Uno de los países más felices del mundo reabrió el cupo de visas de trabajo para jóvenes argentinos: cómo aplicar

Copenhague, capital de Dinamarca

Guardar

Los jóvenes argentinos de entre 18 y 30 años pueden solicitar desde el 1° de septiembre una visa Working Holiday para residir hasta 12 meses en Dinamarca, con autorización para trabajar de forma asalariada durante nueve meses y realizar estudios o cursos por un período de hasta seis meses.

El programa prevé 150 permisos anuales para ciudadanos argentinos, divididos en dos etapas. La segunda comenzó esta semana y permite completar el cupo disponible para este año. Las autorizaciones se otorgan por orden de llegada, por lo que conseguir un turno y presentar la documentación dentro de los plazos resulta determinante.

PUBLICIDAD

Según el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, publicado por la Universidad de Oxford en conjunto con Gallup y la ONU, se trata de tercer país más feliz del mundo, sólo detrás de Finlandia e Islandia (Argentina ocupa el puesto 44).

Strøget, la zona peatonal y comercial más famosa de Copenhague (Visit Copenhague).

La alternativa ofrece una vía para quienes buscan una experiencia temporal en Europa sin la exigencia de contar previamente con un contrato laboral, un título universitario o una profesión específica. El objetivo principal del permiso debe ser vacacionar y conocer el país, mientras que el empleo funciona como un recurso para financiar parte de la estadía.

PUBLICIDAD

El primer paso es reservar una cita en Buenos Aires

La solicitud debe iniciarse con la reserva de un turno presencial en VFS Global Buenos Aires, el centro que recibe la documentación para este tipo de visados. Una vez confirmada la cita, el postulante deberá avanzar con el expediente ante el Servicio Danés de Inmigración y de Integración Internacional (SIRI).

Entre los trámites requeridos figura la obtención del número de identificación del caso, el pago de las tasas correspondientes y la presentación del formulario WH1. La gestión es personal y debe realizarse desde la Argentina; las solicitudes efectuadas desde otros países pueden ser rechazadas.

PUBLICIDAD

En la cita, los aspirantes deberán presentar el pasaporte, los comprobantes de pago, el formulario firmado y la documentación que acredite que cumplen las condiciones del programa. También deberán registrar sus datos biométricos, que incluyen fotografía y huellas dactilares.

El plazo informado para recibir una respuesta puede alcanzar hasta tres meses, aunque las autoridades danesas pueden extenderlo a cuatro si requieren información adicional.

PUBLICIDAD

Los postulantes deben acreditar fondos y seguro médico

Para acceder a la Working Holiday en Dinamarca, es necesario ser ciudadano argentino y residir habitualmente en el país. La edad máxima es de 30 años al momento de realizar el trámite: quienes ya hayan cumplido 31 no podrán aplicar.

Los interesados deben contar con un pasaporte vigente al menos 15 meses después de la fecha prevista de salida, no haber utilizado antes este permiso en Dinamarca y no viajar con hijos u otros familiares a cargo. Cada solicitud es individual.

PUBLICIDAD

También se exige acreditar recursos propios equivalentes a 15.000 coronas danesas, cerca de USD 2.300, para afrontar los gastos iniciales. A eso se suma la obligación de contratar un seguro médico que cubra la estadía, incluida la hospitalización, y contar con un pasaje de regreso a la Argentina o con dinero suficiente para adquirirlo.

El permiso no habilita el trabajo por cuenta propia ni la creación de un emprendimiento. La visa permite empleos asalariados y temporales, siempre dentro del límite de nueve meses establecido por el programa.

PUBLICIDAD

Turismo, gastronomía y tareas estacionales entre las opciones laborales

Quienes obtengan el permiso podrán entrar y salir de Dinamarca durante la vigencia de la visa. Durante ese período, podrán buscar empleos vinculados con hoteles, restaurantes, cocina, limpieza, empaquetado de productos y actividades agrícolas estacionales.

La demanda laboral cambia según el momento del año. Los meses de verano suelen ampliar las opciones en turismo y gastronomía, mientras que hacia fin de año pueden aumentar las búsquedas en cocina, limpieza y empaquetado.

PUBLICIDAD

El programa también permite cursar estudios por hasta seis meses. Los argentinos que establezcan su residencia y cumplan los requisitos locales podrán acceder, además, a clases de danés.

La disponibilidad de turnos en VFS Global Buenos Aires y el límite de permisos serán los dos factores centrales para quienes quieran iniciar el proceso antes de que se complete el cupo anual.

PUBLICIDAD