuma rápidamente, especialmente en momentos de ocio y actividades al aire libre.

Durante los meses más cálidos, el rendimiento y la capacidad de las baterías de litio descienden por la aceleración de las reacciones químicas internas. Este fenómeno no solo disminuye el tiempo de uso entre cargas, sino que también acelera el desgaste irreversible de la batería, afectando la salud general del dispositivo.

El sobrecalentamiento puede deberse tanto a la exposición directa al sol como al uso intensivo del celular para entretenimiento, navegación o trabajo. En combinación con aplicaciones demandantes, la temperatura elevada genera un círculo vicioso: el procesador y la pantalla trabajan más, el sistema intenta enfriar los componentes y la batería se agota antes de lo previsto.

Las aplicaciones de redes sociales
Las aplicaciones de redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok están entre las principales responsables del consumo excesivo de batería en verano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Qué aplicaciones consumen más batería cuando hace calor

No todas las aplicaciones afectan por igual la autonomía. Existen ciertos tipos de apps y plataformas específicas que, por su funcionamiento y requerimientos, destacan como las principales responsables del consumo excesivo, especialmente en condiciones de calor elevado.

Entre las más exigentes se encuentran las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y Snapchat. Estas aplicaciones no solo mantienen la pantalla encendida por tiempos prolongados, sino que también requieren actualización constante de datos, uso de la cámara y reproducción de videos en alta calidad. En muchos casos, el consumo llega al 15% de la batería por cada hora de uso intensivo.

El uso continuo de plataformas
El uso continuo de plataformas de streaming, como YouTube y Netflix, puede agotar hasta un 12% de la batería del celular por hora en días calurosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las apps de streaming y video, como YouTube, Netflix, Twitch y Disney+, también figuran entre las grandes consumidoras. Ver contenidos en HD o reproducir series durante largos periodos puede agotar un 12% de la batería por hora, cifra que aumenta si el brillo está al máximo o si se usan datos móviles en lugar de Wi-Fi.

El apartado de videojuegos incluye títulos como PUBG Mobile, Call of Duty y Fortnite, cuyos gráficos avanzados y procesamiento constante elevan la temperatura del dispositivo y pueden ocasionar una caída drástica en la autonomía. Tres horas de juego continuo pueden consumir hasta el 40% de la carga total.

Las aplicaciones de navegación, como Google Maps y Waze, representan otro reto para la batería. La utilización intensiva del GPS, la descarga de mapas y la actualización en tiempo real pueden agotar una porción significativa de la energía en trayectos largos, especialmente con el calor exterior.

Además de estas categorías, los navegadores como Chrome o Safari y las apps en segundo plano (noticias, clima o redes sociales que se actualizan sin abrirse) contribuyen al recorte de la autonomía, aunque muchas veces el usuario no lo percibe hasta que revisa el informe de consumo.

Las aplicaciones de navegación, como
Las aplicaciones de navegación, como Google Maps y Waze, aumentan el consumo energético de los celulares debido al uso intensivo del GPS y la actualización de mapas en tiempo real. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados y estrategias para minimizar el impacto

El calor y el uso intensivo de ciertas aplicaciones pueden ser inevitables en verano, pero existen múltiples acciones para reducir su impacto sobre la batería.

  • Reducir el brillo de la pantalla de manera manual en lugar de dejarlo en automático. El brillo máximo, junto con el calor ambiental, acelera la descarga y el deterioro.
  • Desactivar Bluetooth, GPS o Wi-Fi cuando no se estén utilizando. Estas funciones, especialmente el GPS durante la navegación, incrementan el consumo energético y la generación de calor.
  • Cerrar aplicaciones exigentes en segundo plano. Muchas apps siguen actualizándose o utilizando recursos incluso cuando no están abiertas, lo que contribuye al desgaste.
  • Evitar cargar el teléfono mientras se usa para juegos o streaming. La carga simultánea y el uso intensivo elevan la temperatura interna, generando un sobrecalentamiento que reduce la vida útil de la batería.
  • Mantener la carga entre el 20% y el 80%. Fabricantes como Apple y Samsung recomiendan no cargar al 100% ni dejar que la batería se agote por completo, ya que esto limita el estrés térmico y prolonga su vida útil.
  • Usar cargadores originales o certificados. Los accesorios no oficiales pueden causar cargas inestables o daños irreversibles en la batería.
  • Actualizar el sistema operativo regularmente, ya que las nuevas versiones suelen optimizar la gestión energética y el rendimiento general del dispositivo.
  • Activar el modo ahorro de batería cuando la carga esté baja. Esta función restringe procesos en segundo plano y ayuda a extender la autonomía en momentos críticos.

