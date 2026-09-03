Economía

Cuáles son los 10 autos 0 Km más baratos de la Argentina: por primera vez no hay modelos fabricados en el país

Con aumentos en las terminales locales y precios sin cambios entre varios importados, el listado de los 0 km más económicos muestra un vuelco inédito en el mercado en septiembre

Concepto de costos en la industria automotriz, con un vehículo en miniatura sobre una calculadora y dinero, representando la planificación financiera y el impacto económico en el sector de automóviles. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los 10 autos más baratos de septiembre siguen moviendo sus posiciones ante los aumentos de precio y dólar en diferentes proporciones. (Imagen ilustrativa Infobae)
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Aunque todavía no están publicadas todas las listas de precios de los autos 0 km correspondientes a septiembre, las marcas que sí lo hicieron ya permiten armar el ranking actualizado de los modelos más económicos del mercado para este mes, en el que nuevamente hay movimientos de posiciones por los aumentos que volvieron a aplicar algunas terminales y que generaron que, por primera vez, no haya ningún auto argentino en la lista.

Otra vez, incluso a pesar de la suba del dólar de la última semana, un auto importado que tiene su precio publicado en la moneda norteamericana se mantiene como la mejor oferta, tal como ya había ocurrido en julio, complementada además por el hecho de tratarse de un auto 100% eléctrico, lo que refuerza su atractivo por su bajo costo de uso además del precio de compra.

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Pero el fenómeno se repite a lo largo del ranking, porque todos los vehículos que traen los importadores se mantuvieron sin modificar sus precios, mientras las automotrices locales remarcaron. Como consecuencia, aunque las marcas tradicionales siguen teniendo mayoría de modelos, los cuatro autos asiáticos que ya habían entrado en la lista siguen escalando posiciones más altas, desplazando a quienes tradicionalmente estaban entre los diez de menor precio.

<b>Los 10 autos más económicos de septiembre</b>

Un automóvil compacto de color azul claro estacionado en una playa de estacionamiento al aire libre con columnas de hormigón
El auto más económico en septiembre vuelve a ser el JMEV Easy 3 100% eléctrico.

JMEV Easy 3: USD 16.900 / $25.941.500 Este citycar 100% eléctrico viene de China y es importado por el Grupo Antelo. Su precio estaba en USD 18.900 hasta julio, pero desde el mes pasado bajó incluso en dólares, permitiendo que salte al primer puesto del ranking y supere al Renault Kwid, que se había mantenido siempre en ese lugar privilegiado desde su regreso al mercado argentino.

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Autos baratos
El Hyundai HB20 viene desde Brasil y sigue subiendo, ahora está segundo, delante de los autos del segmento A que lo precedían hasta hace algunos meses.

Hyundai HB20: $27.990.000 Después de haber estado en el tercer puesto absoluto durante varios meses, el HB20 subió una posición más en septiembre al no aplicar aumentos de precio, como sí lo hicieron las automotrices nacionales con sus autos de acceso al portafolio de productos. El HB20 es ahora el segundo modelo más económico para la compra, el modelo del segmento B y el auto brasileño más barato del mercado también. Su mecánica es 1.6 litros atmosférico y la versión de entrada a la gama tiene caja manual de 6 velocidades.

Renault Kwid
El Renault Kwid sigue bajando. Este mes está tercero por el incremento de precio que aplicó la marca a su portafolio de modelos.

Renault Kwid: $28.300.000 Desde diciembre de 2024 hasta julio de este año, el Kwid siempre se mantuvo como el auto más accesible del mercado argentino. Sin embargo, con la irrupción de los autos importados asiáticos y la apuesta de Hyundai por sostener precios, este citycar brasileño de Renault bajó en julio al segundo lugar del ranking y este mes al tercer puesto debido al incremento de precio que la marca le aplicó, en torno al 2%. Este vehículo es un hatchback del segmento A, tiene un motor 1.0 litros aspirado de tres cilindros y caja manual de 5 velocidades.

Automóvil Volkswagen Polo Robust gris oscuro estacionado sobre un camino de tierra. Al fondo, un campo de maíz bajo un cielo azul con nubes
El nuevo Volkswagen Polo Robust se posiciona casi un 25% por debajo del precio del Polo Track, que hasta julio era el auto más accesible de la gama. (Volkswagen Argentina)

Volkswagen Polo Robust: $29.775.900 Este es el único auto del ranking que aún no tiene actualizado su precio de acuerdo con los valores de septiembre. Si Volkswagen aplica un aumento del 1%, como ocurrió el mes pasado, el precio subirá a $30.073.650, pero igualmente se mantendrá en el cuarto puesto de la lista. El Robust es la versión básica del Polo, de reciente lanzamiento al mercado, como una respuesta del fabricante ante la llegada de autos asiáticos con menor precio. Representa una baja de precio de la versión más económica del modelo de casi un 25%, aunque tiene menor equipamiento como argumento que lo justifica. La mecánica es el conocido motor 1.6 litros con caja manual de 5 marchas.

