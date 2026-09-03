Tecno

Una IA de Microsoft está escaneando fotos de jirafas en África para evitar su extinción

La herramienta Giraffe permite a los investigadores rastrear a los animales para realizar conteos y estudios sobre su supervivencia

Tres jirafas con manchas marrones estiran el cuello para comer hojas del follaje de un árbol
La plataforma compara las imágenes con una base de datos e identifica a la jirafa o marca el registro para una revisión manual. (Microsoft)
Guardar

Giraffe es una herramienta de inteligencia artificial de código abierto diseñada para ayudar a los conservacionistas a identificar, seguir y proteger jirafas en peligro de extinción en Tanzania.

Desarrollada por Microsoft AI for Good Lab en colaboración con el Wild Nature Institute, la plataforma analiza fotografías para reconocer a cada animal por el patrón único de sus manchas. Con esos registros, los investigadores pueden reunir datos sobre supervivencia, desplazamientos y reproducción.

PUBLICIDAD

En Tanzania, la población de jirafas disminuyó más del 50% en 30 años. La caza furtiva de hembras adultas dejó poblaciones fragmentadas y vulnerables, por lo que los conservacionistas necesitan información precisa para orientar las medidas de protección.

Captura de pantalla de una interfaz web con imágenes recortadas del cuerpo y pelaje de jirafas junto a datos de coincidencia
Desarrollada por Microsoft AI for Good Lab junto con el Wild Nature Institute, analiza fotografías para reconocer a cada animal por el patrón único de sus manchas. (Microsoft)

Cómo funciona la IA Giraffe

Giraffe emplea visión por ordenador para comparar las fotografías con una base de datos. El sistema identifica a la jirafa o marca la imagen para que un investigador la revise de forma manual.

PUBLICIDAD

Los equipos de conservación suelen fotografiar a los animales desde el lado derecho, donde el patrón de manchas funciona como una identificación visual. La plataforma automatiza el etiquetado de las imágenes y la actualización de los catálogos.

“El software de reconocimiento de patrones y la visión por ordenador nos permiten rastrear a miles de jirafas. Fotografiamos a cada jirafa que vemos y alimentamos el sistema con esas imágenes”, explicaron Derek Lee y Monica Bond, del Wild Nature Institute.

Captura de pantalla de un programa con un menú lateral y fotografías de jirafas junto a recortes ampliados de su patrón de piel
Cada campaña de observación puede generar más de 1.500 imágenes, un volumen que antes demandaba días de análisis y que ahora puede procesarse en minutos. (Microsoft)

Qué resultados está dando GIRAFFE

Cada campaña de observación puede generar más de 1.500 imágenes. Antes, el análisis de ese material podía llevar días; con GIRAFFE, el proceso se completa en minutos.

La información reunida permite evaluar las tasas de supervivencia, las rutas migratorias y los patrones reproductivos de cada población, además de detectar las zonas donde las jirafas enfrentan mayores riesgos.

Aunque fue creada para las jirafas, GIRAFFE puede adaptarse a otras especies con patrones visuales distintivos, como cebras, tigres y tiburones ballena. Microsoft señaló que el proyecto ya aporta información para estabilizar poblaciones críticas de jirafas en Tanzania.

Dos imágenes contiguas de dos jirafas junto a un lago, una de ellas marcada con recuadros azules de procesamiento de datos
Los datos obtenidos permiten evaluar la supervivencia, los desplazamientos y los patrones reproductivos de las poblaciones. (Microsoft)

CEO de Microsoft propone un impuesto a la IA

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propuso que las empresas de inteligencia artificial paguen un canon o impuesto especial para que parte de la riqueza generada por esta tecnología llegue de forma directa a los ciudadanos.

La idea, planteada en una entrevista con The New York Times, busca que el avance de la IA no beneficie solo a las grandes compañías tecnológicas.

Según el ejecutivo, los fondos recaudados podrían distribuirse entre la población mediante dividendos o ayudas económicas, en lugar de incorporarse únicamente a las arcas del Estado.

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propuso que las empresas de inteligencia artificial paguen un canon o impuesto especial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
Satya Nadella, CEO de Microsoft, propuso que las empresas de inteligencia artificial paguen un canon o impuesto especial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Nadella sostuvo que todos deberían ser considerados participantes en el desarrollo de la inteligencia artificial y, por lo tanto, compartir sus beneficios.

Reconoció que la percepción pública sobre esta tecnología es negativa, principalmente por el temor a la pérdida de empleos, los riesgos para la seguridad nacional, los efectos sobre la salud mental y la desconfianza hacia las grandes empresas tecnológicas.

