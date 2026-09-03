El Salvador

El río Lempa, fuente del 60% del agua superficial de El Salvador, enfrenta presión por sequía y riesgo minero en Guatemala

La organización ambientalista alertó que la cuenca trinacional depende de aportes desde Guatemala y Honduras, mientras nuevos planes de extracción de metales, como el proyecto Cerro Blanco, podrían reducir aún más los caudales

Sequía meteorológica impacta en El Salvador
La reducción de lluvias, las altas temperaturas y la degradación ambiental están afectando la disponibilidad de agua en El Salvador. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)
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La reducción de lluvias, las altas temperaturas y la degradación ambiental están afectando la disponibilidad de agua en El Salvador. Para la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), la situación adquiere una dimensión regional en la cuenca del río Lempa, que depende de los aportes hídricos de Guatemala y Honduras y enfrenta además el riesgo de nuevos proyectos de minería metálica.

Luis González, director de Gestión Ambiental de la UNES, recalcó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que durante ese período se registraron 15 récords de temperatura, según el Observatorio de Amenazas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). A su juicio, la combinación de calor y falta de precipitaciones golpea los cultivos, la ganadería, los ecosistemas y las fuentes de agua.

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Las declaraciones fueron hechas en el programa de radio de 105.3. González señaló que los efectos asociados al fenómeno de El Niño se suman a tendencias más amplias vinculadas con el cambio climático, con períodos secos más prolongados y lluvias concentradas en lapsos cortos.

La UNES advirtió que la crisis hídrica en El Salvador tiene una dimensión regional por la dependencia de la cuenca del río Lempa de los aportes de Guatemala y Honduras. EFE/ Rodrigo Sura
La UNES advirtió que la crisis hídrica en El Salvador tiene una dimensión regional por la dependencia de la cuenca del río Lempa de los aportes de Guatemala y Honduras. EFE/ Rodrigo Sura

El caudal de los ríos disminuye pese a episodios de lluvia intensa

El director ambientalista afirmó que, durante las últimas tres o cuatro décadas, las fuentes superficiales del país han reducido su caudal. “Todas las fuentes superficiales de agua en el país han disminuido su caudal, es decir, disminuyen el agua que transportan”, indicó.

Según González, la disminución responde a cambios en el régimen de lluvias, pero también a la deforestación y a la impermeabilización del suelo. Explicó que las precipitaciones intensas ya no permiten una recarga hídrica sostenida, pues gran parte del agua corre por la superficie y provoca inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos.

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“Hoy no tenemos ya temporal, lo que tenemos es que está nublado, pero llueve media hora muy fuerte y se para”, afirmó. Para el especialista, este patrón reduce la infiltración y limita la recuperación de acuíferos, ríos y quebradas.

El río Lempa representa un caso particular por su carácter trinacional. “Ha disminuido su caudal, pero dependemos mucho de Guatemala y Honduras para que se mantenga”, dijo González. Añadió que el Lempa aporta cerca del 60% del agua superficial disponible en El Salvador y abastece a una parte importante de la población.

Luis González afirmó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que el MARN registró 15 récords de temperatura en ese período. (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)
Luis González afirmó que agosto fue el mes más seco desde 1971 y que el MARN registró 15 récords de temperatura en ese período. (Foto cortesía Gobierno de El Salvador)

La sequía impacta en la energía, la producción agrícola y el abastecimiento

La baja de los caudales también puede afectar la generación hidroeléctrica. González señaló que una menor disponibilidad de agua obliga a recurrir a otras fuentes, como combustibles fósiles, que pueden elevar los costos de producción de electricidad.

“Cuando disminuye la matriz en el tema hidroeléctrico, pues le aumentan el tema del búnker”, expresó. Aunque mencionó que el país cuenta con fuentes fotovoltaicas y geotérmicas, advirtió que la reducción de agua añade presión sobre el sistema energético.

En el sector agrícola, la sequía ha golpeado con mayor fuerza al oriente del país, en especial La Unión, San Miguel, el sur de Usulután y parte de Morazán. González afirmó que en esas zonas ya hubo pérdidas de maíz y frijol, mientras el ganado enfrenta falta de agua y temperaturas elevadas.

La deforestación, la impermeabilización del suelo y las lluvias intensas reducen la recarga hídrica y favorecen inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos. REUTERS/Jose Cabezas
La deforestación, la impermeabilización del suelo y las lluvias intensas reducen la recarga hídrica y favorecen inundaciones, derrumbes y arrastre de sedimentos. REUTERS/Jose Cabezas

La minería en países vecinos aparece como un riesgo adicional

González advirtió que la conservación de la cuenca depende también de las decisiones que se adopten fuera de El Salvador. “Si allá desarrollan minería metálica, deforestan, pues va a haber cada vez menos agua que llegue por el río Lempa”, afirmó.

Mencionó el caso de la mina Cerro Blanco, ubicada en Guatemala, cerca de la zona de nacimiento del Lempa. Según explicó, la empresa que adquirió el proyecto prepara un nuevo estudio de impacto ambiental tras observaciones de las autoridades guatemaltecas. “Hoy por hoy está detenido, pero eso puede cambiar”, afirmó sobre ese proyecto minero en Guatemala.

En Honduras, indicó que existen proyectos mineros en la zona fronteriza que permanecen en fase de exploración. “Con solo uno podría afectar la cuenca del río Lempa u otras cuencas compartidas como Guascorán”, señaló González.

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