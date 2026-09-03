Dolly Parton tendrá un día de homenaje en Nueva York tras su muerte: esta es la fecha y la razón de la celebración

Manhattan proclamó el 25 de septiembre de 2026 como el Día de Apreciación de Dolly Parton en homenaje a “9 to 5”. (Foto AP/Charlie Riedel, archivo)

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El presidente del distrito de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, proclamó el 25 de septiembre de 2026 como el Día de Apreciación de Dolly Parton. La fecha, conocida en el formato estadounidense como 9/25, homenajea a “9 to 5”, uno de los mayores éxitos de la cantante y la canción que escribió para la película de 1980 protagonizada junto a Jane Fonda y Lily Tomlin.

La resolución reconoce los aportes de Dolly Parton a la música, el cine y la filantropía, con una mención especial a Imagination Library, el programa de alfabetización infantil que fundó en 1995. La proclamación, firmada por Hoylman-Sigal y revisada por Infobae, limita la conmemoración al distrito de Manhattan y no la extiende a toda la ciudad de Nueva York.

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El homenaje se anunció poco más de una semana después de la muerte de la artista, ocurrida el 25 de agosto de 2026 a los 80 años. La familia comunicó el fallecimiento a través de un video publicado en las redes oficiales de Parton y, posteriormente, sus representantes informaron que murió tras una breve batalla contra el cáncer, cuyo tipo no se hizo público, según People.

Cuándo se celebra el Día de Dolly Parton en Manhattan

El Día de Apreciación de Dolly Parton en Manhattan se celebrará el viernes 25 de septiembre de 2026. La fecha remite al título “9 to 5”, que en Estados Unidos se asocia con la rutina laboral de oficina y que Parton transformó en una de las canciones más difundidas de su carrera.

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La proclamación tiene el membrete de la Oficina de la Presidencia del Distrito de Manhattan, una de las administraciones locales que integran la ciudad de Nueva York. El texto establece de forma explícita que el 25 de septiembre será “Día de Apreciación de Dolly Parton en el distrito de Manhattan” (Dolly Parton Appreciation Day in the Borough of Manhattan).

La elección del 9/25 también retoma la relación de la cantante con el cine. Parton debutó en la pantalla grande en “9 to 5”, comedia estrenada en 1980 que protagonizó con Fonda y Tomlin. Además de actuar, escribió e interpretó el tema principal de la película.

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La canción obtuvo una nominación a mejor canción original en los Premios Oscar de 1981, de acuerdo con el registro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. El reconocimiento consolidó la proyección de una obra que ya había alcanzado éxito en las listas musicales.

People informó que Hoylman-Sigal difundió la proclamación el 2 de septiembre mediante una publicación en Threads. El funcionario explicó que la fecha elegida aludía a “9 to 5” y presentó el homenaje como un reconocimiento a la influencia artística y social de Parton.

La proclamación de Manhattan reconoce los aportes de Dolly Parton a la música, el cine y la filantropía, con mención a Imagination Library. (REUTERS/Nigel Roddis/File Photo)

Qué dice la proclamación de Manhattan sobre Dolly Parton

El documento describe a Parton como una artista que pasó de sus orígenes en Tennessee a una carrera de alcance internacional. La resolución menciona sus canciones, actuaciones y su influencia en el entretenimiento estadounidense.

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La proclama también reconoce sus iniciativas fuera del ámbito artístico. El texto señala que Parton dedicó esfuerzos a la alfabetización, la educación, los niños y el trabajo con comunidades, con referencia directa a Dolly Parton’s Imagination Library.

La oficina de Hoylman-Sigal sostiene que la cantante dejó una marca por sus aportes a la sociedad y por la continuidad de su trabajo solidario. El documento destaca que su producción artística y sus iniciativas de ayuda alcanzaron a personas fuera de los escenarios, la televisión y el cine.

La declaración no crea un feriado y tampoco incluye una agenda de eventos públicos para el 25 de septiembre. Según People, los detalles sobre posibles actividades vinculadas con la conmemoración se conocerán más adelante.

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El alcance territorial requiere una precisión editorial: Manhattan declaró una jornada de homenaje, pero la medida no equivale a una proclamación de toda Nueva York. La ciudad está formada por cinco distritos —Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island— y el documento solo abarca al primero de ellos.

