El “mito de la víctima perfecta” frena denuncias y refuerza la impunidad de casos de violencia en El Salvador

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador alertó sobre los prejuicios que desacreditan a las víctimas de violencia de género. (Foto Difusión)

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador advirtió que las exigencias sociales sobre cómo debe actuar una mujer que sufrió agresiones pueden obstaculizar el acceso a la justicia y reforzar escenarios de impunidad. La institución abordó el tema en su boletín de septiembre, titulado El mito de la víctima perfecta.

La publicación, elaborada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, señaló que la violencia de género persiste como una de las expresiones más extendidas de desigualdad. A las consecuencias de los ataques se suman prejuicios sociales, institucionales, legales y psicológicos que ponen en duda el relato de quienes denuncian.

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El documento identificó como una de esas ideas el denominado mito de la víctima perfecta, que instala expectativas sobre la conducta, las reacciones y hasta la situación socioeconómica que debería tener una persona para ser considerada creíble.

Cuestionamientos sobre la denuncia y la reacción

De acuerdo con el boletín, muchas mujeres víctimas de violencia de género son cuestionadas porque no denunciaron de inmediato, porque continuaron una relación con el agresor o porque no reaccionaron de la manera que terceros consideran adecuada.

Un boletín institucional de septiembre describe cómo ciertos prejuicios sobre conducta, emoción y entorno pueden convertir el testimonio en sospecha y abrir espacio a la impunidad - Minsa

La Corte sostuvo que esas decisiones pueden estar atravesadas por factores como el miedo, la dependencia económica, el vínculo emocional y la manipulación psicológica ejercida por el agresor. Remarcó que la denuncia tardía o la continuidad de la relación no deberían utilizarse como argumentos para desestimar el testimonio.

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El material también advirtió que algunas víctimas eligen permanecer en silencio por temor a no ser creídas o a enfrentar cuestionamientos en instancias judiciales. Esa situación puede contribuir a la continuidad de los ciclos de violencia y a la impunidad, según la institución.

La evaluación de los casos

El boletín planteó que la sociedad suele esperar que una víctima se muestre vulnerable, emocionalmente afectada y sin antecedentes que puedan ser objeto de cuestionamientos. Cuando una mujer no responde a ese modelo, puede ser juzgada, culpabilizada, desacreditada o revictimizada.

Para la Dirección, la credibilidad de una persona debe evaluarse a partir de los hechos y los antecedentes del caso, sin estereotipos ni expectativas sociales.

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La dependencia judicial subrayó que romper con esas ideas es necesario para asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres. El boletín añadió que las consecuencias de este prejuicio pueden impedir que las instituciones encargadas de brindar protección y justicia cumplan esa función.

La Corte Suprema de Justicia informó que la atención técnica, el análisis y el seguimiento, así como la formación y sensibilización, están a cargo de las oficinas administrativas y jurídicas de la institución.

La Dirección de Atención Integral sostiene que juzgar reacciones, emociones o antecedentes desde estereotipos revictimiza a quienes sufren agresiones y dificulta que las instituciones protejan sus derechos humanos (Imagen referencia Infobae)

El silencio familiar: el mecanismo invisible que perpetúa la violencia de género

La Unidad de Género de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia de la CSJ alertó que el “secreto familiar” en situaciones de violencia machista funciona como una ley implícita de silencio que aísla a la víctima y protege al agresor, bajo el argumento de resguardar “la honra” o la unidad del hogar. La advertencia figura en el boletín oficial N.º 17, fechado en agosto de 2026.

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El boletín describe tres dinámicas que consolidan el pacto de silencio: la normalización del abuso con frases como “así es su carácter” o “está bajo mucho estrés”; la transferencia de culpa, cuando la víctima asume la responsabilidad para no dañar la imagen externa; y la “lealtad invisible”, que instala la idea de que hablar o pedir ayuda es una “traición” al entorno cercano.