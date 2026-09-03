Los distribuidores autorizados de Starlink serán los encargados de entregar e instalar los kits en cada establecimiento. REUTERS/Dado Ruvic

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Starlink entregará kits de alta velocidad a colegios de Argentina sin acceso a redes de internet tradicionales. La compañía de internet satelital de Elon Musk donará el equivalente a 6.000 equipos y pagará los primeros 24 meses de servicio para establecimientos educativos que hoy carecen de conexión o cuentan con una calidad insuficiente.

El Ente Nacional de Comunicaciones aprobó los modelos de contrato que deberán firmarse entre Starlink Argentina y el Ministerio de Capital Humano para poner en marcha la iniciativa.

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El programa, denominado “Conectividad Satelital en Establecimientos Educativos de Gestión Pública de la República Argentina”, tiene un costo total de USD 21,876 millones. La resolución que habilita el esquema se publicó el miércoles 2 de septiembre en el Boletín Oficial.

La compañía de internet satelital de Elon Musk donará el equivalente a 6.000 equipos y pagará los primeros 24 meses de servicio.

Cómo funciona la donación de Starlink para conectividad escolar

El aporte de la empresa fue valuado en USD 9,978 millones, con el IVA incluido. Ese monto se compone de dos partes: USD 2,778 millones corresponden a los 6.000 kits, sus accesorios y el envío, mientras que USD 7,2 millones financian los 24 meses de internet satelital.

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La operación no se resolverá con la entrega directa de los equipos al Estado. Starlink depositará el monto equivalente en dólares en una cuenta del Banco Nación asignada al Fondo del Servicio Universal, y esos recursos quedarán reservados de manera exclusiva para el proyecto educativo.

La entrega de los kits se hará en cuatro etapas: dos tandas iniciales de 1.000 equipos cada una y dos posteriores de 2.000 unidades por período. El cómputo del servicio de internet comenzará recién cuando cada escuela tenga el equipo instalado y en funcionamiento.

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Los 6.000 kits estarán destinados a establecimientos de todos los niveles y modalidades educativas que no tengan conectividad.

La puesta en marcha del programa depende de que los fondos donados se acrediten de manera efectiva. La resolución del Enacom aprobó los modelos contractuales “a suscribirse”, lo que significa que la norma no confirma por sí sola que los 6.000 equipos ya estén en poder del Estado.

Los distribuidores autorizados de Starlink serán los encargados de entregar e instalar los kits en cada establecimiento. La compañía les pagará directamente y luego trasladará esos costos al Fondo del Servicio Universal mediante la facturación correspondiente al Enacom.

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Cuánto aportará el Estado a través del Fondo del Servicio Universal

Mientras Starlink cubre una parte del proyecto, el Fondo del Servicio Universal, administrado por el Enacom, pondrá los USD 11,898 millones restantes. Ese dinero se destinará a la instalación de los 6.000 equipos, la gestión del servicio y de las incidencias, la asistencia técnica, una plataforma API para el monitoreo de las conexiones y los 12 meses de internet que se sumarán una vez terminados los dos años financiados por la empresa.

Mientras Starlink cubre una parte del proyecto, el Fondo del Servicio Universal, administrado por el Enacom, pondrá los USD 11,898 millones restantes.

El primer año de instalación, soporte y monitoreo fue valuado en USD 4,266 millones más IVA. Para el segundo y el tercer año se fijaron USD 2,016 millones más IVA por cada período. A esos montos se agregan USD 3,6 millones, IVA incluido, para pagar el tercer año de conectividad, lo que equivale a USD 600 anuales o USD 50 mensuales por escuela.

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Los documentos contractuales presentan una discrepancia que deberá aclararse durante la ejecución del programa: la resolución establece en USD 11,898 millones el aporte total del Fondo, pero el modelo de convenio suma “más IVA” sobre algunos de los componentes que ya integran esa cifra.

En síntesis, el Estado argentino financia con fondos públicos administrados por el Enacom la instalación, el soporte técnico y un tercer año completo de conectividad, mientras que Starlink aporta únicamente los equipos y los dos primeros años de servicio de internet.

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Qué escuelas argentinas podrán acceder a internet satelital

Los 6.000 kits estarán destinados a establecimientos de todos los niveles y modalidades educativas que no tengan conectividad o cuyo servicio actual resulte deficiente. Podrán sumarse escuelas estatales de jurisdicción nacional, provincial y municipal, además de instituciones privadas con cuota cero.

El convenio firmado hasta el momento no incluye la nómina definitiva de escuelas.

La confección del listado de beneficiarios quedará a cargo de la Secretaría de Educación, que deberá remitir también la geolocalización de cada establecimiento. Esa selección necesitará, además, la conformidad del Enacom antes de avanzar.

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El convenio firmado hasta el momento no incluye la nómina definitiva de escuelas. El anexo correspondiente contiene una planilla sin completar que solicita datos como provincia, departamento y localidad, cantidad de estudiantes y docentes, disponibilidad de electricidad, existencia de sala de computación, y latitud y longitud del establecimiento.

El programa también contempla la posibilidad de incorporar aulas talleres móviles. Para participar, las provincias y los municipios deberán adherir formalmente e involucrarse en tareas de instalación, seguimiento e integración de las antenas con la infraestructura tecnológica de cada colegio.

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Si un equipo no puede instalarse en la escuela seleccionada originalmente, el proyecto no prevé una sustitución automática. En caso de autorizarse de manera excepcional otro establecimiento, los gastos y las gestiones de esa nueva instalación correrán por cuenta de la provincia.

Las instituciones beneficiadas recibirán el Plan de Impacto de Starlink, que incluye 2 terabytes mensuales de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué características tendrá el servicio de internet satelital en las escuelas

Las instituciones beneficiadas recibirán el Plan de Impacto de Starlink, que incluye 2 terabytes mensuales de datos con prioridad de tráfico, dirección IP pública y atención preferencial frente a otros usuarios de la red.

El esquema permite un margen de uso adicional hasta los 5 terabytes mensuales. Superado ese volumen, la empresa podrá reducir la velocidad de conexión. Los términos del servicio también aclaran que el consumo por encima de los 2 terabytes no deberá ser “constante ni excesivo”, según criterios que la propia compañía determinará.

Starlink se reserva la facultad de auditar el uso de cada conexión para comprobar que se destine exclusivamente a los fines educativos previstos en el programa. Ante un uso considerado indebido, la empresa podrá suspender el acceso, reemplazar el plan contratado por otro a precio de mercado o directamente revocar los descuentos otorgados.

La propiedad de los kits pasará a manos de los establecimientos o de las jurisdicciones correspondientes en el momento de la entrega. A partir de ese instante, serán las autoridades escolares quienes respondan por la preservación y el uso adecuado del equipamiento.