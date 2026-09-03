Milei hablará sobre Malvinas: qué puede anunciar y por qué las declaraciones de Trump reabrieron el debate

Javier Milei hablará por cadena nacional sobre Malvinas y fijará la posición del Gobierno sobre el reclamo de soberanía argentina

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El presidente Javier Milei hablará hoy por cadena nacional sobre las Malvinas. El mandatario fijará posición sobre el reclamo argentino de soberanía, después de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que reabrieron la discusión sobre las islas y sobre el alcance real de las tensiones entre Washington y el Reino Unido.

La transmisión llega en medio de una expectativa concreta: si la Casa Rosada anunciará una medida diplomática o si limitará el mensaje a reforzar en público su postura. No trascendieron detalles oficiales sobre el contenido.

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La magíster en Geopolítica Mariana Altieri sostuvo, en diálogo con Infobae en Vivo, que las palabras de Trump abren para Argentina una posibilidad acotada. “Es una oportunidad, por ahora, retórica”, afirmó, y agregó que no hay señales de un acuerdo previo entre Buenos Aires y Washington.

Altieri descartó que el presidente estadounidense actúe por una decisión centrada en el reclamo argentino. “Esto lo está haciendo Trump mirando a los británicos”, dijo al explicar que Malvinas puede ser utilizada por la Casa Blanca como un punto de presión dentro de una disputa más amplia con el Reino Unido.

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La Casa Rosada evalúa si anunciará una medida diplomática sobre Malvinas o si limitará el mensaje a reforzar su postura pública (Captura de video)

La alianza entre Estados Unidos y el Reino Unido limita un giro inmediato sobre Malvinas

La analista aseguró que la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido mantiene una densidad estratégica que reduce cualquier expectativa de cambio rápido sobre Malvinas. Altieri definió al Reino Unido como el principal aliado estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial.

Al mismo tiempo sostuvo que el Reino Unido conserva valor para Estados Unidos por su capacidad militar en el Atlántico Sur y por la preocupación de Washington ante la presencia china en esa región.

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Desde esa perspectiva, consideró que Argentina no está en condiciones de reemplazar al Reino Unido dentro de esa arquitectura estratégica. También precisó que los cambios políticos argentinos dificultan la construcción de una alianza estable con Washington en temas de seguridad internacional.

Las declaraciones de Donald Trump reabrieron el debate sobre Malvinas y sobre las tensiones entre Estados Unidos y el Reino Unido REUTERS/Jonathan Ernst

Argentina evalúa pedidos concretos mientras crecen los riesgos de una negociación

Al mismo tiempo, Altieri planteó que Argentina puede intentar capitalizar este momento con demandas específicas. Entre ellas, mencionó la posibilidad de pedir a Estados Unidos que reconozca la soberanía argentina sobre Malvinas, más allá de admitir la existencia de una disputa.

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La especialista también propuso revisar los obstáculos que enfrenta el país para comprar equipamiento militar. Según explicó, el veto británico sobre componentes limita adquisiciones en el mercado internacional.

Otra opción, según Altieri, sería generar costos para la ocupación británica. “Nosotros también tendríamos que poder generarle costos a los británicos”, afirmó al mencionar posibles restricciones a empresas que operan en las islas, medidas vinculadas con la explotación de recursos pesqueros y un refuerzo de la presencia argentina en el Atlántico Sur.

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Argentina puede pedir a Estados Unidos que reconozca la soberanía sobre Malvinas y revisar el impacto del veto británico en la compra de equipamiento militar (Captura de video)

En ese punto, Altieri mencionó a Navitas, una empresa israelí que invierte en petróleo con licencias otorgadas desde las islas. La especialista advirtió sobre los riesgos de una eventual mediación de Trump si Argentina no fija antes sus propios límites. “Tenemos que tener una base de qué sería algo positivo para la Argentina”, sostuvo.

Además, puso en duda que Trump convoque por iniciativa propia a una mesa de negociación y remarcó que un pedido argentino requeriría conversaciones previas y condiciones definidas. Añadió que una negociación de ese tipo puede involucrar recursos naturales, instalaciones militares y los archipiélagos de Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

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