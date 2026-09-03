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Pasos para recrear a Los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Los locos Addams

Los personajes de la reconocida película de Netflix se pueden adaptar a diferentes universos cinematográficos a través de aplicaciones legales como Gemini de Google

Tres jóvenes de animación con cabello teñido a la izquierda y la familia de Los locos Addams dentro de una casona a la derecha
Los Saja Boys, antagonistas de Las Guerreras K-pop, pueden recrearse con una estética de mansión gótica mediante herramientas de IA. (Fotocomposición Infobae)
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Generar imágenes de los Saja Boys, personajes de la película de Netflix, Las Guerreras K-pop, con la estética de Los locos Addams requiere fotos de referencia, una plataforma segura de inteligencia artificial (IA) y una instrucción precisa.

El proceso puede realizarse en pocos minutos desde Gemini de Google, sin instalar programas de origen desconocido ni descargar aplicaciones piratas que puedan comprometer la información almacenada en el dispositivo.

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Cuál es el primer paso para generar ilustraciones con inteligencia artificial

El primer paso es buscar imágenes de buena resolución de los Saja Boys y Los locos Addams, con prioridad para aquellas que muestren con claridad sus rostros, peinados, atuendos y posturas.

Las referencias visuales de Los Saja Boys se pueden extraer de Neftlix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)
Las referencias visuales de Los Saja Boys se pueden extraer de Neftlix. (Foto: EFE/EPA/SEDAT SUNA)

Las fotografías o capturas muy oscuras, borrosas o comprimidas pueden dificultar que la inteligencia artificial reconozca los elementos que se quieren trasladar a la nueva escena.

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Otro paso clave es crear una carpeta exclusiva para el proyecto y guardar allí todos los materiales. Los formatos JPG y PNG suelen ser compatibles con las principales herramientas de generación de imágenes; y Una selección ordenada facilita la carga de archivos y permite reemplazar una referencia si el primer intento no reproduce los rasgos esperados.

Cómo cargar las imágenes en la aplicación de Gemini

Para utilizar Gemini, es necesario ingresar con una cuenta activa de Google. Desde la versión web o la aplicación oficial, se habilita la opción de adjuntar imágenes junto al cuadro de texto. Allí se pueden cargar las fotos de referencia de los Saja Boys y, si se considera necesario, una o dos imágenes de arquitectura gótica o decoración antigua.

Gemini es una plataforma segura y compatible con varios dispositivos. (Foto: Europa Press)
Gemini es una plataforma segura y compatible con varios dispositivos. (Foto: Europa Press)

La carga de archivos debe realizarse únicamente desde servicios reconocidos y actualizados. Las aplicaciones piratas pueden contener malware, acceder a datos privados o facilitar fraudes financieros.

Las tiendas oficiales, como Google Play Store y App Store, ofrecen controles de seguridad que no están presentes en sitios que distribuyen software modificado o versiones no autorizadas.

Qué prompt permite acercarse a la estética que combine las dos producciones

La instrucción o prompt debe describir los rasgos visuales sin pedir una copia exacta de personajes o franquicias. En vez de escribir los nombres de obras protegidas, se debe definir el ambiente, la ropa, la iluminación y la actitud de los protagonistas. Esto reduce las posibilidades de que la plataforma limite la solicitud por sus normas de uso.

Ilustración de cuatro hombres y una mujer vestidos de negro con estética gótica en una habitación con grandes ventanas y velas
Esta es una ilustración de Los Saja Boys con estilo de Los locos Addams. (Foto: Gemini)

Un ejemplo de prompt puede ser: “Crea una ilustración cinematográfica de varios jóvenes artistas de pop coreano con peinados cuidados y ropa de tonos negros, grises y blancos. Están en el salón de una mansión antigua, con candelabros, retratos familiares, cortinas pesadas y luz de luna. Sus expresiones son serias y el ambiente tiene humor oscuro, estética gótica y composición de retrato grupal”.

Cuáles ajustes se pueden pedir si la primera imagen no funciona

La primera generación puede no respetar cada detalle. Si los personajes aparecen con ropa muy colorida, hay que pedir “atuendos formales monocromáticos” o “paleta limitada a negro, gris y blanco”. Si el escenario no parece una residencia antigua, se puede añadir “interior victoriano, escalera de madera, vitrales y objetos antiguos”.

Asimismo, es posible solicitar cambios puntuales sin rehacer toda la idea. Frases como “mantén los rostros de las referencias”, “elimina elementos futuristas”, “aumenta la luz de las velas” o “usa una composición horizontal” permiten corregir el resultado.

Especialista en informática trabajando con una iMac, aplicando inteligencia artificial en tareas de diseño y programación. La fotografía captura un ambiente de trabajo moderno, donde el uso de tecnología de punta en computación y software destaca su habilidad profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las ilustraciones hechas con IA deben estar etiquetadas para evitar problemas con derechos de autor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo debe compartirse la imagen en redes sociales una vez terminada

Tras elegir la versión final, corresponde descargar el archivo desde la plataforma oficial y revisar que no contenga errores visibles, como manos deformadas, accesorios duplicados o textos ilegibles.

Si la imagen se publica en redes sociales, conviene acompañarla con una aclaración sobre su origen para que no se confunda con material oficial de la película o de otra franquicia.

Una leyenda posible es: “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”. La identificación del contenido generado con inteligencia artificial aporta transparencia y evita atribuir la pieza a los titulares de los derechos.

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