Así quedó el valle de Nepal que fue devastado por las inundaciones

Imágenes del valle de Nepal devastado por las inundaciones

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Desde el aire, la sección del valle del río Trishuli en Nepal, donde los rescatistas intentan llegar a cientos de trabajadores atrapados en centrales hidroeléctricas, se presenta como una extensión gris completamente desolada.

Ocho días después de la catastrófica inundación, el suelo se ha endurecido como el hormigón o se ha convertido en una masa resbaladiza y húmeda, y no se aprecian señales de asentamientos humanos en amplias zonas.

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El fotógrafo de Reuters Navesh Chitrakar llegó en helicóptero y vio excavadoras intentando retirar enormes rocas de la entrada de un túnel en la central hidroeléctrica Upper Trishuli 3A. Sin embargo, la abertura era tan pequeña que los rescatistas nepalíes solo pudieron intentar entrar al túnel arrastrándose.

Las autoridades estiman que unas 900 personas están atrapadas en seis centrales hidroeléctricas en esta pequeña nación del Himalaya

Las autoridades estiman que unas 900 personas están atrapadas en seis centrales hidroeléctricas en esta pequeña nación del Himalaya, donde el derrumbe de un glaciar el miércoles pasado (26 de agosto) provocó una gigantesca ola de lodo, rocas y agua que arrasó los valles de las montañas, causando la muerte de más de 1200 personas.

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Otros trabajadores en Upper Trishuli 3A estaban drenando el agua del interior del túnel y preparándose para realizar voladuras controladas perforando las enormes rocas, para que las excavadoras pudieran avanzar más.

Pueblos como Syabrubesi, otrora puerta de entrada a las rutas de senderismo del Himalaya salpicadas de casas, se veían reducidos a una capa de lodo grisáceo, con solo unos pocos edificios en pie. No había señales visibles de vida en este escenario apocalíptico, dijo Chitrakar, y las marcas en las imponentes montañas a ambos lados del río Trishuli sugerían que las aguas de la inundación podrían haber alcanzado niveles mucho más altos de lo normal durante el pico de la crecida.

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En el puesto fronterizo de Gyirong, donde las imágenes de vigilancia mostraban a personas intentando huir segundos antes de que un deslizamiento de tierra sepultara el cruce entre China y Nepal, se podía ver a algunos rescatistas con uniformes rojos junto con maquinaria pesada. Pero no quedaba nada en pie, dijo el fotógrafo de Reuters. Ni edificios, ni puerta, ni puente.

Familias de desaparecidos en las devastadoras riadas de Nepal han comenzado a celebrar funerales sin haber recuperado los cuerpos de sus seres queridos

Familias de desaparecidos en las devastadoras riadas de Nepal han comenzado a celebrar funerales sin haber recuperado los cuerpos de sus seres queridos, mientras miles de personas continúan sin ser localizadas una semana después de la catástrofe y centenares de los restos recuperados siguen sin identificar.

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En los ghats de Pashupatinath, a orillas del río Bagmati en Katmandú, dos representaciones hechas con una hierba utilizada en rituales hindúes yacían este jueves una junto a la otra sobre la madera, una suerte de figuras apenas delineadas con cabeza, brazos y piernas, envueltas en telas ceremoniales y rodeadas de flores, incienso y ofrendas.

Una fotografía enmarcada mostraba a la pareja cuyos cuerpos debían haber ocupado aquel lugar, Shyam Bahadur Pun y Chausara Pun, desaparecidos durante las riadas.

“Como no hemos podido encontrar sus cuerpos, hemos preparado una representación de ambos con hierba kusha y vamos a ofrecerles el último homenaje”, explicó a EFE uno de los participantes en la ceremonia.

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La familia de los Pun forma parte de las miles que siguen esperando noticias de sus seres queridos. Según el último balance de la Policía de Nepal, 1.127 cadáveres o restos humanos han sido recuperados hasta este jueves, mientras otras 4.858 personas continuaban desaparecidas.

Imágenes del valle de Nepal devastado por las inundaciones

De las recuperaciones, 427 corresponden únicamente a partes de cuerpos y 911 seguían sin identificar, mientras apenas 95 víctimas han podido ser entregadas a sus familiares.

La tragedia comenzó con una riada repentina que en poco más de media hora arrasó localidades del norte de Nepal, destruyó viviendas, carreteras e infraestructuras y dejó amplias zonas cubiertas de lodo y escombros, lo que todavía dificulta las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos.

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Al funeral acudieron sus hijos, sus tres hijas y otros familiares, además de vecinos, antiguos compañeros y miembros de una asociación de policías retirados originarios de Baglung.