Sociedad

Sobrevivió a tres graves accidentes y un patrullero lo atropelló al salir del hospital: “No me quedan más vidas”

A sus 21 años, Alexis sufrió una caída desde un tercer piso, un accidente con su moto y llevaba varios días internado por una triple fractura de fémur. Tras recibir el alta, fue embestido mientras esperaba un remis en silla de ruedas junto a su acompañante y ahora deberá afrontar su sexta cirugía

Alexis Hospital Cullen
Alexis llevaba 20 días internado en el Hospital Cullen de Santa Fe y esperaba un remis en silla de ruedas cuando el patrullero lo embistió contra las rejas del ingreso (Foto: Cadena3 Rosario)
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Alexis tiene 21 años y, a pesar de su corta edad, acumuló varios hechos a su historia clínica que rozan lo insólito: cayó de un tercer piso, se fracturó el fémur en un accidente de moto y, cuando por fin recibía el alta hospitalaria, un patrullero perdió el control y lo embistió en la puerta misma del hospital donde acababa de ser operado. “Ya no me quedan más vidas”, dijo él.

Llevaba 20 días internado en el Hospital Cullen de Santa Fe tras la fractura de fémur en tres partes que sufrió en un incidente vial. Operado y con el alta en mano, esperaba en silla de ruedas junto a un amigo en la vereda de la guardia a un remis, cuando un móvil policial que intentaba maniobrar para despejar el paso a una ambulancia que ingresaba en código rojo perdió el control y los embistió a ambos contra las rejas del ingreso.

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Lo operaron, recibía el alta en silla de ruedas y un patrullero lo atropelló adentro del hospital
Las autoridades del hospital Cullen informaron que los pacientes heridos se encontraban estables y que las causas del siniestro en Santa Fe siguen bajo investigación

Según reconstruyó Alexis en diálogo con Cadena 3 Rosario, el patrullero estaba detenido en medio de la calle atendiendo una pelea ocurrida momentos antes. Cuando el agente intentó poner en marcha la camioneta, tuvo dificultades para hacerlo. “Se ve que se puso como nervioso, se le fue la camioneta y vino derecho a nosotros. Nos agarró bien de lleno y nos estampilló contra las rejas”, describió el joven. El impacto derribó la estructura de acceso y el vehículo policial terminó dentro del sector de admisión.

Al intentar incorporarse después del choque, Alexis miró hacia abajo y vio lo que temía. “Cuando me quise sentar, me vi toda la pierna doblada otra vez y empecé a gritar”, recordó. Los médicos ya le anticiparon que los tornillos colocados en la zona de la rodilla durante la cirugía previa se desplazaron con el impacto, por lo que deberá someterse a una nueva intervención. “Ya voy por la sexta cirugía”, lamentó.

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Lo operaron, recibía el alta en silla de ruedas y un patrullero lo atropelló adentro del hospital
El episodio en el hospital José María Cullen ocurrió mientras la Policía de Santa Fe intervenía en una pelea entre cuidacoches en la avenida Freyre

Además de él, su acompañante de 21 años registró traumatismos en las piernas y quedó en observación. El conductor del patrullero, de 31 años, sufrió contusiones leves y también fue revisado. Una mujer de 57 años que se arrojó al suelo para evitar ser embestida fue atendida y no presentó lesiones de gravedad. La subdirectora del hospital, la doctora Amanda Sánchez, confirmó que los tres lesionados asistidos se encontraban estables y fuera de peligro al momento de su declaración.

Alexis Hospital Cullen
El móvil policial estaba detenido atendiendo una pelea entre cuidacoches cuando intentó maniobrar para despejar el paso a una ambulancia en código rojo y perdió el control (Foto: Cadena3 Rosario)

Lo del martes, sin embargo, no es el primer capítulo difícil en la vida de Alexis. Antes de la fractura de fémur, había sufrido una caída desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil en Esperanza. “Me patiné con arenilla y me caí. Me trituré todo el hueso del codo, me rompí dos muelas y dos dientes y me clavé una tabla en la cabeza”, relató. A esos episodios se suman otras lesiones y cirugías previas: una hernia y un accidente en el que un clavo le atravesó la mano.

Pese a la acumulación de golpes, Alexis dice intentar tomarse las situaciones con humor. “Fue algo inexplicable, pero bueno, son cosas que pueden pasar. No se ven todos los días”, afirmó sobre el último accidente. Reconoció que tanto este episodio como los anteriores los asume casi como una broma, aunque la realidad es otra: una nueva operación lo espera y su recuperación, una vez más, quedó interrumpida antes de haber comenzado.

La subdirectora del hospital José María Cullen, Amanda Zárate, brindó precisiones sobre el estado de salud de los involucrados. “Producto del accidente tenemos tres pacientes que se encuentran al momento en la guardia del hospital, se encuentran estables, sin ninguna herida de gravedad hasta el momento y siendo controlados por el equipo de salud”, sostuvo en El Litoral. Sobre el joven que había recibido el alta, agregó: “Sí, uno de los pacientes había sido dado de alta, pero se encuentra estable y siendo evaluado por el equipo de la guardia y por el servicio de cabecera que lo venía atendiendo”.

Respecto de las circunstancias del siniestro, la subdirectora fue cautelosa. “Por supuesto que eso va a ser materia de investigación, pero bueno, mientras ingresaba una ambulancia con un código rojo, había un patrullero que se encontraba obstaculizando el paso y cuando se decide mover ese móvil, bueno, ocurre el accidente. Todo lo demás está siendo investigado”, señaló.

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