La autocrítica de Diego Milito por el presente de Racing y el “error” que cometió con Gustavo Costas

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Diego Milito habló ante la prensa y se refirió al presente futbolístico de Racing, que figura fuera de la zona de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, está en la zona baja de la Tabla Anual (por lo que persigue desde lejos la chance de clasificarse a las copas internacionales) y apuesta en los cuartos de final de la Copa Argentina, donde se medirá contra Boca. Al margen de tocar temas de actualidad, también realizó un mea culpa respecto a la salida de Gustavo Costas, quien acaba de tomar las riendas de Cerro Porteño.

“Hacemos autocrítica todos los días y entiendo que cuando se dan este tipo de situaciones yo soy el máximo responsable como presidente del club. No nos gusta vernos en la situación en la que estamos en cuanto a resultados, Racing no puede estar así, pero estoy confiado en que lo sacaremos adelante. Tenemos material, seguimos teniendo el tercer equipo mejor valorado de la Argentina después de River y Boca. No lo digo yo, lo dicen las grandes plataformas. Este es un gran plantel que necesita acoplarse y rendir lo que nosotros esperamos”, fue el mensaje cargado de esperanza del pope académico.

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Respecto a la extensión del contrato (hasta 2028) de Costas y su posterior alejamiento, Milito admitió: “Con el diario del lunes, fue un error renovarle a Costas por tres años. En su momento, estábamos convencidos de que Gustavo podía acompañarnos en los tres años que tenemos por delante (como comisión directiva). Veníamos de disputar una semifinal (de Libertadores) después de 28 años y de jugar una final de torneo (Clausura 2025) y veíamos un equipo que estaba entregado a su entrenador, que literalmente se tiraba de cabeza por él. Sentíamos que era fundamental que Gustavo siguiera con nosotros”.

“Cuando negociamos el contrato con Gustavo era bastante difícil de alcanzar el acuerdo. No digo que no lo mereciera, pero decidimos prorratear la plata que pedía en tres años. Perdimos de vista el desgaste que tenía el plantel después de dos años, con todo lo que significa eso en nuestro fútbol. Y es fútbol, a los pocos meses las cosas no salieron como esperábamos y no fue agradable porque todos saben el cariño que uno le tiene a Gustavo como persona, como entrenador, por todo lo que dio, es un ídolo del club. Pero a veces hay que tomar ciertas decisiones para que las cosas puedan mejorar”, concluyó respecto al tema.

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Más tarde, el máximo mandatario de Racing retomó el diálogo y enfatizó sobre el rendimiento del equipo de Juan Pablo Vojvoda: “Yo también me enojo cuando no ganamos, pero el equipo en estos últimos partidos mostró cosas. Hizo buenos partidos y, para ser honesto, merecimos tener algún punto más de los que tenemos. Desde que está Juan Pablo, tuvimos buenos partidos, pasamos dos instancias de Copa Argentina contra grandes rivales (Defensa y Justicia y Belgrano) y mereciéndolo. El partido con Boca fue bueno, contra Banfield perdimos, pero merecimos más. Lógicamente no estamos contentos con los resultados que se están dando, pero es un año complejo”.

Finalmente, Milito expresó: “No me gusta verlo a Racing en la posición de la tabla en la que está, pero tenemos que salir a ganar rápidamente y hay un partido muy importante el domingo (de local ante Atlético Tucumán). Este es un equipo nuevo, no es por meter excusas, pero está en plena formación con un nuevo cuerpo técnico con el que estamos contentos porque lo vemos trabajar. Vojvoda es un técnico institucional, comprometido, dedicado, profesional, que les da herramientas a sus jugadores, que están muy contentos con su metodología. No tengo dudas de que tenemos mejor futuro que presente. Se está formando un equipo y un grupo, pero necesita tiempo. Se fueron muchos jugadores y llegaron otros tantos; en esa transición y formación, a veces los resultados son esquivos, pero hay que estar confiados de que el equipo nos dará resultados”.

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