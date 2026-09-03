Tres nicaragüenses fueron deportados a la República Centroafricana en un vuelo procedente de Estados Unidos

Tres nicaragüenses fueron deportados a Bangui, capital de la República Centroafricana, en un vuelo procedente de Estados Unidos que llegó el 29 de agosto de 2026. (Foto: cortesía)

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Tres nicaragüenses fueron deportados a Bangui, capital de la República Centroafricana, en un vuelo procedente de Estados Unidos que llegó el 29 de agosto de 2026, según confirmó Savi Arvey, directora de investigación y análisis de Human Rights First, a Confidencial.digital.

El traslado fue el primero hacia África que incluyó a ciudadanos de Nicaragua, de acuerdo con la organización. La medida se produjo dentro de la política de la Administración Trump de deportar migrantes a terceros países fuera de Centroamérica.

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Uno de los tres nicaragüenses, Luis Carlos Mendoza-Santamaría, afirmó que fue detenido durante una cita migratoria y que solo conoció el destino cuando ya estaba a bordo. Según su relato, permanece bajo custodia policial en Bangui, no tiene pasaporte para salir del país y su familia espera que pueda obtener ese documento para trasladarse a otro Estado de América.

El deportado dijo que fue arrestado en una cita migratoria y enviado sin saber su destino

Mendoza-Santamaría fue entrevistado por N+ Univisiontras su llegada a la República Centroafricana. El nicaragüense relató que acudió a una cita con autoridades migratorias para registrar sus huellas, momento en el que fue detenido.

“Sentí miedo, mucho miedo”, dijo Mendoza-Santamaría a N+ Univision. También sostuvo que un integrante de la tripulación le informó durante el vuelo que el destino era África.

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El migrante describió las condiciones en las que se encuentra en Bangui. “No hay agua, no hay nada, no tenemos las condiciones”, afirmó durante la entrevista con el canal estadounidense.

El traslado a la República Centroafricana fue el primer envío hacia África que incluyó a ciudadanos de Nicaragua dentro de la política de deportaciones a terceros países de la Administración Trump. (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

La familia del deportado indicó que él tenía una protección que impedía su envío a Nicaragua. Esa versión fue recogida por El Diario de Hoy, que señaló que el entorno de Mendoza-Santamaría sitúa su permanencia en Estados Unidos antes de la fecha consignada por el Gobierno estadounidense.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Mendoza-Santamaría ingresó a Estados Unidos en septiembre de 2018. Según el organismo, fue detenido el 19 de febrero de 2026 por existir una sentencia definitiva de expulsión.

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La dependencia también indicó que su deportación ocurrió el 28 de agosto de 2026 y negó que tuviera un estatus migratorio que le permitiera residir legalmente en Estados Unidos. Esa fecha difiere de la informada por Arvey a Confidencial.digital, quien ubicó el arribo a Bangui un día después.

De acuerdo con los registros oficiales, la Patrulla Fronteriza detuvo al nicaragüense el 15 de septiembre de 2018 y luego quedó en libertad bajo fianza. Las autoridades no divulgaron la identidad de los otros dos ciudadanos nicaragüenses incluidos en el vuelo.

Luis Carlos Mendoza-Santamaría dijo que fue detenido durante una cita migratoria en Estados Unidos y que supo que iba a África cuando ya estaba a bordo del vuelo. (Foto: cortesía)

Estados Unidos amplió los acuerdos para deportar migrantes a terceros países, incluidos destinos africanos

El envío de los tres nicaragüenses se produjo junto con otros traslados realizados hacia distintos países africanos. CBS News informó que la Administración Trump deportó a cerca de 100 migrantes afganos, cubanos, hondureños y nicaragüenses durante los últimos diez días de agosto de 2026.

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Los vuelos tuvieron como destino Burundi, Camerún, la República Centroafricana, Guinea Ecuatorial, Eswatini, Liberia, Ruanda y Sierra Leona, según la cadena estadounidense. La información incluyó a personas trasladadas a países de los que no eran nacionales.

Estados Unidos firmó acuerdos con 35 países para que reciban a migrantes de terceros Estados. Hasta entonces, la mayoría de esos traslados se habían dirigido hacia México.

El acuerdo con la República Centroafricana fue firmado en abril de 2026. Antes de ese convenio, el Gobierno estadounidense aprobó USD 85 millones para operaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en ese país.

El proyecto Third Country Deportation Watch señaló que ese monto fue superior en más de USD 50 millones a la financiación que Washington había destinado a la OIM en la República Centroafricana durante años anteriores.

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Human Rights First planteó inquietudes sobre los traslados a países en conflicto

Estados Unidos firmó acuerdos con 35 países para recibir migrantes de terceros Estados y suscribió el convenio con la República Centroafricana en abril de 2026 tras aprobar USD 85 millones para operaciones de la OIM. (AP Foto/Lindsey Wasson, archivo)

Arvey expresó a Confidencial.digital su preocupación por las deportaciones a países que atraviesan conflictos. Sobre la República Centroafricana, mencionó la presencia de mercenarios rusos de Wagner, también conocidos como Africa Corps.

“Desde 2025, ICE Flight Monitor ha rastreado más de 100 vuelos que transportaban a ciudadanos de terceros países a destinos distintos al suyo”, declaró la directora de Human Rights First al medio nicaragüense.

La investigadora agregó ante el portal que el monitoreo identificó vuelos hacia la República Centroafricana, Sierra Leona, Dominica y Liberia. Según su declaración, la organización registró abusos contra personas trasladadas a terceros países.

Arvey también manifestó inquietud por las garantías de debido proceso, las condiciones de recepción y la posibilidad de que algunos migrantes sean enviados posteriormente a los países de los que salieron.

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Un análisis de Confidencial.digital, elaborado con datos públicos del Proyecto de Datos sobre Deportaciones, indicó que ICE arrestó a 12,271 migrantes nicaragüenses entre enero de 2025 y marzo de 2026.

Hasta julio de 2026, la Administración Trump había enviado 60 vuelos con deportados nicaragüenses a Managua. El mismo análisis registró traslados de ciudadanos de Nicaragua hacia México y Honduras.