Cómo murió Dolly Parton y qué se sabe sobre el cáncer

Parton murió el martes 25 de agosto de 2026, a los 80 años. Su sobrino, Bryan Seaver, anunció la noticia en un video publicado en los perfiles oficiales de la cantante, donde afirmó que hablaba en representación de las familias Parton y Owens.

Según NBC News, el anuncio familiar confirmó la muerte de la artista ese mismo día. El medio informó que el equipo de Parton comunicó después que la intérprete había enfrentado una breve batalla contra el cáncer.

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ABC News precisó que Parton murió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center de Nashville, rodeada por sus seres queridos. La declaración remitida por el publicista de la cantante indicó que había fallecido tras combatir la enfermedad, pero no identificó el tipo de cáncer.

La misma información fue difundida por Fox News y Billboard, que publicaron el comunicado atribuido a Team Dolly. El texto repasó la trayectoria de la artista y mencionó sus proyectos filantrópicos, entre ellos el programa de distribución de libros que creó hace más de tres décadas.

People informó que la cantante había ingresado al centro médico de Nashville cuatro días antes de su muerte. El medio también indicó que sus familiares realizaron un funeral privado el 28 de agosto, destinado a su círculo más cercano.

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Las fuentes consultadas coinciden en los datos centrales: Parton murió el 25 de agosto, tenía 80 años y padeció un cáncer. La enfermedad fue caracterizada como una “breve batalla” por sus representantes, una expresión que los medios reprodujeron de la declaración oficial.

Dolly Parton murió el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, tras una breve batalla contra el cáncer, según informaron sus representantes. (Foto Wade Payne/Invision/AP, archivo)

Por qué el Empire State Building se iluminó de rosa por Dolly Parton

La muerte de Parton generó homenajes en distintos puntos de Estados Unidos. En Nueva York, el Empire State Building iluminó su torre de rosa durante la noche del 25 de agosto, después de que se conociera la noticia.

El encendido comenzó a las 21:25, una nueva alusión a “9 to 5”. Según medios del grupo USA Today Network, las luces se mantuvieron durante una hora, hasta las 22:25, y formaron parte del tributo a la cantante desde uno de los edificios más reconocidos de Manhattan.

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Imágenes distribuidas por Reuters mostraron la torre con iluminación rosada en la noche posterior al anuncio de la muerte. La elección de la hora reforzó el vínculo entre la conmemoración local y la canción que dio sentido a la fecha del 25 de septiembre.

La artista también mantuvo una relación profesional con Nueva York a través de Broadway. “9 to 5” fue adaptada como musical y llegó a los escenarios en 2009, con canciones compuestas por Parton. De acuerdo con USA Today Network, la partitura recibió una nominación a los premios Tony.

El Empire State Building se iluminó de rosa el 25 de agosto como homenaje a Dolly Parton, con un horario que aludió a “9 to 5”. (REUTERS/Jeenah Moon)

Qué es Imagination Library y cuántos libros repartió

Imagination Library es un programa de entrega gratuita de libros para niños que Parton creó en 1995 mediante la Fundación Dollywood. La iniciativa surgió inspirada en las dificultades de lectura y escritura de Robert Lee Parton, padre de la artista.

El sistema envía un libro por mes a niños inscriptos desde el nacimiento hasta que cumplen cinco años. El sitio oficial del programa informa que está presente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y República de Irlanda.

La organización sostiene que ya distribuyó más de 300 millones de libros gratuitos y que realiza más de tres millones de envíos mensuales. El financiamiento se compone de aportes de la Fundación Dollywood y de socios comunitarios que participan en los distintos territorios.

Según Reuters, la iniciativa había superado los 304 millones de libros repartidos en los países donde opera. La agencia señaló que el proyecto empezó como una experiencia local en el este de Tennessee y luego amplió su presencia a otros países de habla inglesa.

La cifra de distribución anual en Estados Unidos también refleja esa expansión. El Marin Independent Journal informó que Imagination Library entregó 40,3 millones de libros a nivel global durante 2025, de los cuales 38,3 millones fueron destinados a niños en Estados Unidos.

La jornada de Manhattan reconocerá el 25 de septiembre una carrera asociada con “9 to 5” y un programa de lectura que continúa con envíos mensuales para niños de cinco países.