Política

Sin definiciones sobre la Corte, el Gobierno avanza con una nueva reforma de juzgados y un récord de designaciones

El ministro de Justicia sostuvo que el máximo tribunal volverá a tener a cinco miembros, pero que debe ser Javier Milei quien decida cuando. La cartera judicial evalúa cambios en la ley de Organización de la Justicia Federal bajando la cantidad de algunos tribunales y fueros. Superaron los 100 nombramientos en el año y apuntan a superar los registros de 2008 y 2018

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques. REUTERS/Agustin Marcarian
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques. REUTERS/Agustin Marcarian
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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, afirmó que el presidente Javier Milei “va a cubrir la Corte” en este o en el próximo mandato y sostuvo que el máximo tribunal volverá a tener cinco integrantes, mientras el Gobierno avanza en una reorganización más amplia del Poder Judicial para reducir vacantes, redistribuir juzgados federales y bajar subrogancias.

Hasta ahora, el Gobierno no tiene previsto cubrir nuevas vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tampoco lo descartan como una posibilidad hacia futuro, pero consideran que las negociaciones parlamentarias que precisarían para promoverlas implicarían complejizar el foco de otras reformas que el oficialismo tiene en el Congreso, siendo la principal la suspensión de la PASO.

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“Sabemos que la conformación de tres en algún momento va a volver a cinco. Pero la Corte de tres sigue funcionando hasta ahora. El Presidente va a decidir si quiere hacerlo antes o después de reelegir”, afirmó una fuente gubernamental a Infobae.

En declaraciones a A24, Mahiques respondió ayer sin matices cuando le preguntaron si esa era la decisión presidencial: “Sí, claro. En este o en el próximo mandato el Presidente va a cubrir la Corte”. También confirmó que no habrá cambios en la cantidad de miembros del tribunal y que seguirá compuesto por cinco jueces. Desde 2021, el máximo tribunal no tiene su integración completa y actualmente funciona con tres ministros. El ministro de Justicia sostuvo, de todos modos, que su desempeño fue “muy eficiente” con la asistencia de conjueces.

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El Gobierno prepara una redistribución de juzgados federales

La iniciativa que revisa el Ministerio de Justicia apunta, como cambio principal, a reorganizar los juzgados federales. El oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal para bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal.

La propuesta va más allá de eso, ya que se podrían abrir nuevos juzgados. Si el texto se envía al Congreso y se aprueba, también avanzará con la reducción del número de vacantes.

El procurador Casal, el juez Rosatti y el ministro Mahiques durante la presentación del sistema acusatorio en Misiones
El procurador Casal, el juez Rosatti y el ministro Mahiques durante la presentación del sistema acusatorio en Misiones

Para el Ejecutivo, el problema es estructural por el nivel de vacancias que se generó a lo largo de los últimos años. En lo que va del año elevó 218 pliegos: 151 para jueces, 29 para fiscales, 29 para defensores y 5 listas de conjueces. En medio año de gestión, Mahiques se convirtió en el ministro de Justicia que más pliegos elevó en un solo año desde la implementación del Decreto N° 588/03 que aprobó el procedimiento para la cobertura de vacantes de magistrados del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.

Hasta el momento fueron designados 100 funcionarios, 111 están en trámite para ir al Senado y 7 se encuentran en trámite en Presidencia. De las designaciones, 81 de ellos son jueces. En el Gobierno esperan superar marcas de designaciones como las que se lograron en 2008 (137) o 2018 (125). Afirman que los cargos que están en espera son menos sensibles que los que se negociaron en la semana pasada por los camaristas Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi como camaristas en Comodoro Py. La sensibilidad del caso hizo que Milei firmara de manera exprés las designaciones de ambos con dos decretos que fueron publicados este miércoles en el Boletín Oficial.

En la entrevista con A24, Mahiques dijo que Milei es el “presidente más federal en los últimos años en materia judicial”. Lo vinculó con la decisión de priorizar nombramientos en zonas sensibles por delitos federales y no concentrarlos en la Ciudad de Buenos Aires.

El ministro señaló que en lugares atravesados por el narcotráfico, como Salta o Misiones, hay solo cuatro jueces federales. Como contraste, indicó: “En la Ciudad de Buenos Aires hay 12 entre los diversos fueros”.

Juan Bautista Mahiques. REUTERS/Agustin Marcarian
Juan Bautista Mahiques. REUTERS/Agustin Marcarian

Para describir el desequilibrio, puso un caso extremo: una jueza de La Pampa actúa como subrogante en un juzgado de Tartagal, en Salta. También destacó el trabajo del Senado y sus comisiones para cubrir vacantes y aseguró que “recientemente se nombraron 160 y ya son 180 los jueces nombrados en el período del presidente Javier Milei”.

Mahiques resumió ese criterio con otra definición: “Hay vacantes en Buenos Aires y nosotros proponemos eliminar esos lugares para asignarlos como juzgados federales en otros puntos del país”. La reforma también contempla transferir a las provincias los fondos liberados por la reducción de cargos y continuar con el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires.

“La Justicia es el poder del Estado que menos prestigio tiene”, afirmó Mahiques. Entre las razones mencionó la falta de infraestructura y de recursos, que deriva en demoras en la respuesta judicial. Como ejemplo, contó que existe un juzgado completamente vacante. “No tiene jueces, cada vez que le toca un caso hay que designar conjueces de otros tribunales que deben coordinar entre ellos por sus propios expedientes y juicios a cargo”, dijo.

En paralelo a esta reforma, el Gobierno mantiene pendiente el envío al Congreso del nuevo Código Penal. El proyecto original, elaborado por un equipo encabezado por Jorge Buompadre, proponía una renovación completa del texto vigente desde 1921 y contenía 912 artículos, pero quedó frenado tras revisiones internas y luego derivó en una versión de unos 300 artículos que todavía espera definición política.

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