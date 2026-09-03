El Salvador

El “mito de la víctima perfecta” frena denuncias y refuerza la impunidad de casos de violencia en El Salvador

La Corte Suprema sostuvo que los prejuicios sobre cómo “debe” actuar una mujer agredida pueden obstaculizar el acceso a la justicia

Juzgados de Arequipa logran récord de producción judicial: 1.900 resoluciones contra agresores de mujeres y menores. (Foto Difusión)
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador alertó sobre los prejuicios que desacreditan a las víctimas de violencia de género. (Foto Difusión)
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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador advirtió que las exigencias sociales sobre cómo debe actuar una mujer que sufrió agresiones pueden obstaculizar el acceso a la justicia y reforzar escenarios de impunidad. La institución abordó el tema en su boletín de septiembre, titulado El mito de la víctima perfecta.

La publicación, elaborada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, señaló que la violencia de género persiste como una de las expresiones más extendidas de desigualdad. A las consecuencias de los ataques se suman prejuicios sociales, institucionales, legales y psicológicos que ponen en duda el relato de quienes denuncian.

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El documento identificó como una de esas ideas el denominado mito de la víctima perfecta, que instala expectativas sobre la conducta, las reacciones y hasta la situación socioeconómica que debería tener una persona para ser considerada creíble.

Cuestionamientos sobre la denuncia y la reacción

De acuerdo con el boletín, muchas mujeres víctimas de violencia de género son cuestionadas porque no denunciaron de inmediato, porque continuaron una relación con el agresor o porque no reaccionaron de la manera que terceros consideran adecuada.

El Ministerio de Salud atendió más de 176 mil casos de violencia en 2025
Un boletín institucional de septiembre describe cómo ciertos prejuicios sobre conducta, emoción y entorno pueden convertir el testimonio en sospecha y abrir espacio a la impunidad - Minsa

La Corte sostuvo que esas decisiones pueden estar atravesadas por factores como el miedo, la dependencia económica, el vínculo emocional y la manipulación psicológica ejercida por el agresor. Remarcó que la denuncia tardía o la continuidad de la relación no deberían utilizarse como argumentos para desestimar el testimonio.

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El material también advirtió que algunas víctimas eligen permanecer en silencio por temor a no ser creídas o a enfrentar cuestionamientos en instancias judiciales. Esa situación puede contribuir a la continuidad de los ciclos de violencia y a la impunidad, según la institución.

La evaluación de los casos

El boletín planteó que la sociedad suele esperar que una víctima se muestre vulnerable, emocionalmente afectada y sin antecedentes que puedan ser objeto de cuestionamientos. Cuando una mujer no responde a ese modelo, puede ser juzgada, culpabilizada, desacreditada o revictimizada.

Para la Dirección, la credibilidad de una persona debe evaluarse a partir de los hechos y los antecedentes del caso, sin estereotipos ni expectativas sociales.

La dependencia judicial subrayó que romper con esas ideas es necesario para asegurar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de las mujeres. El boletín añadió que las consecuencias de este prejuicio pueden impedir que las instituciones encargadas de brindar protección y justicia cumplan esa función.

La Corte Suprema de Justicia informó que la atención técnica, el análisis y el seguimiento, así como la formación y sensibilización, están a cargo de las oficinas administrativas y jurídicas de la institución.

La violencia contra las mujeres en Perú es una crisis urgente, con más del 50% de mujeres afectadas, según la ENDES 2023.
La Dirección de Atención Integral sostiene que juzgar reacciones, emociones o antecedentes desde estereotipos revictimiza a quienes sufren agresiones y dificulta que las instituciones protejan sus derechos humanos (Imagen referencia Infobae)

El silencio familiar: el mecanismo invisible que perpetúa la violencia de género

La Unidad de Género de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia de la CSJ alertó que el “secreto familiar” en situaciones de violencia machista funciona como una ley implícita de silencio que aísla a la víctima y protege al agresor, bajo el argumento de resguardar “la honra” o la unidad del hogar. La advertencia figura en el boletín oficial N.º 17, fechado en agosto de 2026.

El boletín describe tres dinámicas que consolidan el pacto de silencio: la normalización del abuso con frases como “así es su carácter” o “está bajo mucho estrés”; la transferencia de culpa, cuando la víctima asume la responsabilidad para no dañar la imagen externa; y la “lealtad invisible”, que instala la idea de que hablar o pedir ayuda es una “traición” al entorno cercano.

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