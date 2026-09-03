Ahora podrás hablar con Gmail, Docs y Keep: Google añade nuevas funciones de IA gratis

Google lanza nuevas funciones de IA por voz para Gmail, Docs y Keep. (Google)

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Google ha comenzado a lanzar nuevas funciones de inteligencia artificial conversacional para Gmail, Docs y Keep que permitirán a los usuarios interactuar con estas aplicaciones mediante la voz y el lenguaje natural. Las herramientas, impulsadas por Gemini, servirán para hacer preguntas sobre los correos electrónicos, crear borradores de documentos o tomar notas sin necesidad de escribir.

La compañía presentó estas funciones por primera vez en mayo, durante su conferencia Google I/O, y las ha denominado Gmail Live, Docs Live y Keep Live. Su objetivo es facilitar una interacción más directa con las aplicaciones de productividad de Google, permitiendo que los usuarios hablen con la inteligencia artificial para buscar información o realizar determinadas tareas.

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El despliegue comenzará en inglés y estará disponible tanto en dispositivos Android como en iOS. La llegada de estas herramientas forma parte de una estrategia más amplia para integrar las funciones de voz y la IA generativa en las principales aplicaciones de Google.

Google cuenta con nuevas funciones de voz para algunas de sus herramientas.

Gmail permitirá preguntar directamente por los correos

Gmail Live permitirá utilizar un asistente basado en Gemini para realizar preguntas sobre el contenido de la bandeja de entrada. En lugar de escribir palabras concretas en el buscador y revisar manualmente los resultados, el usuario podrá formular una pregunta utilizando lenguaje natural.

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La inteligencia artificial analizará la información disponible en los correos para responder a la consulta. Durante la conversación, la aplicación también mostrará una transcripción en tiempo real de lo que se está diciendo.

Esta función puede resultar útil para localizar información concreta sin tener que realizar varias búsquedas. Por ejemplo, el usuario podría preguntar por los detalles de un viaje, una compra o una conversación determinada y dejar que Gemini localice la información relevante.

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En Gmail, en lugar de escribir en un cuadro de búsqueda, puedes hacer preguntas a un asistente de IA. (Google)

Docs Live ayudará a crear documentos a partir de la voz

En Google Docs, la nueva función permitirá describir lo que se quiere escribir para que Gemini ayude a elaborar un primer borrador.

El usuario podrá explicar mediante lenguaje natural el contenido que necesita y la inteligencia artificial utilizará esa información para generar una propuesta inicial. Además, Docs Live podrá recurrir a diferentes fuentes del ecosistema de Google, incluyendo Gmail, Drive, Chat y la web.

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Esto permitirá, por ejemplo, pedir la creación de un documento basado en información que ya se encuentre distribuida entre diferentes servicios. La IA podrá utilizar ese contexto para ayudar a organizar y preparar un primer texto.

La herramienta no sustituye necesariamente el proceso de edición posterior, pero busca reducir el tiempo necesario para comenzar a escribir y reunir información.

Puedes usar comandos de voz para que la IA te ayude a escribir. (Google)

Keep se convierte en un bloc de notas controlado por voz

Keep Live, por su parte, está orientado a una interacción más sencilla y cotidiana. La aplicación permitirá registrar ideas sin necesidad de utilizar el teclado.

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El usuario podrá hablar y utilizar Keep como un bloc de notas para guardar información, recordatorios o ideas. La inteligencia artificial también podrá ayudar a recopilar determinados contenidos y organizarlos.

Google pone como ejemplo la posibilidad de pedir una receta o solicitar una lista de ingredientes para preparar un plato concreto, como una shakshuka. La aplicación podrá utilizar la conversación para crear una nota con la información solicitada.

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De esta manera, Keep Live busca transformar una aplicación tradicional de notas en una herramienta con la que el usuario pueda interactuar de forma más natural.

Keep Live te permite usarlo como un bloc de notas para apuntar ideas sin necesidad de escribir. (Google)

Google amplía su apuesta por la voz y Gemini

El lanzamiento de Gmail Live, Docs Live y Keep Live se suma a otros avances recientes de Google relacionados con el uso de la voz.

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En abril, la compañía incorporó una función de dictado entre aplicaciones en su software para Mac. Posteriormente, los teléfonos Pixel 11 recibieron Rambler, una herramienta basada en Gemini diseñada para mejorar el dictado y eliminar las palabras de relleno durante el habla.

Google también presentó en agosto Gemini 3.5 Transcribe, un modelo orientado a tareas de conversión de voz a texto.

Un usuario habla frente a la cámara mientras el modelo Gemini 3.5 Transcribe genera texto en tiempo real en varios idiomas. (Foto: Google)

Con estas novedades, la compañía continúa explorando una forma diferente de utilizar sus aplicaciones. La idea es reducir la dependencia del teclado y permitir que los usuarios puedan buscar información, redactar documentos o guardar ideas simplemente hablando.

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Google ha anunciado además que estas funciones llegarán próximamente a los clientes de Workplace Business, ampliando su disponibilidad más allá de los usuarios individuales de sus planes de inteligencia artificial.