Temas Relacionados

CelularVeranoCalorAplicacionesInstagramTikTokBateríaTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Alerta en Moltbook: la red social de IA filtró millones de datos personales y claves de acceso

El acceso no autorizado a mensajes, correos y controles de cuentas deja en evidencia la vulnerabilidad de sistemas creados con métodos automáticos y sin auditoría técnica rigurosa

Alerta en Moltbook: la red

Cómo evitar daños en el televisor durante una tormenta eléctrica

Mantener el Smart TV en funcionamiento aumenta el riesgo de daños por descargas eléctricas, un hecho que puede traducirse en costosas reparaciones o la pérdida total del electrodoméstico

Cómo evitar daños en el

Cómo Sam Altman apuesta a transformar la economía, energía y vida cotidiana a través de la inteligencia artificial

Según un informe de Forbes, el director ejecutivo de OpenAI despliega una estrategia que combina inversiones tecnológicas, proyección a largo plazo y alianzas internacionales en un contexto de expansión acelerada del uso de sistemas avanzados y debate global sobre sus consecuencias

Cómo Sam Altman apuesta a

Google Maps se vuelve más útil: la IA ahora ayuda a saber horarios reales y datos de tiendas

Los usuarios serán claves en el desarrollo de esta función, dependiendo de las sugerencias que hagan de los negocios

Google Maps se vuelve más

Robots como pareja: qué piensan hombres y mujeres sobre la intimidad con IA

Investigaciones recientes revelan que la aceptación y el rechazo a los robots sociales varían según el género, impulsando una discusión sobre los riesgos y beneficios

Robots como pareja: qué piensan
DEPORTES
Alarma en la selección argentina

Alarma en la selección argentina por la lesión de otro futbolista a 52 días de la Finalíssima ante España

El “aterrador” escenario en la clasificación de las carreras que enfrentarán los equipos de F1 por el cambio de reglamento

Oficial: Maher Carrizo dejó Vélez y fue presentado como nuevo refuerzo del Ajax

Los extraños movimientos de un tenista durante un partido que se hicieron virales

La jugada del Chelsea con el argentino Aaron Anselmino tras la polémica salida del Borussia Dortmund

TELESHOW
Juegos, fogatas y atardeceres: los

Juegos, fogatas y atardeceres: los días de Anita Espasandín con su familia y Benjamín Vicuña en Punta del Este

La llamativa foto de Peter Lanzani tras su operación por un cuadro de apendicitis: “Descansando en casa”

Justina Bustos presentó a su hija Luisita, un mes después de su nacimiento

Cinthia Fernández enfrentó las críticas por su cruce con la China Suárez: “Su respuesta es mi mejor defensa”

Anto Pane habló de su vínculo con la joven asesinada en Los Ángeles y exigió justicia: “No tenía maldad”

INFOBAE AMÉRICA

El valor de lo lúdico

El valor de lo lúdico en la educación: claves para transformar el aprendizaje en El Salvador

Oficina de Hong Kong y Macao cuestiona fallo panameño sobre concesión portuaria y lo califica de “absurdo”

El régimen de Irán interceptó un petrolero al servicio de EEUU en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

La rueda de negocios de CAF en Panamá generó más de $72 millones en expectativas comerciales

Estuvo preso, lo perdonaron y ahora llega a lo más alto, la Academia Francesa