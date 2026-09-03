La postura que tomó Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras su fallido traspaso al Barcelona

Julián Álvarez se entrena a doble turno con el Atlético de Madrid para recuperar su forma física (@Atleti)

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El cierre del mercado de pases europeo terminó de sellar el primer capítulo de la novela de Julián Álvarez con el Barcelona. Más allá de que el cuadro catalán volvería a la carga en un futuro, el delantero argentino continuará en el Atlético de Madrid ante la contundente postura de no venderlo a su rival directo de La Liga de España. Luego de la fuerte disputa entre instituciones, el repudio que recibió por parte de los hinchas y una indisposición que lo marginó de varias prácticas, el atacante reflejó su compromiso con el club al entrenar en doble turno para recuperar su forma física.

Después de su participación en la Copa del Mundo 2026 con la selección argentina, Julián se sumó al Atlético de Madrid con poco descanso y en medio del ambiente complejo tras su presión para salir al Barça. Hasta el momento, el único partido que Diego Simeone convocó al ex River Plate fue contra el Villarreal, en el que recibió fuertes silbidos por parte de los hinchas.

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Después de quedar relegado de la nómina contra Sevilla, el argentino no pudo entrenarse a la par de sus compañeros por una indisposición. Una vez truncada la chance de marcharse y la confirmación de su continuidad en el Aleti, Julián Álvarez mostró su compromiso para recuperar el ritmo competitivo para reaparecer en la convocatoria para el partido del sábado ante Athletic Bilbao.

Según informó el portal español Marca, el delantero se reincorporó a los trabajos con el grupo, empezó la práctica dentro de un equipo alternativo y atravesó un proceso de reinserción deportiva mientras el once principal repetía la base que venía de jugar ante Sevilla. Después del entrenamiento general, Álvarez se quedó unas horas más en la Ciudad Deportiva junto a Cristian Romero y Marc Pubill para completar tareas físicas específicas. También recibió respaldo de otros integrantes de la selección argentina, entre ellos Giuliano Simeone y Juan Musso.

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Desde el cuerpo técnico del Cholo Simeone apuntan a que el futbolista recupere el ritmo competitivo (EFE/Juanjo Martín)

El cuerpo técnico liderado por el Cholo Simeone pretende que recupere ritmo y vuelva a tener incidencia dentro del plantel. Durante la sesión, los entrenadores remarcaron una acción individual suya en el tramo final del partido reducido, y luego completó ejercicios de carrera con Romero. La previsión más probable es que ocupe un lugar entre los suplentes y sume minutos desde el banco frente a Athletic Bilbao.

La próxima convocatoria marcará el primer paso de una etapa nueva para el atacante. Después de una ventana atravesada por declaraciones cruzadas, una transferencia frustrada y la negativa a cambiar de destino, Álvarez deberá reconstruir su lugar deportivo y su relación con la hinchada a partir del rendimiento.

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De acuerdo con la información publicada por el diario Sport, el propio futbolista le comunicó hace algunos días al director deportivo Mateu Alemany que permanecerá en el equipo. El conflicto se había abierto cuando el argentino expresó durante el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá su deseo de jugar en Barcelona. Esa postura tensó la relación con la dirigencia rojiblanca, que sostuvo durante toda la ventana que no facilitaría una operación con el club catalán.

Julián Álvarez solo fue convocado en un partido con el Atlético de Madrid en la presente temporada (Europa Press)

El principal accionista del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, fijó públicamente ese límite: “Nuestra intención y mi sueño personal es que siga con nosotros, que siga en el Atlético”. Luego añadió que, si el atacante consideraba incompatible su continuidad con su situación deportiva, el club buscaría una salida, aunque aclaró: “Nunca, nunca será el Barcelona”.

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La entidad mantuvo esa posición hasta el final del mercado. El club respondió incluso con mensajes irónicos en redes sociales, en los que aludió a nombres como Raphinha, Lamine Yamal y Pedri dentro de una hipotética negociación que nunca llegó a abrirse. En los últimos días, Barcelona cerró la incorporación de Gabriel Jesús desde Arsenal. Ese movimiento involucró al otro club que había aparecido entre los interesados en sumar a Álvarez durante el verano europeo.

Sin salida a Barcelona y sin intención de regresar a Inglaterra pese al interés del Arsenal, la continuidad en Madrid quedó como la única alternativa inmediata para todas las partes. Según las versiones de los medios españoles, el ex River Plate no contemplaba volver a la Premier League, una decisión que redujo todavía más las opciones de traspaso antes del cierre del libro de pases.

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