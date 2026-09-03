Lewis Hamilton contó los secretos de la Ferrari F-40 que restauró: apenas 69 kilómetros, 30 años guardada debajo de una funda y una sorpresa en el motor

Lewis Hamilton hizo una producción de fotos con su flamante F-40 en el trazo abandonado del circuito de Monza

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En la conferencia de prensa de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) previa al Gran Premio de Italia, Lewis Hamilton narró con detalle el proceso que lo llevó a adquirir y restaurar la Ferrari F40 con la que llegó este jueves al Autodromo Nazionale de Monza. Le preguntaron por qué y cuándo había comprado el ejemplar. Hamilton no dudó y dijo que era “el auto de mis sueños”.

El piloto explicó que el proceso no fue breve. “Llevaba un tiempo buscándolo y quería uno con poco kilometraje. Quería uno con historia, y han salido muchos en subasta en los últimos dos años, algunos con poco kilometraje, pero no eran particularmente especiales, o tal vez la pintura había sido repintada o algo así. Quería encontrar el más auténtico”, señaló, según la reproducción de la conferencia realizada por la FIA.

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El ejemplar que terminó comprando tenía un historial concreto: su propietario lo retiró de la fábrica en Maranello, lo condujo hasta su garage a menos de 100 kilómetros y lo dejó estacionado para siempre. “Quería encontrar el más auténtico. Logré encontrar este que el dueño había comprado, conducido desde Maranello hasta su casa, 69 kilómetros, y luego lo aparcó y nunca más lo volvió a arrancar. La puerta del pasajero nunca se había abierto, ¿sabes? Solo tenía esta funda puesta y todo ese polvo. Entonces la decisión fue algo así como: ‘¿Qué hago? ¿Lo conservo como una pieza de arte, lo dejo todo polvoriento, o lo hago limpiar?’. Así que me tomó un tiempo decidir, y luego lo hice repintar porque quería conducirlo”, relató Hamilton.

El británico arribó en su flamante F40 restaurada en Maranello

La decisión de restaurarlo —y de llevarlo a Monza— tuvo un razonamiento detrás que Hamilton expuso en la misma respuesta. “Porque me di cuenta, en realidad, de que lo más loco es que, aunque podría estar equivocado, estoy bastante seguro de que ninguno de los pilotos de Ferrari de la historia ha llegado jamás en los coches más geniales que tienen, ya sabes, esos icónicos, el GTO o el F40. Y pensé: ‘Hay que hacerlo’”, afirmó.

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Lo que vino después lo sorprendió aún más. “Lo que también fue una locura es que cuando desmontaron el coche para revisarlo, primero, resistió el paso del tiempo. Todo seguía funcionando. Casi no había que cambiar nada. Y cuando sacaron el motor, descubrieron que el motor tenía el número 44. El número 44 está grabado en el motor. No podía creerlo. Les dije: ‘¿Lo sabían? No puede ser verdad’. Así que se siente como si fuera el destino”, declaró.

La Ferrari F40 que adquirió Hamilton había recorrido 69 kilómetros desde Maranello y permaneció detenida desde entonces.

Hamilton cerró esa primera respuesta con la pregunta que se hizo a sí mismo antes de decidir traer el auto a Italia en la previa del Gran Premio de Fórmula 1 en Monza. “Pensé que era una oportunidad única para destacar la historia de Ferrari en su país de origen, en su carrera. ¿Y cuándo volveré a tener la oportunidad de hacer algo así?”, concluyó.

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La otra pregunta sobre el tema durante la rueda de prensa estuvo vinculada a cuánto peso le asigna Hamilton al legado de Ferrari más allá de las carreras. El piloto respondió que se lo toma muy en serio. “Es una experiencia fenomenal formar parte de esta marca y ver cómo trasciende el deporte y cómo ha conmovido a personas de todo el mundo, con el color, el logotipo y estos autos icónicos”, señaló.

Durante la restauración de la Ferrari F40, el equipo encontró que el motor tenía grabado el número 44 de Hamilton.

En ese marco, recordó que un alto directivo del equipo, al ver el F40 que Hamilton manejó en Japón, le sugirió que la próxima temporada podría llegar en un Ferrari Luce. Su respuesta fue directa: “No es lo mismo que el F40”. Y lo fundamentó: “Las curvas y líneas icónicas y nostálgicas que usaban para construir estos autos en su época, simplemente no hay nada igual. Obviamente, está el F80, que es bastante genial, o el F50, pero este, para mí, lo recuerdo de cuando era niño y tenía todos estos autos alineados, y el auto rojo, el F40, era el indicado. Pero estaba tan lejos de mis pensamientos la idea de que alguna vez tendría la oportunidad de adquirir uno”.

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La entrada al paddock al volante del F40 —con traje negro, corbata, boina, anteojos vintage y un sobretodo beige sobre los hombros— tampoco fue improvisada. Hamilton explicó que la dimensión creativa ocupa un lugar central en su vínculo con Ferrari. “Creo que llegar a los fines de semana de carrera, poder correr y vestirme de rojo es una cosa, pero fuera del deporte hay mucho más que hacer en el ámbito de la moda. Me encanta ser creativo e idear conceptos que a la mayoría de la gente no se le ocurren, al menos dentro de mi equipo”, indicó.

La F40 se restauró en Maranella, en la fábrica de Ferrari

Y trazó una línea directa desde su primer día en el equipo hasta este jueves en Monza: “Espero, ya sabes, que la imagen que tuvimos, la que ideamos para la primera imagen que hicimos en Ferrari ese año, el primer año, ese fue mi concepto, mi creación. Y este fin de semana pasó lo mismo. Se me ocurrió esa idea: ‘Quiero presentarme con este estilo, con este traje, de esta manera’, para rendirle homenaje a este deporte, pero también simplemente para capturar ese momento porque nunca volverá a repetirse”.

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Días antes de su arribo a Monza, Hamilton había publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotografías del vehículo —antes y después de la restauración— junto a un texto en el que explicaba el origen del proyecto. “Mi propio F40. Este es el coche de mis sueños y lo ha sido desde que tengo uso de razón. De niño soñaba con tener uno”, escribió. La publicación acumuló más de 2 millones de “me gusta” y generó una respuesta masiva entre sus seguidores. En las imágenes se veía el motor extraído y distintas secciones del chasis abiertas, lo que indicaba que la intervención había sido integral y no un retoque cosmético. Ferrari planeó fabricar 400 unidades, pero la demanda desbordó esa previsión: salieron de fábrica 1.311 antes de que la producción se cerrara en 1992.

El británico arribó manejando su F40 a Monza

El trabajo quedó en manos de Ferrari Classiche, la división interna de la Scuderia dedicada desde 2006 a restaurar y autenticar vehículos históricos de la marca. Hamilton agradeció públicamente a todos los involucrados: “Muchísimas gracias a todos los que han colaborado en este proyecto. Realmente ha sido un sueño hecho realidad”, escribió, y adelantó que compartiría más material sobre el proceso. “Estoy deseando compartir más cosas con todos ustedes. Estén atentos…”, cerró en esa publicación.

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Este jueves, tras su rimbombante llegada al circuito, Lewis publicó un book de fotos en su cuenta personal de Instagram: “Qué manera de empezar un fin de semana de carrera en Monza. Gracias a todos por acompañarme en este viaje; espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora es momento de correr. ¡Forza Ferrari!”.

LAS FOTOS DE LA FERRARI F-40 QUE PUBLICÓ HAMILTON