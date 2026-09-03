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De Ninja Gaiden a Ikari Warriors: el nuevo contenido de Nintendo Switch Online para septiembre

Nintendo Switch Online da acceso a juegos clásicos de consolas como NES a través del catálogo Nintendo Classics.

FILE PHOTO: The logo of Japanese video game company Nintendo is displayed at the Nintendo Tokyo store, Japan Nov. 19, 2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo
FILE PHOTO: The logo of Japanese video game company Nintendo is displayed at the Nintendo Tokyo store, Japan Nov. 19, 2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo
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Nintendo sumó tres juegos al catálogo Nintendo Classics para suscriptores de Nintendo Switch Online, con nuevos títulos disponibles en NES a través del servicio, según informó la compañía en su sitio oficial.

La actualización incorpora Ninja Gaiden III, tercera y última entrega de la saga protagonizada por Ryu Hayabusa, con una trama centrada en la búsqueda del responsable de la muerte de Irene.

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También se agregó un juego de acción y disparos de 1987 para Nintendo Entertainment System en el que se debe infiltrar una base enemiga como los soldados Paul y Vince, con munición limitada, objetos potenciadores y la posibilidad de pilotear tanques y helicópteros.

El logotipo de Nintendo Switch Online sobre fondo rojo junto a las portadas de los videojuegos Ninja Gaiden III, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am II
Las portadas de Ninja Gaiden III, Ikari Warriors y R.C. Pro-Am II ilustran la incorporación de juegos de Nintendo Entertainment System al catálogo de Nintendo Switch Online. (Nintendo)

El tercer título es R.C. Pro-Am II, secuela de 1992 para NES con 24 pistas y carreras de hasta dos jugadores, además de mejoras para el vehículo que se compran con los premios obtenidos y dos juegos de bonificación: TUG O’ TRUCK CHALLENGE y THE DRAG RACE.

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Nintendo indicó que quienes no tengan suscripción pueden iniciar una prueba gratuita de 7 días de Nintendo Switch Online. La empresa aclaró que la prueba requiere una cuenta Nintendo y que, si no se cancela, se convierte automáticamente en una suscripción de pago recurrente por 30 días al precio vigente, con disponibilidad sujeta a país y términos de compra.

Pantalla de un videojuego pixelado con un personaje ninja sobre una plataforma metálica y marcadores de juego en la parte superior
El personaje principal se desplaza por un escenario industrial en una partida del videojuego Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom. (Nintendo)

Cómo acceder a Nintendo Switch Online

Para acceder a Nintendo Switch Online, los usuarios deben contar con una cuenta Nintendo y contratar el servicio desde la consola o las opciones de la cuenta. Quienes aún no tengan suscripción pueden iniciar una prueba gratuita de siete días.

Al finalizar ese período, si no cancelan la prueba, esta se convierte automáticamente en una suscripción de pago recurrente por 30 días, al precio vigente.

El servicio permite acceder al catálogo Nintendo Classics, que incluye títulos disponibles para NES. La disponibilidad puede variar según el país y está sujeta a los términos de compra establecidos por Nintendo para cada usuario.

Pantalla de un videojuego en vista isométrica con tres coches sobre una pista gris flanqueada por hierba verde
Tres automóviles en miniatura compiten en una pista durante una partida del videojuego R.C. Pro-Am II. (Nintendo)

Mario Kart 8 se actualiza gratis

Nintendo lanzó una actualización gratuita para Mario Kart 8 Deluxe que ya está disponible e incorpora mejoras para Nintendo Switch 2, según informó la compañía en su sitio oficial.

La principal novedad permite disputar carreras en pantalla dividida con hasta ocho jugadores en una misma consola, siempre que haya controles suficientes para el modo multijugador.

El parche también habilita la conexión de una cámara USB compatible, que se vende por separado, para utilizar CameraPlay. Esta función muestra los rostros de los jugadores en pantalla durante las carreras.

Nintendo indicó que CameraPlay solo está disponible en partidas de dos a cuatro jugadores. De igual forma, puede utilizarse en línea mediante GameChat, con conexión a internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una cuenta Nintendo.

Mario en un vehículo junto al logotipo de Mario Kart 8 Deluxe, el texto Free update y seis capturas de pantalla de carreras
El videojuego Mario Kart 8 Deluxe promociona una actualización gratuita con imágenes de carreras en pantalla dividida. (Nintendo)

Además, la actualización incorpora compatibilidad con la pantalla de Nintendo Switch 2 y televisores de alta resolución, con una imagen más nítida y menores tiempos de carga.

Para instalarla, los usuarios deben encender una Nintendo Switch 2 y conectarla a internet. La actualización es gratuita y añade funciones específicas para esta consola.

Mario Kart 8 Deluxe es un juego de carreras de Nintendo en el que los participantes eligen personajes y vehículos para competir en circuitos del Reino Champiñón.

Mosaico con ocho divisiones de pantalla donde aparecen personajes de Nintendo conduciendo vehículos de carreras en diferentes tramos
Ocho jugadores compiten de forma simultánea en una pista de carreras mediante la modalidad de pantalla dividida en Mario Kart 8 Deluxe. (Nintendo)

Las carreras combinan velocidad, derrapes y objetos capaces de modificar el resultado. Caparazones, plátanos, champiñones y otros potenciadores permiten atacar a los rivales, defenderse o conseguir un impulso.

La edición Deluxe reúne los circuitos y el contenido descargable de la versión original para Wii U. Además, suma personajes, vehículos y un modo batalla renovado.

El juego cuenta con 48 circuitos base y permite jugar copas, carreras individuales, contrarrelojes y enfrentamientos de batalla. Incorpora asistencia de conducción inteligente para jugadores principiantes y una modalidad de 200 cc para competencias más veloces.

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