Autos baratos
El Fiat Mobi ya no está en el podio de los 10 autos más baratos, pero se mantiene en el Top 5.

Fiat Mobi: $30.280.000 Este es el único modelo de Fiat que prácticamente no tuvo incremento de precio en septiembre, apenas del 0,2%, y claramente esa decisión comercial de Stellantis tiene relación con mantenerlo dentro de los cinco autos más accesibles del mercado argentino. El Mobi viene desde Brasil y tiene una mecánica de combustión con un propulsor de 1.0 litros, con una arquitectura de 4 cilindros y caja manual de 5 velocidades.

Los Chevrolet Onix y Onix Plus solo aumentaron un 1% en septiembre y se mantienen en mitad del ranking.
Los Chevrolet Onix y Onix Plus solo aumentaron un 1% en septiembre y se mantienen en mitad del ranking.

Chevrolet Onix: $32.782.900 Entre el quinto y el sexto puesto se produce un salto de precios en general que coincide, salvo por el Hyundai HB20, con el cambio de tamaño de los vehículos, ya que empiezan los modelos que ya estaban en el ranking y que pertenecen al segmento B. En esta categoría, el Chevrolet Onix aumentó un 1% en septiembre, lo que le permite mantenerse como el “mejor del resto”, con su modelo de entrada a la gama, que tiene como particularidad estar impulsado por un motor 1.0 litros turbo, pero con caja manual.

MG3 Hybrid
Eximar trajó el MG3 naftero a Argentina y compite por precio con los autos más accesibles del mercado local.

MG3: USD 21.900 / $33.616.500 Este modelo también llega desde China y es la versión más económica del B-hatch que importa Eximar en versión híbrida, pero con propulsión únicamente de combustión interna. El MG3 naftero tiene un motor 1.5 litros aspirado con una potencia de 114 CV y caja automática tipo CVT. Este modelo representa la principal competencia de los autos regionales nafteros que dominaban este ranking y, aunque llega importado desde extrazona y paga el 35% de arancel de importación, tiene un precio menor que varios de los competidores locales.

Automóvil SUV blanco Kaiyi X3 visto de frente y ligeramente a la derecha, con parrilla negra, faros encendidos y estacionado frente a una pared metálica oscura
El Kaiyi X3 es un SUV del segmento B propulsado por un motor 1.5 litros atmosférico. Es otro auto naftero que paga 35% de arancel y de todos modos está en el Top 10. (GEP)

Kaiyi X3: USD 22.000 / $33.770.000 Este es el otro nuevo modelo que llegó al mercado argentino desde China y que, por estar equipado con un motor de gasolina, no puede esquivar el arancel del 35%. El Kaiyi X3 es importado por el Grupo Empresario Prieto (GEP), es un B-SUV de 5 pasajeros con motor naftero 1.5 litros de 114 CV y caja automática CVT. Es el modelo de entrada a la gama, que se completa con el X3 Pro, propulsado por un motor turbo de 125 CV.

Un automóvil compacto Fiat Argo de color gris claro estacionado en un camino rodeado de árboles con hojas otoñales amarillas y naranjas
El Fiat Argo volvió a caer en el ranking de los 10 más económicos.

Fiat Argo: $34.100.000 El caso del Argo es probablemente la muestra más emblemática del cambio del mercado de los autos de la gama más baja de precio que se está produciendo en el mercado local. Es un auto brasileño, estuvo todo el año pasado en el cuarto lugar del ranking, como uno de los autos más accesibles del segmento B. Este año ya había pasado al sexto puesto en marzo y en septiembre bajó al octavo debido esencialmente al aumento del 3,2% que aplicó Stellantis este mes a la mayoría de los modelos Fiat. El Argo es la versión de dos volúmenes del Fiat Cronos nacional, con su misma mecánica 1.3 litros atmosférico con caja de cambios manual de 5 marchas.

Un automóvil Suzuki Swift Híbrido azul brillante estacionado en una calle empedrada, con una cerca de madera y una pared de piedra al fondo
El Suzuki Swift Híbrido, exento de arancel de importación, volvió al mercado en abril, para entrar al ranking inmediatamente. (Suzuki Argentina)

Suzuki Swift Hybrid: USD 22.400 / $34.384.000Incluso a pesar de la suba del dólar, este vehículo icónico de los 90, reversionado en un B-Hatch híbrido, se mantiene en el Top 10 de los autos de menor precio en Argentina también en septiembre. Es también el vehículo con esta tecnología más barato del mercado, con un sistema Mild-Hybrid que le permite evitar el arancel de importación extrazona. El Swift se vende en dos versiones, una con caja manual y otra automática CVT.

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