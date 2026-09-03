De Ninja Gaiden a Ikari Warriors: el nuevo contenido de Nintendo Switch Online para septiembre

Nintendo sumó tres juegos al catálogo Nintendo Classics para suscriptores de Nintendo Switch Online, con nuevos títulos disponibles en NES a través del servicio, según informó la compañía en su sitio oficial.
La actualización incorpora Ninja Gaiden III, tercera y última entrega de la saga protagonizada por Ryu Hayabusa, con una trama centrada en la búsqueda del responsable de la muerte de Irene.
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También se agregó un juego de acción y disparos de 1987 para Nintendo Entertainment System en el que se debe infiltrar una base enemiga como los soldados Paul y Vince, con munición limitada, objetos potenciadores y la posibilidad de pilotear tanques y helicópteros.
El tercer título es R.C. Pro-Am II, secuela de 1992 para NES con 24 pistas y carreras de hasta dos jugadores, además de mejoras para el vehículo que se compran con los premios obtenidos y dos juegos de bonificación: TUG O’ TRUCK CHALLENGE y THE DRAG RACE.
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Nintendo indicó que quienes no tengan suscripción pueden iniciar una prueba gratuita de 7 días de Nintendo Switch Online. La empresa aclaró que la prueba requiere una cuenta Nintendo y que, si no se cancela, se convierte automáticamente en una suscripción de pago recurrente por 30 días al precio vigente, con disponibilidad sujeta a país y términos de compra.
Cómo acceder a Nintendo Switch Online
Para acceder a Nintendo Switch Online, los usuarios deben contar con una cuenta Nintendo y contratar el servicio desde la consola o las opciones de la cuenta. Quienes aún no tengan suscripción pueden iniciar una prueba gratuita de siete días.
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Al finalizar ese período, si no cancelan la prueba, esta se convierte automáticamente en una suscripción de pago recurrente por 30 días, al precio vigente.
El servicio permite acceder al catálogo Nintendo Classics, que incluye títulos disponibles para NES. La disponibilidad puede variar según el país y está sujeta a los términos de compra establecidos por Nintendo para cada usuario.
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Mario Kart 8 se actualiza gratis
Nintendo lanzó una actualización gratuita para Mario Kart 8 Deluxe que ya está disponible e incorpora mejoras para Nintendo Switch 2, según informó la compañía en su sitio oficial.
La principal novedad permite disputar carreras en pantalla dividida con hasta ocho jugadores en una misma consola, siempre que haya controles suficientes para el modo multijugador.
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El parche también habilita la conexión de una cámara USB compatible, que se vende por separado, para utilizar CameraPlay. Esta función muestra los rostros de los jugadores en pantalla durante las carreras.
Nintendo indicó que CameraPlay solo está disponible en partidas de dos a cuatro jugadores. De igual forma, puede utilizarse en línea mediante GameChat, con conexión a internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una cuenta Nintendo.
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Además, la actualización incorpora compatibilidad con la pantalla de Nintendo Switch 2 y televisores de alta resolución, con una imagen más nítida y menores tiempos de carga.
Para instalarla, los usuarios deben encender una Nintendo Switch 2 y conectarla a internet. La actualización es gratuita y añade funciones específicas para esta consola.
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Mario Kart 8 Deluxe es un juego de carreras de Nintendo en el que los participantes eligen personajes y vehículos para competir en circuitos del Reino Champiñón.
Las carreras combinan velocidad, derrapes y objetos capaces de modificar el resultado. Caparazones, plátanos, champiñones y otros potenciadores permiten atacar a los rivales, defenderse o conseguir un impulso.
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La edición Deluxe reúne los circuitos y el contenido descargable de la versión original para Wii U. Además, suma personajes, vehículos y un modo batalla renovado.
El juego cuenta con 48 circuitos base y permite jugar copas, carreras individuales, contrarrelojes y enfrentamientos de batalla. Incorpora asistencia de conducción inteligente para jugadores principiantes y una modalidad de 200 cc para competencias más veloces.
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