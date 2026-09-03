El Salvador

Condenan a ocho años de prisión a un exalcalde salvadoreño acusado de peculado

La condena incluye el reintegro de 36,626.18 dólares por responsabilidad civil, tras una causa por compras municipales entre 2012 y 2016 que vulneraron las leyes de compras públicas, informó Centros Judiciales El Salvador

La sentencia contra José Elías Hernández Hernández también ordenó el pago de USD 36,626.18 por responsabilidad civil en perjuicio de la administración pública. / (Centros Judiciales El Salvador)
La sentencia contra José Elías Hernández Hernández también ordenó el pago de USD 36,626.18 por responsabilidad civil en perjuicio de la administración pública. / (Centros Judiciales El Salvador)
Guardar

El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a ocho años de prisión al exalcalde de Apopa José Elías Hernández Hernández, por el delito de peculado en perjuicio de la administración pública. Además, deberá pagar USD 36,626.18 en concepto de responsabilidad civil, según informó Centros Judiciales El Salvador.

La resolución se refiere a hechos ocurridos entre 2012 y 2016, cuando Hernández dirigía la Alcaldía Municipal de Apopa. Durante ese período, la Fiscalía sostuvo que se hicieron adquisiciones de bienes y servicios en rubros como uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la sentencia, las compras no cumplieron con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), que estaba vigente al momento de los hechos. El tribunal estableció que el entonces alcalde instruyó a empleados municipales para que las adquisiciones favorecieran a su esposa, María Evelinda Serrano de Hernández.

La ley prohibía que los alcaldes, familiares y miembros de los concejos municipales contrataran con las alcaldías. Por esa razón, la investigación identificó el uso de prestanombres que aparecían como proveedores. Los cheques se emitían a nombre de esas personas, quienes cobraban los fondos y luego los entregaban a la esposa del exjefe comunal, también condenada dentro de la misma causa.

PUBLICIDAD

Mano de una persona con túnica negra sosteniendo un mazo de madera sobre una base redonda en un escritorio de madera.
El tribunal estableció que el exalcalde de Apopa instruyó a empleados municipales para favorecer en las adquisiciones a su esposa, María Evelinda Serrano de Hernández. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal también impuso penas a Miguel Arsenio Alfaro Tobar y Juan Carlos Flores Chávez, quienes aceptaron haber actuado como prestanombres y se sometieron a un procedimiento abreviado. Alfaro recibió tres años de prisión por peculado, mientras que Flores fue condenado a tres años por negociaciones ilícitas. Ambas penas fueron reemplazadas por trabajo de utilidad pública.

La sentencia contra Hernández se suma a otras resoluciones dictadas en los últimos dos años contra antiguos funcionarios salvadoreños. Entre los casos se encuentra el de la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, quien recibió 10 años de cárcel en junio de 2025.

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador le impuso seis años por incumplimiento de deberes y cuatro por negociaciones ilícitas. La acusación se vinculó con irregularidades cometidas durante su administración municipal, entre 2021 y 2024, incluido el impago de salarios y prestaciones laborales.

En agosto de 2025, el Tribunal Tercero de Sentencia condenó al exfiscal general Luis Antonio Martínez González a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación, dentro del expediente conocido como caso Rais-Martínez. La pena se dividió en cinco años por cada delito. La Fiscalía acusó al exfuncionario de intervenir en la preparación de procesos judiciales falsos para favorecer a terceros.

Otros fallos en El Salvador han condenado al exfiscal Luis Antonio Martínez González, a los exministros Benito Lara y Arístides Valencia, y al exalcalde Edwin Enrique Parada Quezada por distintos delitos./ (Centros Judiciales El Salvador)
Otros fallos en El Salvador han condenado al exfiscal Luis Antonio Martínez González, a los exministros Benito Lara y Arístides Valencia, y al exalcalde Edwin Enrique Parada Quezada por distintos delitos./ (Centros Judiciales El Salvador)

El mismo proceso derivó en una condena de cinco años contra Julio Adalberto Arriaza González, exdirector de Defensa de los Intereses de la Sociedad de la Fiscalía General de la República (FGR). En diciembre de 2024, una cámara también había ordenado a Martínez reintegrar más de USD 71 mil al Estado por enriquecimiento ilícito y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante una década.

Dos exministros fueron condenados a 28 años por fraude electoral

Otra de las decisiones de mayor pena correspondió al exministro de Justicia y Seguridad Pública Benito Lara y al exministro de Gobernación Arístides Valencia. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los condenó a 28 años de prisión el 30 de septiembre de 2025, por fraude electoral y agrupaciones ilícitas.