El CEO de Microsoft admitió que algunos puestos de trabajo desaparecerán a causa de la automatización.

Sin embargo, consideró que las tareas repetitivas podrían ser asumidas por sistemas de IA, mientras que los trabajadores dedicarían más tiempo a actividades de mayor valor y creatividad. De acuerdo con su visión, ese cambio debería impulsar la economía y mejorar los salarios.

Nadella sostuvo que el objetivo es que los beneficios de la IA no queden concentrados en las grandes compañías tecnológicas. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
Nadella sostuvo que el objetivo es que los beneficios de la IA no queden concentrados en las grandes compañías tecnológicas. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La idea de repartir los beneficios de la IA también fue defendida por el senador Bernie Sanders, quien planteó que esta tecnología debería ser considerada un recurso público y que los ciudadanos estadounidenses tendrían que participar de sus ganancias.

El presidente Donald Trump también sugirió que la población podría enriquecerse si comparte los ingresos de las compañías del sector.

Temas Relacionados

MicrosoftInteligencia artificialJirafasTecnologíatecnologías-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

Una fotografía propia puede transformarse mediante indicaciones sobre iluminación, palmeras, automóviles, edificios art déco, cielos tropicales y encuadres cinematográficos

El truco de Gemini y ChatGPT para convertir cualquier foto en un póster al estilo GTA 6 en minutos

Trabajadores están decepcionados con el impacto de la IA: solo el 9% cree que aporta algo

Una encuesta encontró que entre los empleados son pocos los beneficios que le ven a esta tecnología actualmente

Trabajadores están decepcionados con el impacto de la IA: solo el 9% cree que aporta algo

La inteligencia artificial llega al quirófano y ayuda a extirpar un tumor cerebral en tiempo real

El sistema, entrenado con cientos de intervenciones, funcionó como un segundo par de ojos para los especialistas en una zona cerebral de alto riesgo

La inteligencia artificial llega al quirófano y ayuda a extirpar un tumor cerebral en tiempo real

Epic Games regala este juego para celular por tiempo limitado

Evan’s Remains combina una historia de misterio y suspenso con desafíos de plataformas y recursos propios de una novela visual

Epic Games regala este juego para celular por tiempo limitado

La PlayStation que tuviste en tu infancia está de regreso y ahora será un LEGO

Esta versión contará con referencias a Gran Turismo y Ape Escape, dos de los juegos clásicos de la consolas de Sony

La PlayStation que tuviste en tu infancia está de regreso y ahora será un LEGO

DEPORTES

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

El gesto viral de la futbolista Trinity Rodman con su novio tenista en pleno partido del US Open: la particular camiseta que lució

US Open: Francisco Cerúndolo saldó una cuenta pendiente y avanzó por primera vez a la tercera ronda

La postura que tomó Julián Álvarez en el Atlético de Madrid tras su fallido traspaso al Barcelona

Lewis Hamilton contó los secretos de la Ferrari F-40 que restauró: apenas 69 kilómetros, 30 años guardada debajo de una funda y una sorpresa en el motor

Las confesiones de un ex árbitro que generaron un escándalo en la Premier: las “apuestas” que realizaba en pleno partido

TELESHOW

Rocío Marengo celebró los 9 meses de su hijo Isidro: "Amor de mi vida"

Rocío Marengo celebró los 9 meses de su hijo Isidro: "Amor de mi vida"

El divertido reclamo de Matías Martin al programa de Jimena Monteverde: “Que manden un platito de comida”

El emotivo texto de la hija de Rubén Rada sobre las últimas horas con su padre: “El instante más triste de la vida”

El llanto de Soledad Fandiño a 2 años del cáncer de mama: “No puedo evitar estresarme por algo que me hace mal”

Romina Richi y Margarita Páez llevan al teatro su versión libre y colectiva de Romeo y Julieta: “Es muy movilizante”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo un estudio sobre 48 idiomas encontró pistas sobre el posible origen biológico del lenguaje humano

Cómo un estudio sobre 48 idiomas encontró pistas sobre el posible origen biológico del lenguaje humano

La junta monetaria de Guatemala oficializa a 21 aspirantes para dirigir la superintendencia de bancos

La Autoridad Migratoria Nacional aprueba una comisión especial sobre movilidad y migración laboral en Guatemala

Virus sincitial respiratorio triplica su incidencia en Panamá y deja 19 muertes

Colegio Médico de Honduras da 72 horas al Gobierno para cumplir acuerdos y amenaza con medidas de presión