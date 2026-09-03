Una IA de Microsoft está escaneando fotos de jirafas en África para evitar su extinción

La plataforma compara las imágenes con una base de datos e identifica a la jirafa o marca el registro para una revisión manual. (Microsoft)

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Giraffe es una herramienta de inteligencia artificial de código abierto diseñada para ayudar a los conservacionistas a identificar, seguir y proteger jirafas en peligro de extinción en Tanzania.

Desarrollada por Microsoft AI for Good Lab en colaboración con el Wild Nature Institute, la plataforma analiza fotografías para reconocer a cada animal por el patrón único de sus manchas. Con esos registros, los investigadores pueden reunir datos sobre supervivencia, desplazamientos y reproducción.

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En Tanzania, la población de jirafas disminuyó más del 50% en 30 años. La caza furtiva de hembras adultas dejó poblaciones fragmentadas y vulnerables, por lo que los conservacionistas necesitan información precisa para orientar las medidas de protección.

Desarrollada por Microsoft AI for Good Lab junto con el Wild Nature Institute, analiza fotografías para reconocer a cada animal por el patrón único de sus manchas. (Microsoft)

Cómo funciona la IA Giraffe

Giraffe emplea visión por ordenador para comparar las fotografías con una base de datos. El sistema identifica a la jirafa o marca la imagen para que un investigador la revise de forma manual.

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Los equipos de conservación suelen fotografiar a los animales desde el lado derecho, donde el patrón de manchas funciona como una identificación visual. La plataforma automatiza el etiquetado de las imágenes y la actualización de los catálogos.

“El software de reconocimiento de patrones y la visión por ordenador nos permiten rastrear a miles de jirafas. Fotografiamos a cada jirafa que vemos y alimentamos el sistema con esas imágenes”, explicaron Derek Lee y Monica Bond, del Wild Nature Institute.

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Cada campaña de observación puede generar más de 1.500 imágenes, un volumen que antes demandaba días de análisis y que ahora puede procesarse en minutos. (Microsoft)

Qué resultados está dando GIRAFFE

Cada campaña de observación puede generar más de 1.500 imágenes. Antes, el análisis de ese material podía llevar días; con GIRAFFE, el proceso se completa en minutos.

La información reunida permite evaluar las tasas de supervivencia, las rutas migratorias y los patrones reproductivos de cada población, además de detectar las zonas donde las jirafas enfrentan mayores riesgos.

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Aunque fue creada para las jirafas, GIRAFFE puede adaptarse a otras especies con patrones visuales distintivos, como cebras, tigres y tiburones ballena. Microsoft señaló que el proyecto ya aporta información para estabilizar poblaciones críticas de jirafas en Tanzania.

Los datos obtenidos permiten evaluar la supervivencia, los desplazamientos y los patrones reproductivos de las poblaciones. (Microsoft)

CEO de Microsoft propone un impuesto a la IA

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propuso que las empresas de inteligencia artificial paguen un canon o impuesto especial para que parte de la riqueza generada por esta tecnología llegue de forma directa a los ciudadanos.

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La idea, planteada en una entrevista con The New York Times, busca que el avance de la IA no beneficie solo a las grandes compañías tecnológicas.

Según el ejecutivo, los fondos recaudados podrían distribuirse entre la población mediante dividendos o ayudas económicas, en lugar de incorporarse únicamente a las arcas del Estado.

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Satya Nadella, CEO de Microsoft, propuso que las empresas de inteligencia artificial paguen un canon o impuesto especial. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Nadella sostuvo que todos deberían ser considerados participantes en el desarrollo de la inteligencia artificial y, por lo tanto, compartir sus beneficios.

Reconoció que la percepción pública sobre esta tecnología es negativa, principalmente por el temor a la pérdida de empleos, los riesgos para la seguridad nacional, los efectos sobre la salud mental y la desconfianza hacia las grandes empresas tecnológicas.

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El CEO de Microsoft admitió que algunos puestos de trabajo desaparecerán a causa de la automatización.

Sin embargo, consideró que las tareas repetitivas podrían ser asumidas por sistemas de IA, mientras que los trabajadores dedicarían más tiempo a actividades de mayor valor y creatividad. De acuerdo con su visión, ese cambio debería impulsar la economía y mejorar los salarios.

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Nadella sostuvo que el objetivo es que los beneficios de la IA no queden concentrados en las grandes compañías tecnológicas. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La idea de repartir los beneficios de la IA también fue defendida por el senador Bernie Sanders, quien planteó que esta tecnología debería ser considerada un recurso público y que los ciudadanos estadounidenses tendrían que participar de sus ganancias.

El presidente Donald Trump también sugirió que la población podría enriquecerse si comparte los ingresos de las compañías del sector.