Según el fallo, ambos participaron en negociaciones con pandillas para buscar respaldo electoral en los comicios de 2014 y 2015. La condena incluyó 20 años por fraude electoral y ocho años por agrupaciones ilícitas. En el mismo expediente, el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt recibió 18 años de prisión.

En mayo de 2026, el exalcalde de El Congo Edwin Enrique Parada Quezada fue condenado a 20 años de prisión por negociaciones ilícitas, cohecho impropio y falsedad documental agravada. La sentencia ordenó, además, el pago de USD 293,816.45 al Estado.

Temas Relacionados

San SalvadorCorrupciónPeculadoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El torneo internacional de surf junior reunirá en El Salvador a más de 480 atletas de 56 delegaciones

Delegaciones de 56 países llegarán con participantes de 8 a 18 años, en una cita que también prevé la asistencia de familiares, la presencia de la diáspora salvadoreña y visitantes nacionales

El torneo internacional de surf junior reunirá en El Salvador a más de 480 atletas de 56 delegaciones

El río Lempa, fuente del 60% del agua superficial de El Salvador, enfrenta presión por sequía y riesgo minero en Guatemala

La organización ambientalista alertó que la cuenca trinacional depende de aportes desde Guatemala y Honduras, mientras nuevos planes de extracción de metales, como el proyecto Cerro Blanco, podrían reducir aún más los caudales

El río Lempa, fuente del 60% del agua superficial de El Salvador, enfrenta presión por sequía y riesgo minero en Guatemala

“Para sacar el mal”: Condenan a 45 años de cárcel a dos mujeres que desmembraron a un recién nacido en San Salvador

El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a 45 años de prisión a Maritza Yesenia Martínez Ponce y a su madre, Marta Alicia Ponce Carrillo, tras hallarlas culpables de desmembrar y quemar a un recién nacido en el cantón Las Ánimas, San Martín

“Para sacar el mal”: Condenan a 45 años de cárcel a dos mujeres que desmembraron a un recién nacido en San Salvador

“No tenemos empatía por criminales”: Ministro Gustavo Villatoro defiende en Argentina el plan de Bukele contra pandillas

El ministro de Seguridad de El Salvador respondió en América 24 a señalamientos por el CECOT y los traslados de detenidos. Planteó que el Estado no puede devolver asesinos seriales a la calle

“No tenemos empatía por criminales”: Ministro Gustavo Villatoro defiende en Argentina el plan de Bukele contra pandillas

El Salvador: Ormusa registró 17 feminicidios hasta agosto y alertó sobre la violencia en vínculos afectivos

El reporte ubicó siete casos en Santa Ana y cuatro en San Salvador, es decir el 65% del total documentado entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2026

El Salvador: Ormusa registró 17 feminicidios hasta agosto y alertó sobre la violencia en vínculos afectivos

TECNO

Meta se pasa a Slack para impulsar el uso de agentes de IA en el trabajo

Meta se pasa a Slack para impulsar el uso de agentes de IA en el trabajo

El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

Trabajadores están decepcionados con el impacto de la IA: solo el 9% cree que aporta algo

La inteligencia artificial llega al quirófano y ayuda a extirpar un tumor cerebral en tiempo real

Epic Games regala este juego para celular por tiempo limitado

ENTRETENIMIENTO

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

La estrella de OnlyFans, Celina Powell, es vetada de un estadio de futbol tras un altercado con el personal de seguridad

Paris Jackson dio detalles sobre las nuevas canciones dedicadas a su padre: “Encajan tan bien juntas que dicen sentémonos a conversar”

David Heyman reveló los cambios que traerá la serie de Harry Potter respecto de las películas

Anya Taylor-Joy reveló que “se protegió demasiado” ante el impacto de la fama

La autora de The Last Sunrise habló sobre la elección de Maia Reficco: “Fue perfecta desde el principio”

MUNDO

Así quedó el valle de Nepal que fue devastado por las inundaciones

Así quedó el valle de Nepal que fue devastado por las inundaciones

Alemania, Francia y Polonia prometieron una respuesta a Rusia tras el intento de ataque con drones en el aeropuerto de Leipzig

Burnham y Macron ratifican en Londres el apoyo militar a Ucrania

Siria comenzó a destruir armas químicas del régimen de Bashar al Asad

La ayuda humanitaria avanza con dificultades en las zonas devastadas de Nepal y China