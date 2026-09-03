Honduras

Estados Unidos cierra la puerta a una nueva prórroga del TPS para hondureños

La Cancillería informó que continuará brindando orientación a los beneficiarios, mientras cada caso es evaluado en busca de posibles vías de regularización migratoria

La canciller Mireya Agüero anuncia que Honduras orientará a los beneficiarios del TPS caso por caso.
La canciller Mireya Agüero anuncia que Honduras orientará a los beneficiarios del TPS caso por caso.
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El Gobierno de Estados Unidos no concederá un plazo adicional para que los hondureños beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) permanezcan bajo ese mecanismo migratorio, confirmó la canciller Mireya Agüero, tras conocerse el resultado de las gestiones realizadas por Honduras ante las autoridades estadounidenses.

La decisión fue comunicada tras una reunión entre el embajador hondureño en Washington, Roberto Flores Bermúdez, y funcionarios del Gobierno de Estados Unidos.

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Con ello, quedó descartada la posibilidad de ampliar nuevamente el período solicitado por las autoridades hondureñas para facilitar la transición de los compatriotas protegidos por el TPS.

La canciller explicó que el Gobierno de Honduras había planteado formalmente la petición a Washington con el objetivo de conseguir un período adicional para que los beneficiarios tuvieran más tiempo para analizar su situación migratoria y buscar alternativas.

Agüero señaló que, pese a que la petición de Honduras no prosperó, las autoridades nacionales continuarán acompañando a los compatriotas mediante información y orientación sobre las opciones que eventualmente podrían estar disponibles para ellos.

Ante el nuevo escenario, la Secretaría de Relaciones Exteriores y los consulados hondureños en Estados Unidos concentrarán parte de sus esfuerzos en orientar a los ciudadanos sobre las distintas posibilidades de regularización migratoria.

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Orientación caso por caso

La canciller enfatizó que no existe una única alternativa aplicable a todos los beneficiarios del TPS, por lo que la situación de cada persona debe ser revisada de acuerdo con sus circunstancias particulares.

“Hay oportunidades diferentes para muchos de nuestros conciudadanos en este proceso”, manifestó Agüero al referirse a las opciones que podrían existir para algunos de los hondureños afectados por el cierre de esta protección migratoria.

La funcionaria recomendó a los beneficiarios evitar tomar decisiones basadas únicamente en información difundida en redes sociales o por personas que no estén calificadas para brindar asesoría migratoria.

Instó a los hondureños a buscar asistencia jurídica especializada y a utilizar como referencia la información oficial preparada por la Cancillería y la red consular hondureña.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios del TPS buscar asistencia jurídica especializada y evitar decisiones basadas en redes sociales o asesorías no calificadas.
Las autoridades recomendaron a los beneficiarios del TPS buscar asistencia jurídica especializada y evitar decisiones basadas en redes sociales o asesorías no calificadas.

Uno de los principales mensajes de las autoridades hondureñas es que la terminación de la protección temporal no implica que todos los beneficiarios deban enfrentar exactamente el mismo escenario.

Las posibilidades migratorias dependen de factores particulares de cada persona, entre ellos su historial migratorio y las condiciones que puedan permitirle acogerse a otros mecanismos contemplados en la legislación estadounidense.

Qué implica el fin del TPS

Por ello, la Cancillería considera fundamental que los beneficiarios conozcan su situación antes de tomar cualquier determinación y que reciban asesoría profesional para identificar las opciones disponibles en cada caso.

Los consulados hondureños también forman parte de este esfuerzo de orientación, especialmente ante la preocupación que genera entre las familias la finalización de un programa que durante años permitió a numerosos compatriotas residir y trabajar legalmente en Estados Unidos bajo protección temporal.

La canciller dejó claro que la situación del TPS es uno de los asuntos que forman parte de una agenda bilateral más extensa entre Honduras y Estados Unidos.

Agüero destacó que el país norteamericano constituye uno de los principales socios estratégicos de Honduras y que ambas naciones mantienen vínculos que abarcan diferentes áreas de interés.

Entre esos ámbitos mencionó el comercio, la inversión, la seguridad, la infraestructura y la cooperación, sectores que, según la funcionaria, continúan formando parte de la relación entre ambos gobiernos.

La canciller Mireya Agüero anuncia que Honduras orientará a los beneficiarios del TPS caso por caso
La canciller Mireya Agüero anuncia que Honduras orientará a los beneficiarios del TPS caso por caso

La decisión estadounidense sobre el TPS también generó interrogantes respecto de la posibilidad de que el tema migratorio tenga repercusiones en otros programas de cooperación entre Honduras y Estados Unidos.

Sobre este punto, Agüero descartó que el cierre de la protección temporal deba interpretarse automáticamente como una señal de deterioro generalizado de la relación bilateral.

Las autoridades consulares reiteran la recomendación principal es acudir a profesionales del derecho migratorio y consultar directamente los canales oficiales de la Cancillería y de los consulados hondureños en Estados Unidos.

La canciller Agüero reiteró que Honduras mantiene una relación de larga data con Estados Unidos y que el vínculo bilateral trasciende el ámbito migratorio.

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