Guatemala

Guatemala ajusta el Sistema Integral de Precios para medir mejor el comportamiento de los precios

La revisión metodológica busca hacer más comparables los indicadores y acercarlos a la estructura económica vigente, con el fin de orientar decisiones públicas, programas sociales y el seguimiento del poder adquisitivo de los hogares

Asistentes sentados en mesas redondas observan una pantalla azul con una presentación sobre el Índice de Precios del Productor
Un ponente expone los aspectos metodológicos del Índice de Precios del Productor durante una conferencia organizada por el Instituto Nacional de Estadística. (INE Guatemala)
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El Instituto Nacional de Estadística presentó ajustes metodológicos en el Sistema Integral de Precios para fortalecer los indicadores con los que mide el comportamiento de los precios en Guatemala, una actualización que busca ofrecer datos más comparables y más cercanos a la estructura actual de la economía para orientar decisiones públicas, programas sociales y el seguimiento del poder adquisitivo de los hogares.

Durante la reunión del Comité de Usuarios del SIP, el instituto expuso cambios que abarcan precios al consumidor, costos de construcción, comercio mayorista, producción y alimentos. El objetivo, según la entidad, es que la información responda mejor a las condiciones vigentes del país y a las necesidades de quienes utilizan estas estadísticas.

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En el encuentro participaron representantes de los sectores público, privado y académico. Ese espacio técnico sirvió para socializar los avances y reafirmar el papel del instituto como rector de las estadísticas oficiales.

Un hombre habla con un micrófono junto a una pantalla azul con un diagrama organizacional, frente a un público sentado en mesas
Un expositor del Instituto Nacional de Estadística de Guatemala presenta un esquema sobre la estructura de la vivienda social durante una conferencia. (INE Guatemala)

El sistema incorpora cambios en consumo, construcción, comercio y producción

El Sistema Integral de Precios agrupa los distintos índices que elabora el Instituto Nacional de Estadística y funciona como una plataforma común para generar información comparable. De acuerdo con el organismo, sus metodologías buscan mantenerse alineadas con buenas prácticas internacionales.

Entre las novedades figura la revisión conceptual del IPCxy, una herramienta vinculada con el seguimiento de las variaciones de precios y del comportamiento de los mercados. El análisis presentado se concentró en su importancia y en sus aspectos conceptuales para fortalecer su utilidad entre usuarios institucionales y analistas.

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El Índice de Costos de la Construcción incorporó evaluaciones enfocadas en viviendas sociales con acabados. Ese enfoque apunta a un segmento de alto interés social y aporta insumos para el seguimiento de costos en políticas de hábitat.

En el caso del IPM, el índice de precios al por mayor, el INE actualizó el año de referencia. La modificación busca que los resultados representen de mejor forma la estructura actual del comercio mayorista.

El IPP amplió su cobertura con la incorporación de la actividad agropecuaria. Con ese cambio, el indicador deja de limitarse a la manufactura y permite observar variaciones de precios desde las primeras etapas de la cadena productiva, antes de que los bienes lleguen al consumidor.

Esa ampliación responde de forma directa a una pregunta central sobre el alcance de la actualización: el SIP ahora cubre con mayor detalle el trayecto de los precios desde el primer eslabón de la oferta hasta el consumo final. La información resultante permite detectar presiones de costos en distintos puntos de la economía.

Un hombre con traje habla junto a la bandera de Guatemala y una pantalla que expone un esquema sobre indicadores de construcción
Un expositor del Instituto Nacional de Estadística presenta las características de los indicadores de construcción durante un evento en Guatemala. (INE Guatemala)

El monitoreo de alimentos se vincula con la seguridad alimentaria

El instituto también presentó el seguimiento del indicador ODS 2.c.1, diseñado para identificar anomalías en los precios de los alimentos. Ese monitoreo está vinculado con la meta 2.c de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, centrada en limitar la volatilidad extrema de los mercados alimentarios.

La utilidad de ese instrumento, según la explicación oficial, radica en facilitar información oportuna para el seguimiento de la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, ofrece una base para observar movimientos atípicos en productos sensibles para los hogares.

El SIP no está pensado solo para difundir cifras. El INE sostuvo que su propósito es ofrecer una base estadística sólida para la planificación pública, el diseño de programas sociales y la comprensión de la dinámica económica nacional.

Dentro de ese proceso de fortalecimiento, la entidad mantiene acciones de modernización del sistema. Entre ellas figura el uso de herramientas tecnológicas para mejorar la recopilación y el procesamiento de precios.

El organismo también impulsa metodologías orientadas a mantener la producción estadística en línea con estándares internacionales. Ese esfuerzo, indicó la institución, forma parte de una mejora continua de la calidad, pertinencia y oportunidad de la información oficial.

La actualización de estos indicadores permite seguir de manera más precisa la evolución de precios al consumidor, al productor, en la construcción, en el comercio mayorista y en los alimentos. Los detalles técnicos de esta producción estadística oficial pueden consultarse en ine.gob.gt.

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